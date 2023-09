Užklupo skausmas? Ką vertėtų žinoti apie ūminį skausmą

REKLAMA

Skausmo rūšys

Atsižvelgiant į šiuos požymius galima išskirti kelias skausmo rūšis, pavyzdžiui, jei skausmas jaučiamas ilgiau nei 3 mėnesius, jis vadinamas lėtiniu. Lėtiniu gali būti įvairus skausmas, pavyzdžiui, galvos ar nugaros skausmas, pasireiškiantis dėl kokios nors ligos (pavyzdžiui, artrito ar vėžio) ar nervų pažeidimo. Vienas dažniausiai pasitaikančių skausmo tipų yra ūminis skausmas. Tai staigus, neretai stiprus skausmas, kuris gali trukti nuo kelių minučių iki kelių savaičių (tačiau iekada nesitęsia ilgiau nei 3 mėnesius). Jis taip pat gali pasireikšti deginimu, dilgčiojimu, kartu jaučiamu silpnumo ar sustingimo jausmu. Priežastys, sukėlusios ūminį skausmą, būna specifiškos. Tai gali būti neseniai atliktos operacijos, patirto kaulo lūžio, nusideginimo, odos pažeidimo, įsipjovimo, gimdymo ar sugedusio danties pasekmė. Jei ūminis skausmas nėra gydomas, ilgainiui jis gali peraugti į lėtinį skausmą. Tačiau nepriklausomai nuo tipo, skausmo jutimas gali turėti rimtų pasekmių ir grėsmių pacientui, jo savijautai. Be to, nuolatinis skausmas gali stipriai paveikti gyvenimo kokybę - sutrikdyti miegą ir mitybą, apsunkinti kasdienių darbų atlikimą, paveikti emocinę būklę. Jei šis negalavimas jaučiamas ilgiau nei savaitę ir su laiku tik stiprėja, vertėtų apsilankyti pas gydytoją. Toks skausmas gali pranešti apie esamą rimtą sveikatos problemą, ligą.

Kaip sumažinti ūminį skausmą

Kadangi ūminis skausmas yra dažniausiai pasitaikantis skausmo tipas, su kuriuo susiduria daugelis žmonių, derėtų žinoti, koks yra šio negalavimo gydymas ar kokią prevenciją reikėtų taikyti norint tokio skausmo išvengti. Prevencijai patariama laikytis subalansuotos mitybos, užtikrinti reguliarų fizinį aktyvumą, dirbant daryti poilsiui, pajudėjimui skirtas pertraukas, laisvalaikį praleisti užsiimant malonia, atpalaiduojančia veikla, kuri padeda sumažinti įtampą ir stresą, pagerina emocinę būklę. Be to, derėtų vengti rūkymo bei alkoholio vartojimo. Susidūrus su ūmiu skausmu, galima naudoti įvairias priemones diskomforto palengvinimui. Tokiomis priemonėmis gali būti šilumos ar šalčio terapija, masažas, mankštos ar vaistų vartojimas. Skausmo mažinimui dažniausiai skiriami nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, pavyzdžiui, deksketoprofenas (Dolmen). Jis pasižymi labai greita veikimo pradžia ir yra gerai organizmo toleruojamas. Šis vaistinis preparatas vartojamas trumpalaikiam simptominiam lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų, sąnarių ir kaulų skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorėjos), dantų skausmui malšinti. Prieš bet kokio vaisto vartojimą būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku bei perskaityti informacinį vaisto lapelį. Netinkamai vartojami vaisti gali pakenkti sveikatai. Jeigu vartojant vaistus per 3-4 dienas savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, patariama kreiptis į gydytoją.