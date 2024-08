Užfiksavo stulbinantį vaizdą Lietuvos danguje: parodė visiems

Jie pasidalijo stulbinančio grožio kadrais.

Šiaurės pašvaistė ir perseidai

Vieną iš tokių kadrų buvo galima išvysti „Facebook“ grupėje „Orų entuziastai“. Įraše prie nuotraukos buvo rašoma, kad nuotrauka buvo užfiksuota prabėgus mažiau nei pusvalandžiui po vidurnakčio.

Joje galima matyti Šiaurės pašvaistę ir perseidus, kurie kitaip žinomi, kaip meteorų srautai, kuriuos galima išvysti kasmet.

„Nemenčinė.

2024.08.01 00:32 val.

Rugpjūčio mėn. pasitinkame su pašvaiste ir perseidų srautu. Perseidų srautas prasidėjo nuo liepos 17 d. ir tęsis iki rugpjūčio 24 d. Planuojamas pikas 08.13 02:51 val.“, – įraše dalijosi grupės narys.

Pašvaistė plika akimi nesimatė

Taip pat apie Šiaurės pašvaistės reginį savo „Facebook“ paskyroje rašė ir puslapis „Orai ir klimatas Lietuvoje“. Jie dalijosi, jog gegužės mėnesį pasirodžiusi plika akimi matoma pašvaistė buvo retas reginys,

Dėl to ramino smalsuolius ir rašė, kad šiuo metu tokio įspūdingo ir matomo dangaus reginio tikimybė pasirodyti yra maža.

„Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį kai kuriems nelabai ryškią Šiaurės pašvaistę visgi pavyko užfiksuoti, tačiau plika akimi tai nesimatė. O šiaip dalis žmonių pramiegojusių gegužės 10-11 d. super ryškią pašvaistę vis dar labai tikisi išvysti kažką įspūdingo, bet geriau nebūti tokiems naiviems. Ten papuolė ypač retas įvykis.

Per artimiausius mėnesius tokio lygio reiškiniui susidaryti tikimybė yra, bet ji maža. Be to, einantiems anksti miegoti didelė tikimybė, kad reginys būtų ir antrą kartą pramiegotas. Reikėtų klykiančius pranešimus į telefonus siųsti, kad tik visi atsikeltų ir pamatytų“, – rašė jie.

Taip pat puslapis pasidalijo keliomis nuotraukomis iš Zarasų rajono, kuriose buvo galima pamatyti nors ir nelabai ryškią, tačiau įspūdingąją Šiaurės pašvaistę.

