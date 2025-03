Užfiksavo naują sukčiavimo schemą Lietuvoje: skubiai įspėja visus

Policija primena, kad gavus skambučius iš nepažįstamų numerių, kuriuose klausiama asmeninių duomenų, jų jokiu būdu negalima atskleisti.

Skubiai įspėja visus

Ukmergės rajono policijos komisariatas socialiniame tinkle „Facebook“ įspėja gyventojus ir primena taisykles, kaip apsisaugoti nuo telefoninių sukčių.

„Įspėjimas – sukčiai prisistato „Go3“ darbuotojais!

Vasario 24 d. gavome pranešimą apie telefono sukčiavimo atvejį, kai asmuo prisistatė kaip „Go3“ darbuotojas ir siūlė paslaugas už itin palankias sąlygas.

Skambinęs asmuo bandė išgauti asmeninius pranešėjo duomenis, klausė gimimo datos ir prašė pateikti paskutinius 4 asmens kodo skaitmenis, siekdamas patvirtinti jo tapatybę.

REKLAMA

REKLAMA

Sukčiai dar kartą paskambino, sakė paruošę sutartį ir paragino pasirašyti per „Smart ID“. Tačiau žmogus šįkart buvo atsargesnis ir atsisakė pasirašyti sutartį per „Smart ID“.

REKLAMA

Vietoje to, jis paprašė gauti sutartį per kurjerį. Deja, kurjeris taip ir neatvyko. Po to kai pranešėjas atliko patikrinimą, suprato, kad buvo bandoma jį apgauti.

SVARBU: Jei gaunate skambučius iš nepažįstamų numerių, ypač kai klausiama apie jūsų asmeninius duomenis, niekada nepasiduokite spaudimui ir neatskleiskite jokių asmeninių duomenų. Sukčiai dažnai naudoja paslaugas, kurios atrodo patikimos, kad sukurti įspūdį, jog skambina iš oficialių įmonių.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip apsisaugoti?

Neatsakinėkite į įtartinus skambučius ir nesidalinkite asmeniniais duomenimis telefonu.

Jei įmonė nori su jumis susisiekti, visada pasitikrinkite jų oficialius kontaktus (internetu arba oficialiu numeriu).

Jei prašo pasirašyti per „Smart ID“ ar kitais nesaugiais būdais, būkite atsargūs – tai gali būti sukčiavimo ženklas.

Visada reikalaukite oficialių dokumentų ir nesutikite su paslaugų teikimu telefonu, jei jaučiate neaiškumų.

Jei ir jūs susidūrėte su panašiais atvejais, nedelsdami praneškite apie tai atitinkamoms institucijoms ir pasidalinkite šia informacija, kad apsaugotume kitus!“ – įrašu pranešė jie.