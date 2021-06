Trūksta vitamino D? Pasakė, kiek laiko reikia praleisti lauke, kad jo pasigamintumėte

Tad turime sugriauti populiarų mitą, kad vasarą mums pakanka tik natūraliai su maistu gaunamų vitaminų. Norėdami išvengti peršalimo, būti sveiki ir jaustis energingi šiltąjį sezoną, papildomai vartokite vitaminus C, D, A ir E bei omega-3 riebalų rūgštis. Kodėl? Atsakymus rasite šiame straipsnyje.

Vitaminas A – apsaugai nuo neigiamo saulės poveikio akims

Šis vitaminas svarbus ne tik odos ląstelių atsinaujinimui ir augimui, bet ir regėjimui. Vitaminas A apsaugo akis nuo neigiamo saulės poveikio. Būtent dėl šios priežasties svarbu jį vartoti vasarą, kad rudens nepasitiktumėte su prastesne rega.

Vienas pagrindinių ženklų, kad organizmui trūksta šio vitamino, – suprastėjęs regėjimas. Tokiu atveju galite į mitybą įtraukti kuo daugiau vitaminu A gausių maisto produktų: lapinių daržovių, morkų, saldžiųjų bulvių, žuvies, mėsos ir kepenų. Pastarojo produkto vartojimas gydymo tikslais siekia Senovės Egiptą, kur suprastėjęs matymas tamsoje buvo gydomas valgant gyvūnų kepenis.

Jei gyvūnų kepenys ir žuvis nėra jūsų mėgstami produktai, o suvalgyti itin daug salotų ar morkų jums yra iššūkis, tiesiog papildomai vartokite vitaminą A.

Vitaminas E – odos apsaugai ir kovai su laisvaisiais radikalais

Šis vitaminas atlieka itin svarbią funkciją mūsų organizmuose. Jis apsaugo ląsteles ir padeda joms kovoti su laisvaisiais radikalais, kurie į organizmą gali patekti dėl išorinių aplinkos veiksnių, pavyzdžiui, oro taršos, cigarečių, UV spindulių ir netgi prastų mitybos įpročių. Laisvieji radikalai žalingi organizmui, nes gali pažeisti organizmo ląsteles ir prisidėti prie širdies ir kraujagyslių ligų bei vėžinių susirgimų.

Kadangi vasarą daugiau laiko leidžiame saulėje, mums svarbu apsaugoti odą ir sulėtinti senėjimo procesus – niekas nenori per anksti pasirodžiusių raukšlių! Dėl to vasaros metu rekomenduojama ne tik rinktis kremus nuo saulės ar kitas odos priežiūros priemones su vitaminu E, bet ir vartoti maisto papildus su šiuo vitaminu. Tokiu būdu padėsite organizmui kovoti su nuolat atakuojančiais laisvaisiais radikalais.

Omega-3 – saulės nubučiuotos odos apsaugai

Omega-3 riebalų rūgštys naudingos širdies ir kraujagyslių sistemai, smegenų ir akių sveikatai. Bet jos taip pat svarbios odai. Šios polinesočiosios riebalų rūgštys didina odos atsparumą UV spinduliams ir stiprina kolageno sluoksnį. Tad norėdami vasarą džiaugtis įdegusia, skaisčia ir stangria oda, vartokite pagrindinį omega-3 šaltinį – žuvų taukus.

Nesiraukykite, jei nemėgstate žuvų taukų skonio. Šį produktą galite gerti kapsulėse, todėl nemalonaus skonio išvengsite. Be to, vaistinėse taip pat galite rasti žuvų taukų kapsulių, kurios papildytos vitaminais D, A ir E. Tad vienoje kapsulėje rasite visas sveikam vasaros sezonui reikiamas medžiagas.

Natūraliai aprūpinti organizmą vitaminu D nėra taip paprasta

Rekomendacija papildomai vartoti vitaminą D vasarą daugeliui skamba netikėtai. Juk tai – „saulės vitaminas“! Organizmas gali pasigaminti šio vitamino natūraliai, jeigu kasdien saulėje praleisite apie 15 minučių. Šias „saulės vonias“ reiktų daryti 10–14 val., kai saulės intensyvumas mūsų krašte būna pats stipriausias. Problema, kad šis laikas daugeliui yra pats darbymetis, o per pietų pertrauką įšokti į maudymosi kostiumėlį gali ne kiekvienas. O ir saulėtų dienų vasarą ne visada būna tiek daug, kiek norėtųsi.

Norėdami vitaminu D apsirūpinti natūraliai, turite dėvėti kiek įmanoma mažiau drabužių ir neišsitepti kūno apsauginiu kremu. Apsauginiai kremai nuo saulės beveik visiškai blokuoja UV spindulius, dėl to negali gamintis ir vitaminas D. Tad kur kas paprastesnis būdas yra vartoti maisto papildus su vitaminu D (pavyzdžiui, su Omega-3) arba, pasitarus su gydytoju, gerti gryną vitaminą. Tuomet jūsų organizmas bus stiprus ir sveikas!

Vitaminas C – ne tik imunitetui, bet ir grožiui

Niekam nekyla klausimų, kodėl vitaminą C būtina vartoti žiemą. Tai visiems žinomas preparatas, kuris padeda įveikti peršalimus. Bet viršutinių takų kvėpavimo infekcijos ir sinusitas taip pat gali aplankyti vasarą. Aukšta temperatūra lauke, visu pajėgumu vėsinantis oro kondicionierius biure ar mašinoje – štai ir jaučiame, kaip ima varvėti nosis ir kamuoti kosulys. Vitamino C vartojimas gali tapti vasaros džiaugsmus griaunančio peršalimo prevencija.

Be to, vitaminas C taip pat būtinas odos būklei palaikyti. Šis vitaminas svarbus gaminant kolageną, kuris užtikrina odos elastingumą ir padeda apsaugoti odą nuo neigiamo UV spindulių poveikio. O tai itin svarbu norint išsaugoti odos jaunystę, į kurią kėsinasi vasarinės saulės spinduliai.