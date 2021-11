Trakietės kurta Kalėdų eglė sužavėjo internautus: nustebsite, iš ko ji pagaminta

Jau daugelį metų 45-erių moteris užsiima įvairiais rankdarbiais, o dažniausiai savo darbams renkasi ne pirktines dekoracijas, o tai, ką randa namuose arba gamtoje. Ji juokauja, kad kiek metų jau gyvena, tiek kažką kuria.

Panaudojo ir stiklainį, ir kiaušinių dėžutes

Paskutinė daugelį sužavėjusi Liucijos gaminta dekoracija – Kalėdų eglutė, kuriai panaudojo tai, ką turėjo namuose. Tiesa, teko pakaupti – kiaušinių dėžučių greitai neprikaupsi, tad prisidėjo ir aplinkiniai.

„Aišku, dėžutes pradėjau kaupti nuo vasaros, padėjo ir draugai, nes mes tiek daug kiaušinių nevalgom (juokiasi). Pradžioj galvojau daryti iš rožių, bet pagalvojau, kad žiemą gal nelabai tiktų ir daugiau darbo būtų“, – kalbėjo pašnekovė.

Moteris neslepia, jog daugelį idėjų randa internete, taip nutiko ir su šia eglute. Pamačiusi vaizdo įrašą „Youtube“, Liucija nusprendė pabandyti pati.

„Radusi eglutę iš kiaušinių dėžučių detalių, labai paprastai atsisėdau vakare, pradėjau lupti tas dėžutes ir kirpti lapelius. Nežinau net, kiek tų dėžučių sunaudojau, pritrūko, tai ėjau ir dar lupau tas dėžutes“, – šypsosi L. Pavlovska.

Kad eglutė turėtų tvirtą pagrindą, teko pasukti galvą, iš ko jį padaryti, tačiau ir čia neprireikė nieko pirkti – puikiai tiko namuose rastas, jau seniau rankdarbiams naudotas stiklainis nuo agurkų:

„Sukirpau lapelius, galvojau, ant ko tą eglutę pastatyti – turėjau stiklainiuką nuo agurkų, praeitais metais dariau su juo kalėdinę dekoraciją iš pušų šakelių ir žaisliukų, šakos nudžiūvo, jas išmečiau, o stiklainiuką palikau.

Pagalvojau, kad tą stiklainiuką pritaikysiu apačiai, pagrindui, nes jis turi svorio. Kiekvieną eglutę darant reikia būtinai, kad būtų stabiliai padėta ant stalo, pagrindą reikia apsunkinti. Jeigu kartoninė dėžė – būtinai ar kokių akmenukų su gipsu pridėti, ar kažko, kad sunku būtų.“

Pravertė metus gulėjęs popierius

Kūgio formos pagrindui pravertė prieš metus laiko iš vyro darbo namo parsineštas vatmano popierius, o vidų pripildė senais, užsilikusiais parduotuvių lankstinukais ir laikraščiais.

„Darbe vyro tvarkėsi, gulėjo tie lapai, sako: „Lauk“, sakau: „Ne lauk, duok man“. Pasiėmiau sau, metus pragulėjo namie ir pritaikiau sau, prireikė tuo momentu. Kūgelio forma susukau tą popierių, užklijavau, užtvirtinau paprastu skoču (lipnia juosta – aut. past.), į vidų prikišau laikraščių – su karštais klijais, lamdžiau ir kišau į kūgio vidų, kad jis būtų kietesnis, tvirtesnis“, – darbų eigą vardijo pašnekovė.

Priklijavusi kūgį prie stiklainio, Liucija pritaikė dar vieną gudrybę – ji, kaip siuvėja, turėjo išsaugojusi įvairių medžiagos atraižų. Jomis moteris apklijavo eglutės karkasą.

„Kad sukibimas būtų geresnis karštų klijų ir pagrindo, nes ant popieriaus sunkiai, gali plyšti, turiu visokių audinių likučių, nes jų nesimato po apačia, bet sukibimas bus geresnis, apvyniojau, karštais klijais priklijavau taip pat“, – paaiškino ji.

Tuomet prasidėjo linksmiausioji dalis – lapelių klijavimas ratas po rato, vienas prie kito. Moteris sako, kad šis darbas neprailgsta, užtrunka apie valandą ar pusantros, o fone įsijungus televizorių ar besišnekučiuojant su kitu žmogumi, nė nepajusite, kad darbas jau bus baigtas, o vakaras praleistas smagiai.

„Paskui uždažiau su akriliniais dažais žaliais, išdžiūvo, antrą kartą padažiau ten, kur jau matėsi neuždažyti protarpiai. Aišku, reikia ir po apačia lapelio žiūrėti, kad nesimatytų popieriaus, tai palindau po jais ir gražiai padažiau.

Po to su kempinėle indams plauti, nauja, galima patapšnoti baltais akriliniais dažais kiekvieno lapelio viršų. Akriliniai dažai džiūna labai greitai, per valandą, pusantros jie būna jau išdžiūvę“, – pataria L. Pavlovska.

Dekoracijoms tinka gamtos gėrybės

Greičiausiai, norėsis ir padekoruoti savo eglutę. Liucija tam panaudojo kankorėžius – jie suteikė žaismingumo ir tapo puikia puošmena.

„Vasarą, mugės metu man kolegė patarė, sakė: „Žiūrėk, alksnio kankorėžiukai auga, tu jų parink ir Kalėdinėm dekoracijom panaudosi“. Ką, aš ir parinkau, ji man dar padėjo, išdžiūvo jie ant spintos dėžutėj. Reikėjo pagražinti – nuo to laiko, kai užiiminėjau dekupažu, turiu visokių spalvų dažų, tai su raudonais dažais dažiau, pabarstukais blizgučiais iš kanceliarinių prekių barsčiau ir džiovinau, išdžiūvo per vieną dieną, po to suklijavau, padekoravau ir priklijavau kaspinėlius“, – pasakojo ji.

Tiems, kurie mėgsta gaminti dekoracijas iš gamtoje randamų grožybių, pašnekovė turi vieną patarimą, kuris tikrai pravers:

„Viskas, ką klijuojam su karštais klijais, turi būti labai gerai išdžiovinta, nes kitaip liks drėgmė ir jos atsilups, netarnaus ilgai.“

Moteris juokiasi, kad realybėje eglutė dar gražesnė nei nuotraukose – jose neatsispindi jos visas puošnumas. O pasidarius tokią dekoraciją galėsite ją pastatyti kone bet kur namuose, pačiai Liucijai ji gavosi 50 centimetrų aukščio.

Pašnekovės rankose gimsta ir daugybė kitokių kalėdinių dekoracijų, kurių pagrindą sudaro gamtoje randamos žaliavos – šakos, kankorėžiai, medžių žievė. Liucijos namuose panaudojama viskas, nes jai svarbus ir „Zero waste“ principas.

„Visas dekoracijas darau iš kankorėžių, renku vasarą, man ir kolegės surenka, atsiunčia arba atveža, tai iš graikinių riešutų – pamačiau, kad kolegė augina savo ūkyje ir, matyt, kai surenka derlių, lieka nekondicinių, mažesnio dydžio. Dekoracijoms jie puikiai tinka, nes parduotuvėje jie yra labai dideli, netinka“, – patarimus dalija pašnekovė.

Panaudoti galima viską

Išėjus pasivaikščioti miške ar traukiant uogauti bei grybauti, galite prisirinkti ir daugiau medžiagų, kurios pravers kuriant dekoracijas, pavyzdžiui, medžio žievės.

„Nebūtina pirkti kinietiškų su daug daug blizgučių, galima šakelių parinkti miške, pavyzdžiui, žievė kainuoja daug, vieną dieną, gražus oras, vyrui sakau sėdam į mašiną, važiuojam į mišką. Jis klausia: „Ko?“, sakau: „Man žievės reikia“. Nereikia lupti nuo medžių, galima nuo žemės, po didelėm pušim – pušis meta savo žievę, pasirodo. Pririnkau nuo žemės visą krepšį per kokią valandą“, – kalbėjo Liucija.

Štai, iš pernai metų pririnktų šakelių, moteris buvo pasidariusi kabinamą dekoraciją – eglutę, o iš likusių šiemet prigamino žvaigždės formos žaisliukų Kalėdinei eglutei. Įspūdingo grožio ir Liucijos kuriami Kalėdiniai vainikai, išpuošti kankorėžiais, riešutais, cinamono lazdelėmis.

„Galima viską, ką randi po ranka, panaudoti. Aišku, pakaupti reikia, ne visi to nori“, – drąsina L. Pavlovska.

Pati Liucija yra Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos narė, užsiima visokiais rankdarbiais, siūna įvairiausius žaislus, o likusias audinių atraižas panaudoja edukacijoms – moko vaikus laikyti adatą, įverti siūlą ir pasisiūti savo nedidelį nuotaikingą žaisliuką. Taip pat ir su įvairiausių dekoracijų gamyba – moters darbuose panaudojama viskas, ką tik galima rasti ir panaudoti.