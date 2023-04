Tragiškoje avarijoje Maišiagaloje žuvus 25-erių Ryčiui prabilo buvusi mylimoji: augina jo 4-metį sūnų

Vakar naujienų portalui tv3.lt žuvusiojo 25-mečio draugas Mantas pasakojo, kad žuvęs jaunuolis yra vardu Rytis. Jis, pasak Manto, jau kelerius metus gyveno kartu su vyresne moterimi bei trimis jos vaikais. Visi jie kartu ir žuvo autoįvykio metu.

Ryčio buvusi mylimoji interviu perskaitė, kad Rytis savo vaikų neturėjo, tačiau, anot jos, tai nėra tiesa. Būtent dėl to Julija susisiekė su tv3.lt portalu ir papasakojo, kad ji augina vienintelį biologinį žuvusio vaikino sūnų.

Turėjo biologinį sūnų

Julija sako, kad Rytis augino ne tik kartu žuvusios sugyventinės vaikus, tačiau ir turėjo keturmetį sūnų.

„Aš auginu vienintelį Ryčio sūnų, kuris yra keturių metukų ir dabar liko be tėčio. Tą žino ir tyrėjas, nes avarijai įvykus ryte, aš skambučio iš jo sulaukiau per pietus. Pranešė, kad vaikas liko be tėčio“, – pasakoja moteris.

Anot Julijos, po žinios apie tragišką avariją, į ją kreipėsi ir Vaiko teisių apsaugos gynėjai tyrėjo paliepimu:

„Šiuo metu su tyrėju nebendraujame, kalbėtis po to teko tik su Vaikų teisėmis, nes tyrėjas kreipėsi į jas galvodamas, galbūt vaikui reikalinga kažkokia psichologinė pagalba ar dar kas. Tačiau kadangi vaikas jokio ryšio neturėjo, net nepažinojo tėvo, jokios pagalbos ir nereikia.“

Su Ryčiu Julijos santykiai buvo iširę dar tuomet, kai ši laukėsi jų bendro vaiko. Moteris pasakoja, kad skyrybos įvyko jos iniciatyva. Vėliau, kai sūneliui buvo 4-5 mėnesiai pora susitaikė, kurį laiką gyveno kartu. Tačiau keliai netrukus ir vėl išsiskyrė.

„Mane paliko dėl vyresnės moters. Rytis savo vaiko niekada neaugino, nemokėjo alimentų, kuriuos buvo priskyręs teismas. Bendrauta ir su Vaikų teisėmis, buvo siūlyta jam pagalba sukurti ryšį su vaiku, tačiau Rytis pasakė, kad neturi tam laiko ir viskas.

Siųsdavau jam ir nuotraukas, kad matytų, kaip auga sūnus, kviečiau aplankyti vaiką, siūliausi organizuoti susitikimus, nes vis tiek gyvenome viename mieste, abu vairavome.

Tačiau mano žinutės buvo ignoruojamos, perskaitomos, į jas nebuvo atrašoma. Į skambučius taip pat neatsakydavo, o jei ir atsiliepdavo, tai tik kartą į du mėnesius ir tai žadėdavo, kad pasiskambinsime, vėliau priveš pinigus“, – pasakoja apie buvusio mylimojo ryšį su bendru vaiku Julija.

Pasak vaikelio mamos, su moterimi, dėl kurios paliko Juliją, Rytis vėliau išsiskyrė. Netrukus jis kartu apsigyveno su nauja mylimąją bei trimis jos vaikais, kurie visi kartu žuvo autoįvykyje.

Pasiteiravus, ar teko bendrauti su nauja buvusio partnerio moterimi, Julija sako, kad žinojo tik tiek, kad jie gyvena kartu ir augina tris jos vyresnius vaikus:

„Kažkada, kol dar nebuvau žinojusi apie jų draugystę, kartu su ta moterimi buvome keliomis žinutėmis susirašiusios dėl vaikiškų rūbelių atidavimo. Žinau, kad ji dirbo apsaugoje, o daugiau nieko. Neteko bendrauti.

Apie Rytį negaliu taip pat nieko blogo pasakyti, nes jis buvo tikrai geras, nuoširdus, draugiškas žmogus. Tik tiek, kad nelabai turėjo noro rūpintis vaikučiu. Betgi, kiekvienas pasirenkame – norime savo vaiką auginti ar ne, čia tikrai nėra nieko smerktino. Galbūt tik pasirodžius straipsniams, kad savų vaikų neturėjo, buvo skaudu tai išgirsti.“

Julija priduria, kad tyrėjo žinia apie buvusio mylimojo žūtį buvo šokiruojanti. „Nors ir nebendravome, tačiau Rytis nebuvo svetimas žmogus. Jis – mano vaiko tėvas, turėjęs su manimi ir vaiku ryšį“, – atvirauja ji.

Be keturmečio mažylio Julija augina ir dar du vaikus. Našta, išlaikyti tris atžalas, krenta ant vienos jos pečių. Prieš kurį laiką pagalbos moteris buvo prašiusi ir „TV pagalboje“. Tuo metu situacija, kaip gali padėti mamai, domėjosi Rūta Filejeva.

Siaubinga avarija

Primename, kad balandžio 17-osios rytą Lietuvą sudrebino skaudi avarija, kurios metu žuvo net penki žmonės, trys iš jų – nepilnamečiai.

Avarija įvyko pirmadienio rytą Vilniaus rajone, Maišiagalos seniūnijoje, Maišiagalos miestelyje, Jauniūnų gatvėje, kuomet susidūrė sunkiasvoris ir lengvasis automobilis.

Naujienų portalo tv3.lt žiniomis, tragedija pareikalavo mamos ir trijų jos vaikų bei 25-erių vaikino gyvybių.

Pirminiais duomenimis, lengvasis automobilis palindo po sunkvežimiu, šis apvirto. Vilkiko vairuotojas, gimęs 1988 metais, buvo blaivus, jis paaiškino, kad lengvasis automobilis „Audi“ išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su jo vairuota transporto priemone.

„Automobilį „Audi“ taip pat vairavo 1998 metais gimęs vairuotojas, jis eismo įvykio metu žuvo. Automobilyje buvusi apie 6 metų mergaitė, ji buvo išvežta į ligoninę“, – sakė Vilniaus apskrities policijos atstovė J. Samorokovskaja.

Kiek vėliau paaiškėjo, kad mergaitė mirė reanimacijoje.