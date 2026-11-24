Įvykis užfiksuotas penktadienį.
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FOTOGALERIJA. Lietuvos miestų kalėdinės eglutės
Teko kviesti ugniagesius-gelbėtojus
Apie 16 val. 16 min. buvo gautas pranešimas, kad puošiant miesto kalėdinę eglę, užstrigo autokeltuvas, žmonės negali nusileisti žemyn.
Atvykus ugniagesiams-gelbėtojams, apie 10 metrų aukštyje esančiame keltuvo „lopšyje“ buvo du žmonės.
Panaudojus ugniagesių autokeltuvą, asmenys buvo saugiai nuleisti žemyn.
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