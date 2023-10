Tinsta kojos? Tai gali išduoti klastingą būklę

Pasak labdaros organizacijos, ši produktuose esanti druska sudaro apie tris ketvirtadalius žmonių suvartojamos druskos.

Dar blogiau, kad, pasak organizacijos „Action on Salt“, britai suvartoja trečdaliu daugiau druskos, nei rekomenduojama dienos norma – šeši gramai.

Laimei, galite sužinoti, ar ir jūs nesuvartojate per daug šio populiaraus prieskonio. Druska organizme sulaiko vandenį, kuris gali patekti į audinius ir sukelti kojų ar rankų pirštų patinimą.

Dėl per didelio įprasto ingrediento kiekio vartojimo mūsų organizmas sulaiko papildomą natrio kiekį ir padidina skysčio kaupimąsi, rašo express.co.uk.

„Jei per artimiausias 24 valandas po sūraus maisto valgymo pastebėsite šių sričių patinimą, tai gali būti susiję su šiuo reiškiniu, – teigė mitybos specialistė ir „The Weight Loss Guru“ įkūrėja Pippa Hill. – Jei tai tęsiasi nuolat, geriausia kreiptis į gydytoją, nes gali kilti rimtesnių sveikatos problemų.“

Patinusios kojos taip pat gali skambinti pavojaus varpais

Patinimas gali pasireikšti tiek rankų, tiek kulkšnių ar pėdų srityje. Šiose vietose edema gali išryškėti, kai daug sėdima ar ilgai keliaujama.

Žurnale „Neurourology and Urodynamics“ paskelbtame tyrime nustatyta, kad didelis kasdien suvartojamos druskos kiekis yra susijęs su kojų edema.

Nagrinėdama 52 pacientų, kurie buvo hospitalizuoti dėl įtariamo gerybinio prostatos padidėjimo ar prostatos vėžio, duomenis, tyrėjų komanda stebėjo pacientus, kuriems dažnai reikėjo naktimis šlapintis – tai vienas iš prostatos vėžio požymių.

Tačiau rezultatai atskleidė, kad per didelis suvartojamo natrio kiekis taip pat gali padidinti naktinį šlapinimąsi. Be to, komanda pastebėjo, kad tyrimo dalyviams taip pat patino kojos.

Kaip sumažinti suvartojamos druskos kiekį

Laimei, atidžiai skaitydami maisto produktų etiketes galime pasirinkti tuos maisto produktus, kuriuose nėra daug druskos.

„Blood Pressure UK“ pataria tikrinti informaciją maisto produktų etiketėse, kad sužinotumėte, ar juose yra mažai, vidutiniškai ar daug druskos – tai padės pasirinkti sveikesnį variantą.

Šios rekomendacijos padės jums lengviau suprasti, koks druskos kiekis yra maisto produktuose:

- nedidelis kiekis – 0,3 g druskos ar mažiau 100 g maisto;

- vidutinis kiekis – 0,3-1,5 g druskos 100 g (dar galima valgyti);

- didelis kiekis – 1,5 g druskos ar daugiau 100 g (stenkitės jų vengti arba valgykite tik retkarčiais).

Daugelio maisto produktų pakuočių priekyje yra spalvotos etiketės: raudona spalva reiškia, kad juose yra daug druskos, geltona – vidutiniškai, o žalia – mažai.