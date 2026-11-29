Dėl neįtikėtinai mažos kainos Maggie didelių lūkesčių neturėjo. Vis dėlto smalsumas nugalėjo, todėl ji nusprendė išsiaiškinti, ar akmuo iš tiesų yra tikras. Socialiniuose tinkluose moteris juokaudama savo pirkinį pavadino „įtartinu“ ir pažadėjo patikrinti jo autentiškumą.
„Nunešiu jį dviem skirtingiems juvelyrams, kad įvertintų, ar jis tikras. Pažiūrėsime, ar buvau apgauta, ar vis dėlto gavau tikrą deimantą“, – sekėjams pasakojo ji.
Paaiškėjo, kad tai – tikras deimantas
Pirmasis juvelyras negalėjo pateikti galutinės išvados. Anot jo, norint nustatyti, ar deimantas išaugintas laboratorijoje, reikalinga speciali įranga, rašoma mirror.co.uk.
Tad Maggie kreipėsi į kitą specialistą. Šis iš karto pastebėjo, kad akmens skaidrumas neatitinka VVS kategorijos, nes jame matyti nemažai intarpų ir kitų netobulumų.
VVS (angl. Very Very Slightly Included) yra viena aukščiausių deimantų skaidrumo kategorijų. Tokie intarpai paprastai būna itin sunkiai įžiūrimi net naudojant 10 kartų didinantį didinamąjį stiklą.
Vis dėlto juvelyras patvirtino, kad deimantas yra tikras, tik išaugintas laboratorijoje. Tokia išvada nustebino pačią pirkėją.
„Tikrai? Negaliu tuo patikėti“, – reagavo Maggie.
Vėliau ji paaiškino, kad specialistas įtaria kitą problemą – esą kartu su deimantu pateiktas IGI sertifikatas gali būti suklastotas.
„Jis sakė tai įtariantis todėl, kad sertifikate nurodyta VVS2 kategorija, o toks deimantas turėtų būti labai skaidrus, tačiau šis akmuo yra gana drumstas ir, jo nuomone, labai prastai nušlifuotas“, – pasakojo moteris.
Kitaip tariant, nors deimantas ir pasirodė esąs tikras laboratorijoje išaugintas akmuo, jo kokybė nėra aukšta.
Socialinių tinklų naudotojai sureagavo į žinią
Nepaisant to, kad už itin mažą kainą jai pavyko įsigyti tikrą deimantą, Maggie pripažino, jog mieliau nešiotų aukštos kokybės juvelyrinį akmenį nei tokį, kuris atrodo drumstas ir turi matomų trūkumų.
Komentaruose jai pritarė ir kiti socialinių tinklų naudotojai. Kai kurie spėjo, kad būtent prasta akmens kokybė ir paaiškina neįprastai mažą kainą.
„Dauguma laboratorijoje išaugintų deimantų pasižymi labai geru skaidrumu, o mažiau kokybiškų beveik niekas neperka. Galbūt taip tiesiog buvo bandoma jų atsikratyti“, – svarstė vienas komentatorius.
Kitas buvo dar tiesmukesnis: „Jei deimantas nėra kokybiškas, aš jo net nepirkčiau.“
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt