Tiesioginiame eteryje žurnalistas prapliupo juokais: tokio dramblio veiksmo tikrai nesitikėjo

A. Kaunda rengė reportažą Kenijos transliuotojų korporacijai (KBC) apie tai, kaip per sausrą prižiūrimi drambliukai, patekę į prieglaudą. Šiuo nuotaikingu vaizdo reportažu pasidalino BBC.

Vis tik, panašu, kad drambliukui mažai rūpėjo kameros – jis norėjo iš arčiau susipažinti su žurnalistu. A. Kaundai už nugaros stovėjęs drambliukas iš pradžių straubliu palietė jo petį, o paskui ėmė tyrinėti ir žurnalisto veidą.

Nuotaikingas vaizdo reportažas sužavėjo tūkstančius. Nors bandė išlikti ramus ir tęsti reportažą, žurnalistas nesulaikė juoko – smalsuolio drambliuko tyrinėjimai pralinksmino ne tik jį, bet ir žiūrovus.

If you could do with a laugh, with a little joy, then watch this!



It’s simply impossible not to laugh watching this baby elephant disrupting a TV reporter’s news report!pic.twitter.com/TiOBrYELFH