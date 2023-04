Tėvai išgyvena košmarą: 13-metis sūnus mirė vykdydamas „TikTok“ iššūkį

13 m. Jacobas Stevensas dalyvavo „Benadryl“ (difenhidramino) iššūkyje“ – tai pavojingas iššūkis, kurio dalyviai, norėdami sukelti sau haliucinacijas, išgeria 12-14 tablečių antihistamininių vaistų – tai šešis kartus daugiau nei rekomenduojama dozė.

Šis mirtinas iššūkis ėmė plisti 2020 m. – tada paaugliai savo bandymais pradėjo dalintis „TikTok“, rašo nypost.com.

Perdozavo vaistų

Jacobo tėvas Justinas pasakojo „ABC 6“, kad praėjusį savaitgalį jo sūnus buvo namuose, leido laiką su draugais, kai perdozavo.

Bičiulių nufilmuotoje medžiagoje matyti, kaip paauglys iš Kolumbo išgeria tabletes, po to jo kūnas pradėjo trūkčioti.

„Jo organizmui to buvo per daug“, – sakė sugniuždytas paauglio tėvas.

Vėliau Jacobas buvo skubiai nugabentas į ligoninę ir prijungtas prie dirbtinio plaučių ventiliavimo aparato.

Nepaisant visų pastangų, berniukas mirė po šešių dienų, kurias jo tėvas pavadino „blogiausiomis dienomis gyvenime“.

Justinas prisiminė momentą, kai išgirdo sukrečiančią žinią, kad jo sūnus nebepabus.

„Nebuvo atlikti jokie smegenų tyrimai, nieko. Jie sakė, kad gali jį laikyti palatoje, prijungtą prie aparatų, kad jis gali čia gulėti, bet jis niekada neatvers akių, niekada nekvėpuos, nesišypsos, nevaikščios ir nekalbės“, – sakė gedintis tėvas.

13-mečio močiutė Dianna Stevens ašarodama vietos televizijos naujienų kanalui sakė: „Ketinu padaryti viską, ką galiu, kad joks kitas vaikas to nepatirtų.“

Siekia apsaugoti kitus

Tuo tarpu Jacobą šeima prisimena kaip gerai išauklėtą, linksmą, mylintį vaiką.

„Nesvarbu, kad ir kokia bloga diena man būdavo, niekas negalėjo priversti manęs nusišypsoti, tik Jacobas“, – dalinosi tėtis.

Po tragiškos sūnaus mirties Justinas įspėja kitus tėvus apie pavojus, kylančius paaugliams be priežiūros naudojantis socialiniais tinklais.

„Stebėkite, ką jie daro telefone. Pasikalbėkite su jais apie šią situaciją. Noriu, kad visi žinotų apie mano sūnų“, – sakė jis.

Be to, Justinas prašo įstatymų leidėjų nustatyti amžiaus apribojimus be recepto parduodamiems vaistams, šią kampaniją jis vadina „gyvenimo tikslu“.

Jis nori, kad „TikTok“ nustatytų panašias apsaugos priemones, įskaitant reikalavimą, kad naudotojai, prieš kurdamiesi paskyrą, pateiktų asmens tapatybės dokumentą.

Deja, Jacobas nėra pirmoji šio iššūkio auka. 2020 m. rugpjūtį 15-metė mergaitė mirtinai perdozavo šio vaisto nuo alergijos, bandydama atlikti šį iššūkį.