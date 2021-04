Tarnybos sukeltos ant kojų: Airijoje dingo paauglė išvažiavusi su lietuviu

Mergina paskutinį kartą matyta balandžio 19 d. Louth grafystėje, kai išeidinėjo iš namų, esančių Blackrock, kartu su 18-mečiu lietuviu Nojumi Maculeviciumi (pavardė cituota iš angliškos spaudos – red. past.). Mergina apie 16.00 val. kartu su lietuviu įsėdo į sidabrinės spalvos „Hyundai Veloster“ automobilį, kurio registracijos numeris 132-D-13518.

Vėliau pora buvo matyta balandžio 19 d. apie 19.00 val. Newry ir, kaip manoma, balandžio 21 d. – Belfasto apylinkėse.

Airijos policija nerimauja, jog merginos sveikatai ir gerovei gresia rimtas pavojus.

Dingusi mergina yra 155 cm ūgio, liekno sudėjimo rudų plaukų ir akių. Mergina dėvėjo tamsiai mėlynas treningines kelnes su raudonom ir baltom juostelėm, juodą palaidinę su užtrauktuku bei buvo apsiavusi juodais batais.

N. Maculevicius yra 183 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, tamsiai rudais plaukais. Vaikinas avėjo tamsiai pilkomis darbo kelnėmis, žalios chaki spalvos džemperiu ir avėjo juodais batais arba „Adidas“ bėgimo batais.

Asmenys, matę šiuos jaunuolius, prašomi nedelsiant kreiptis į policiją telefono numeriu 999 arba 112.

A Child Rescue Ireland Alert (CRI) remains in place.



An Garda Síochána are continuing to appeal to the public for assistance in tracing the whereabouts of 14-year-old Svetlana Murphy.



More information available here https://t.co/wnUJIvaXZE https://t.co/fDQvhQmWLS pic.twitter.com/kj9hcCNtof