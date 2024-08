Taip gaminti šviežių bulvių blynai sužavės visus: pigu, greita ir labai skanu

Kas be ko, receptą galima prisitaikyti pagal save – kas mėgsta daugiau daržovių galima papildomai įtarkuoti morkos, cukinijos, norint daugiau skonių – įdėkite česnako, krapų, petražolių. Jeigu norite kiek kitokios konsistencijos blynų – į masę įmaišykite varškės arba šviesaus sūrio (kaip „Edamo“, „Gouda“ ar pan.).

Žinoma, blynų masę paruošite per kelias minutes, jei turite bulvių tarkavimo mašiną, tačiau jei tokios neturite naudokite pačią smulkiausią tarką, skirtą sutarkuoti daržoves iki piure masės. Skanaus!!!“, – rašo tinklaraščio „Lithuanian in the USA“ autorė Liucija.

Reikės:

6 vidutinio dydžio bulvių;

1 kiaušinio;

1 vidutinio dydžio svogūno;

2/3 arb. š. druskos;

1/3 arb. š. juodųjų pipirų;

1 arb. š. citrinos sulčių (nebūtina);

saulėgrąžų aliejaus kepimui.

Svogūną nulupame, supjaustome nedideliais kubeliais. Bulves nulupame, sutarkuojame bulvine smulkia tarka (arba tarkavimo mašina). Gautą bulvių masę nukošiame per sietelį, tada sudedame į didesnį indą, įmušame kiaušinį, sudedame svogūną, įpilame citrinos sulčių (jei naudojate), pagardiname druska, pipirais ir išmaišome.

Keptuvėje ant vidutinės ugnies įkaitiname pora šaukštų aliejaus. Dedame po 1 valg. š. bulvių masės ir kepame blynus iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus, iškepusius dedame į lėkštę. Taip iškepame visus blynus ir skanaujame.

Blynus patiekite su grietine, dar galite užbarstyti bulvių prieskoniais. Blynai skanūs ir šalti.