Taip elgdamiesi rizikuoja daug lietuvių: pasakė, kiek vandens būtina išgerti kasdien

Naujausio didžiausios šalies vandentvarkos bendrovės „Vilniaus vandenys“ užsakymu atlikto tyrimo duomenys rodo, kad 7–8 stiklines vandens per dieną, įprastą suaugusio žmogaus rekomenduojamą normą, išgeria tik 6 proc. Lietuvos gyventojų.

„Jau antrus metus iš eilės tyrimas rodo, kad 25 proc. gyventojų per dieną išgeria vos 3–4 stiklines vandens. 17 proc. apklaustųjų tvirtina išgeriantys 4-5 stiklines vandens, o po 15 proc. respondentų teigė kasdien suvartojantys tik 1–2 arba 5–6 stiklines vandens. Mūsų tikslas – ne tik tiekti kokybišką vandenį, bet ir padėti žmonėms suprasti jo naudą bei skatinti sveikesnius, tvaresnius ir taupesnius pasirinkimus“, – pranešime spaudai sako Martynas Augaitis, „Vilniaus vandenų“ Klientų aptarnavimo tarnybos direktorius.

Dažniausiai kūnas praneša, kada laikas atsigerti

Įvairios tarptautinės sveikatos institucijos, įskaitant ir Pasaulio sveikatos organizaciją (PSO), pateikia orientacines kasdienio vandens suvartojimo rekomendacijas. PSO duomenimis, suaugusiems vyrams rekomenduojama per parą suvartoti apie 2,5–3,7 litro skysčių, o moterims – apie 2,0–2,7 litro.

Kiti šaltiniai, remdamiesi sveikos ir tvarios mitybos principais, nurodo, kad per parą patariama išgerti apie 6–8 stiklines, arba 1,5–2 litrus vandens.

„Jūsų kūnas turi puikų ir patikimą būdą pasakyti, kad jam trūksta vandens. Tai – troškulys. Tačiau troškulio nereikėtų malšinti gazuotais ar saldintais gėrimais – tam geriausiai tinka paprastas vanduo“, – sako Vilniaus visuomenės sveikatos biuro „Vilnius sveikiau“ visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Jugnė Junė Jonušaitė.

Kita vertus, pasak specialistės, vyresnio amžiaus žmonės troškulį gali jausti silpniau, todėl rizikuoja dehidratuoti to net nepastebėdami. Be to, kartais žmonės troškulį supainioja su alkiu.

„Svarbu prisiminti, kad vanduo – geriausias gėrimas. Karštomis dienomis, taip pat intensyviai judant, karščiuojant, nėštumo ar žindymo laikotarpiu vandens reikia gerti dar daugiau“, – pažymi pašnekovė.

Taip pat, pasak jos, labai svarbu užtikrinti, kad pakankamai vandens reguliariai gertų vaikai – ypač šiltuoju metų laiku, kai daug laiko praleidžiama lauke ir užsiimama aktyvia veikla. Vilniaus visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“ primena, kad 4–8 metų vaikams rekomenduojama per parą išgerti apie 6 stiklines vandens – tai yra 1,1–1,3 litro. Vandens poreikis priklauso nuo daugelio veiksnių: oro sąlygų, fizinio aktyvumo, amžiaus ir kitų individualių ypatybių. Atliekant tyrimą beveik ketvirtadalis (23 proc.) apklaustųjų vilniečių nurodė, kad jų vaikai kasdien geria vandenį iš čiaupo.

Vilniuje plečia viešų gertuvių tinklą

M. Augaitis pažymi, kad švaraus ir kokybiško vandens prieinamumas Vilniuje yra itin geras – sostinės regionas išsiskiria ypač tyro vandens klodais, slypinčiais giliai po žeme. Pasak jo, su geriamuoju vandeniu patiekiama nuo 1 iki 10 proc. žmogaus organizmui per parą reikalingų mikroelementų – kalcio, maginio, natrio, kalio – kiekio.

„Siekdami skatinti tvaresnius pasirinkimus ir sveikesnius gyvensenos įpročius mieste plečiame viešųjų geriamojo vandens gertuvių tinklą – jau dabar jų Vilniuje veikia 50. Jas galima rasti parkuose, aikštėse, prie mokyklų, sporto aikštynų – vandens galima nemokamai pasipildyti tiek pasivaikščiojimų, tiek aktyvaus laisvalaikio metu“, – sako M. Augaitis.

Pasako jo, šiose lauko gertuvėse vanduo tiekiamas iš giluminių gręžinių, kurių gylis siekia nuo 30 iki 245 metrų, todėl jis yra aukštos kokybės, šviežias, tyras ir malonaus skonio. Visų gertuvių vietas galima rasti specialiame žemėlapyje. Jos prijungtos prie miesto vandentiekio ir įrengtos įvairiose sostinės vietose – nuo Senamiesčio iki atokesnių gyvenamųjų rajonų.

Skysčių gauname ir su maistu

Daugeliui atrodo sudėtinga per dieną išgerti du ar net tris litrus vandens. Tiek skysčių suvartoti vien pajutus troškulį, ypač jei nesate fiziškai aktyvūs ar nedirbate sunkaus fizinio darbo, dažnai tiesiog nepavyksta.

Tačiau visuomenės sveikatos specialistė atkreipia dėmesį, kad į bendrą dienos skysčių kiekį įeina ir su maistu gaunamas vanduo – o jis yra ne mažiau svarbus.

„Tai, kad jums per dieną reikia išgerti du litrus vandens – ne visiškai tiesa. Taip, jūsų kūnas praranda vandenį prakaituodamas, šlapindamasis ar net iškvėpdamas, o šį praradimą reikia atstatyti vartojant skysčius. Tačiau didžiąją dalį jums reikalingo vandens galite gauti tiesiog su maistu. Aišku, jei šis maistas drėgnas, sultingas ir nepersūdytas. Tai gali būti daržovės, vaisiai, kruopos, ankštinės kultūros, kurios virdamos sutraukia dukart daugiau vandens nei pačios sveria“, – teigia J. J. Jonušaitė.