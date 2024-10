Tai nėra tik bėrimas: negydantys šios ligos rizikuoja gyventi 30 metų trumpiau

Būtent dėl to labai svarbu žinoti, kad psoriazę pastebėjus per pirmus ligos simptomų metus galima tiek efektyviai suvaldyti, kad liga žmogui nebeatsinaujina apskritai, o nesigydantieji rizikuoja ne tik sulaukti sąnarių pažeidimų, bet ir apskritai gyventi apie 30-35 metus trumpiau.

Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“ pasakoja Santaros klinikų dermatovenerologas Tadas Raudonis.

Gydymo būdai skiriasi: pradedama nuo paprasčiausio ir jie vis sudėtingėja

Pirmiausia žvynelinė yra gydoma vietiniais tepalais ir fototerapija, tai – tarsi medicininis soliariumas.

REKLAMA

REKLAMA

Jei to nepakanka, pradedamas naudoti sisteminis gydymas vaistais, kurie buvo sukurti ir dar ir yra naudojami kaip vaistai vėžiui gydyti. Tiesa, reikia pastebėti, kad psoriazės gydymui šie vaistai yra naudojami mažesnėmis dozėmis ir, pavyzdžiui, yra nesuderinami su moters nėštumu. Be to, pastebėta, kad nors šie vaistai ir veikia 50 proc. pacientų, jie dažniausiai nėra tinkami vartoti visą gyvenimą.

REKLAMA

„Retas kuris pacientas išnaudoja tą tradicinį vaistą 5 metus ir ilgiau, nes anksčiau ar vėliau mes susiduriame su kažkokiomis problemomis: ar toleravimo problema atsiranda, ar pradeda reaguoti kepenys ir pradeda kilti jų funkcijos rodikliai į tai, ar pati liga pradeda labiau progresuoti ir jau to vaisto nebeužtenka“, – sako T. Raudonis.

O štai biologiniai vaistai, kurie yra kaip trečioji ir brangiausia alternatyva, yra saugūs naudoti ir nėštumo metu. Tačiau gydytojas pastebi, kad sisteminiai vaistai sergant žvyneline yra nepamainomai geriau, nei vaistų nevartojimas ar lokalūs gydymo būdai, jei jie yra nepakankamai efektyvūs.

REKLAMA

REKLAMA

„Eilinis žvyneline sergantis žmogus gyvena maždaug 35 metais trumpiau dėl to, kad sergant žvyneline dėl esančio lėtinio imuninio uždegimo kartu didėja tiek infarkto rizika, nutukimo, diabeto rizika ir būtent sisteminiai vaistai, paslopindami tą sisteminį uždegimą ženkliai sumažina ir tų gretutinių ligų išsivystymą“, – atkreipia dėmesį T. Raudonis.

Kartu gydytojas sako, kad žvynėlinė nėra tik odos liga, būtent sąnarių pažeidimai yra tai, ko norima išvengti. Pasak pašnekovo, kartais sąnarių pažeidimai būna tiek stiprūs, kad žmonės negali atlikti įprastų darbų, atsiranda neįgalumas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kas liga gali pabloginti, kokie mitai vis dar skaudina sergančius šia autoimunine neužkrečiama liga kviečiame sužinoti žiūrint tv3.lt „Sveikatos DNR“.

Kviečiame žiūrėti „Sveikatos DNR“ jau dabar!

„Sveikatos DNR“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą ketvirtadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.