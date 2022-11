Svetimas vyras staiga apkabino Kate Middleton: jos atsakas pribloškė tūkstančius

Kate Middleton, sveikindamasi su Skarboro gyventojais atrodė pakilios nuotaikos. Su žmonėmis taip pat jaukiai ir maloniai bendravo sosto įpėdinis, Velso princas Williamas.

Karališkoji pora meiliai bendravo su susirinkusiais žmonėmis, kartu fotografavosi, šnekučiavosi.

Vizito metu Velso princesė fotografuodamasi su gerbėjais, netikėtai vieno jų buvo apkabinta per juosmenį. Tačiau princesė to nesureikšmino, nuo jos veido šypsena nedingo ir toliau.

Kaip ir jo žmona, princas Williamas taip pat buvo užfiksuotas bendraujantis su visuomene bei buvo pastebėtas švelniai uždėjęs ranką jaunai merginai ant peties, kuomet šypsodamasis pozavo asmenukei, rašoma thesun.co.uk.

It's really sweet to see how emotional this gentleman looked when he met the Prince and Princess of Wales, during a walkabout in Scarborough, North Yorkshire.



📸: Getty Images - PA Images pic.twitter.com/fR6UvpBITb