Šventiškai išpuoštu traukiniu į Kauną turėjusi vykti vilnietė jaučiasi apgauta: įspėja kitus

Visgi, merginai teko liūdnai nusivilti, kadangi paskutinę minutę šventinis traukinio reisas iš Vilniaus į Kauną, turėjęs išvykti 13 val. 30 min., buvo pakeistas į įprastą traukinį. Emilija sako, kad apie tai tokius pokyčius ji sužinojo tik tuomet, kai traukinys jau buvo pakeliui į Kauną. Susiklosčiusią nemalonią situaciją pakomentavo ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovė.

Labiausiai nusivylė mažiausieji

Turėjusi būti šventiška sekmadienio popietė, keliaujant traukiniu Vilnius-Kaunas, vilnietei netikėtai apkarto, kuomet likus vos 10 minučių teko skubiai keisti traukinius. Mergina pasakoja iš pradžių net ir nesupratusi, kad šventiniame traukinyje apsilankyti nebepavyks, kadangi nuskambėjęs pranešimas įspėjo tik apie tai, kad traukinys išvyks iš kitos platformos nei buvo planuota:

„Likus 10 minučių iki laiko, kuomet traukinys turėjo išvykti, sužinojome, kad netikėtai pakeitė platformą iš kurios traukinys išvažiuos į Kauną. Nežinojome, kad keisis apskritai visas traukinys, nes žinia nuskambėjo tik apie pasikeitusią platformą.

Kol visi spėjome atbėgti per požeminę perėją į traukinį, jis ir pajudėjo. Pradėjome ieškoti vagonuose kalėdinių papuošimų, tačiau jų niekur nebuvo. Apie tai, kad netikėtai keičiasi traukinys iš kalėdinio į įprastą, sužinojome gavę žinutes tik tuomet, kai traukinys jau buvo spėjęs pasiekti kitą stotelę, maždaug po 6 minučių.

Pranešė, kad keičiasi sąlygos, liepė susisiekti, tačiau nei per elektroninį paštą, nei per „Facebook“ pasiekti jų neįmanoma. Praėjo jau visa para, o taip nieko ir nepavyko sulaukti. Negana to, socialiniuose tinkluose dar ir trina pasipiktinusių žmonių žinutes...“

Emilija teigia, kad nusivylusi liko ne tik ji, tačiau ir kiti vagono keleiviai, kurie tik įlipę į traukinį pradėjo tarpusavyje kalbėtis, kad tikėjosi ne tokio reiso. Visgi, labiausiai merginai pagailo šeimų, kurios į kalėdinį traukinį atvyko su mažais vaikais.

„Daug nepasitenkinusių žmonių liko. Įsivaizduoju, kaip mažiems vaikučiams turėjo būti nesmagu, nes vis tiek dauguma pirkome bilietus tikėdamiesi, kad keliausime šventiniu reisu. Manau, kad dėl susidariusios situacijos galėjo įspėti ir anksčiau, o ne tuo metu, kai visi sėdėjome ir vykome į Kauną įprastu traukiniu“, – priduria ji.

Atsiprašo dėl techninių nesklandumų

Susisiekus su AB „Lietuvos geležinkeliai“ komunikacijos atstove Kotryna Dzirikaite ir pasiteiravus, dėl kokių priežasčių buvo pakeistas šventinis traukinio reisas ir kaip reikėtų elgtis nusiskundimų turintiems keleiviams, ji teigė:

„Keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ visuomet siekia užtikrinti patogias, malonias ir saugias keliones traukiniais. Sugrįžusiu praėjusiais metais didelio klientų dėmesio sulaukusiu kalėdinių traukinių projektu bendrovė siekia kurti šventinę nuotaiką bei paskatinti žmones kelionėms dažniau rinktis traukinius. Šių traukinių reisai organizuojami taip, kaip ir įprastų traukinių, įprasta yra ir šių traukinių bilietų kaina.

Sekmadienį 13 val. 30 min į Kauną turėjo išvykti kalėdinėmis dekoracijomis puoštas traukinys. Deja, pakeliui į kelionės pradžios stotį Vilniuje šiame traukinyje buvo fiksuotas techninis gedimas, todėl į suplanuotą reisą operatyviai buvo išsiųstas kitas traukinys.

Dėl to informacija apie reiso pokyčius keleivius galėjo pasiekti tuo metu, kai traukinys jau turėjo pajudėti į Kauną. Įprastas traukinys maršrutu Vilnius-Kaunas išvyko ir Kauną pasiekė laiku. Šventinio traukinio techniniai nesklandumai buvo operatyviai pašalinti ir kitas šventinis reisas įvyko pagal grafiką.

Apgailestaujame dėl keleivių patirtų nepatogumų ir kviečiame juos susisiekti su bendrovės klientų aptarnavimo specialistais el. paštu [email protected]. Situacija bus individualiai įvertinta ir pasiūlytas geriausias jos sprendimas.“