Šventinis „Well Done Premium“ asortimentas jau lentynose: džiugina nauji skoniai ir kaina

„Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė teigia, kad šiemet daugiau nei 300 skirtingų maisto prekių asortimente jungiančio prekių ženklo „Well Done Premium“ filosofija apima ne tik norą tautiečius nustebinti išskirtinių ir kokybiškų prekių naujovėmis, bet ir parodyti, kad rafinuoti aukštos kokybės produktai gali būti prieinami visiems.
„Mūsų prioritetas ir fokusas nesikeičia – laikomės pirkėjams duoto pažado užtikrinti patrauklias, geras ir konkurencingas maisto prekių kainas, nesvarbu, ar tai būtų pigiausių, ar gurmaniškų ir išskirtinių skonių produktų pasirinkimas. Mums svarbu, kad šiuo šventiniu periodu „Maximos“ pirkėjus galime nustebinti ne tik gardžiausių produktų linija, bet ir džiuginančia jų kaina, kad kiekvienas galėtų pagal savo norus ir galimybes pasimėgauti „Well Done Premium“, – sako „Maximos“ atstovė.
E. Vareikytė taip pat priduria, kad „Well Done Premium“ linija pasižymi tuo, kad norint paskanauti šventinių skonių, nebūtina laukti vienos ypatingos progos, Kalėdų ar Naujųjų metų. Testuoti ir atsirinkti savo favoritus, „Maximos“ pirkėjai kviečiami kasdien, radus, kad ir minutę laisvai akimirkai, atsipūsti.
„Taip pat svarbu paminėti, kad šios linijos asortimentas yra itin patrauklus juo nustebinti ir kitus. Tokie „valgomų dovanų“ krepšeliai pastaruosius kelerius metus vis labiau populiarėja – vietoje daiktų pirkėjai dažniau pasirenka kitam dovanoti patirtį, naujus pojūčius sužadinančias staigmenas“, – sako ji.
Šventinis skonis – džiuginanti kaina
Šiųmetiniame šventiniame „Well Done Premium“ asortimente pirkėjai gali rasti ir mėgautis ne tik jau pažįstamais, favoritais tapusiais produktais, bet ir tikra naujų skonių gausa.
Tarp naujienų – ir gurmaniški, šventiški gardėsiai, ir ant įprasto stalo sutinkami produktai, praturtinti naujų skonių interpretacijomis. Tokie, kad tiktų mėgautis ne tik kasdien, bet ir švenčių metu.
„Vieni tokių pavyzdžių – skirtingais pagardais praturtintas paštetų rinkinys, lietuvių itin pamėgti kepti varškės sūriai su medumi ir aitriosiomis paprikomis arba laiškiniais česnakais ir žolelėmis, plonai pjaustytos mėsos užkandis „Vitello Tonnato“ su tuno padažu, vytintos dešros su kanapių sėklomis arba kietuoju sūriu. Pagrindinės „Well Done Premium“ žvaigždės – karpačas, kurį užtenka apšlakstyti itin tyru alyvuogių aliejumi ir pagardinti kietuoju sūriu, bei burbono vanilės skonio krembriulė su karamelės dribsniais. Pastarasis desertas itin švelnus ir kremiškas, o be to – ir šiųmetė naujiena“, – keletą produktų įvardija E. Vareikytė.
Be to, šiemet „Well Done Premium“ pasirinkimą papildė ir naujienos mėsos mėgėjams. Tai – brandinti jautienos kepsniai, kurie puikiai tinka tiek šventiniam stalui, tiek ypatingesnei vakarienei.
„Neabejoju, kad šių šventinių skonių pavyks rasti tiek gurmaniškiems, tiek ir labiau tradiciniams patiekalams prijaučiantiems „Maximos“ pirkėjams. Pavyzdžiui, tradicijas vertinantys neabejotinai apsidžiaugs pastebėję naują panetonės skonį, kreminius sūrius ar puikiai pažįstamų užkandžių rinkinukų bei gausybę kitų produktų. „Well Done Premium“ asortimento kainos prasideda nuo mažiau nei euro, todėl tai, ko širdžiai norisi labiausiai, ras ne tik skirtingų skonių, bet ir skirtingą biudžetą šventiniams patiekalams paskiriantys pirkėjai“, – priduria „Maximos“ atstovė.
„Well Done Premium“ asortimente – prekės, iš aukščiausio lygio gamintojų
E. Vareikytė pasakoja, kad kiekviena „Well Done Premium“ prekė prieš patekdama į asortimentą yra kruopščiai atrenkama specialistų. Šventiniam stalui, dovanų krepšeliui, o galbūt – pasimėgavimui įprastą akimirką, subalansuoti „Well Done Premium“ skoniai atkeliavo iš vietinių Lietuvos, taip pat kaimyninių Baltijos ir kitų Europos šalių gamintojų.
„Dėliojant „Well Done Premium“ šventinį asortimentą dėmesį skiriame ne tik į tai, kas patinka „Maximos“ pirkėjams arba, kokiais naujais skoniais juos norėtume nustebinti bei su jais supažindinti. Ypatingai svarbus kriterijus mums, pirmiausia, yra aukštos kokybės garantija pirkėjams ir patikimų partnerių, gamintojų ratas.
Todėl „Well Done Premium“ asortimente galima rasti nemažai prekių, kurios atkeliavo iš ten, kur originaliai ir kilo, ar garsėja savo kokybe. Pavyzdžiui, visame pasaulyje jau žinomi Kalėdų pyragai panetonės į „Maximos“ lentynas atkeliavo iš Italijos, įvairūs vytinti mėsos gaminiai, tarp kurių net visas kiaulienos kumpio rinkinys – iš Ispanijos, meduoliai – Vokietijos“, – priduria E. Vareikytė.
Kokia yra konkretaus produkto kilmės šalis, gamintojo kodas bei jo pavadinimas, pirkėjai gali pasitikrinti ant gaminio pakuotės – visa tai pateikiama ne tik dėl skaidrumo, bet ir dėl aukščiausios kokybės garantijos.
„Maximos“ pirkėjams primenama, kad „Well Done Premium“ produktai šventiniu periodu siūlomi tik ribotą laiką, jų kiekis taip pat ribotas. Be to, šios linijos skonių pirkėjai gali rasti tik „Maximos“ parduotuvėse visose Baltijos šalyse, įskaitant X, XX ir XXX formato parduotuves.
Vieno populiariausių privačių prekių ženklų Lietuvoje „Well Done“ šventinių skonių „Premium“ linija „Maximos“ pirkėjams pirmąsyk buvo pristatyta 2024. Prekių ženklas „Well Done Premium“ iškart sulaukė nepraleidžiančių galimybės išbandyti naujus skonius dėmesio.
Straipsnį parengė: MAXIMA LT, UAB.
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