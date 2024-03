Sužinok savo likimą pagal gimimo datą

Jūsų dėmesiui – kokias charakterio savybes ir gyvenimo kelią prognozuoja horoskopas pagal tai, kokią mėnesio dieną gimėte.

1

Žmonės, gimę 1 mėnesio dieną, – kūrybingi ir išradingi. Jie turi tvirtus įsitikinimus, savo pažiūromis geba užkrėsti ir kitus. Jiems nepatinka apribojimai, negali pakęsti jei kas mėgina duoti patarimą, kurio šie visai neprašė. Duos atkirtį kiekvienam, kas kišis į jų reikalus. Tai žmonės, kuriems geriau sekasi dirbti vieniems, o ne komandoje. Jie nenori būti priklausomi. Jei patyrinėsite jų charakterį atidžiau – pamatysite, jog turi nemažai diktatoriaus savybių.

Šie žmonės ryžtingi ir valingi, dažnai tai perauga į savanaudiškumą ir užsispyrimą. Pagrindinė, dominuojanti jų emocija – pernelyg didelės ambicijos. Pastarosioms įgyvendinti gali nukreipti visą savo proto galią. Jie lengvai valdo savo emocijas ir polinkius, taigi visą savo potencialą nukreipia siekti savo tikslo, įgyvendinti savo didžiųjų ambicijų. Šie žmonės iš aplinkinių reikalauja paklusnumo. Deja, kaip tik tokios savybės lemia, kad daugumos jų santuoka nenusiseka.

„Vienetukai“ yra ryžtingi ir atkaklūs, neatsisako savo ketinimų. Jei įsiklauso į sveiko proto balsą ir geba pasverti visus „už“ ir „prieš“, gali pasiekti tiesiog neįtikėtinų rezultatų. Kalbėdami kartkartėmis perlenkia lazdą savo tiesmukiškumu, tampa grubūs ir negailestingi.

Jie neblogai sutaria su tais, kurie jų klauso, neprieštarauja likti šešėlyje, nesistengia būti su jais lygiaverčiai partneriai. Su tokiais žmonėmis kartu gyventi gali tik partneris, kurio neerzins jų, galima sakyti, kraštutinis individualumas ir laisvė.

Pirmą mėnesio dieną gimę žmonės veržlūs ir kūrybingi. Jie kelia sau pačius aukščiausius reikalavimus. Bet, deja, retai kada būna įvaldę bendravimo su kitais žmonėmis meną. Jie nelinkę taikytis prie aplinkinių – tai pastarieji turi nusileisti, paklusti, būti taktiški.

Silpnoji šių žmonių sveikatos vieta – širdis, akys, kraujospūdis.

2

Žmonės, gimę 2 mėnesio dieną – švelnūs, romantiški, protingi ir kūrybingi, išsiskiria savo lakia vaizduote. Tačiau jų jėga ir slaptas ginklas – skvarbus protas, o ne jausmai ir emocijos. Šie žmonės dažniau ieško dvasinių, o ne fizinių malonumų. Iš prigimties svajotojai, minkšti ir atlaidūs, jie nestokoja atkaklumo ir jėgos kopdami karjeros laiptais.

Meilėje, bendraudami su partneriu, ieško dvasinio artumo, vien fizinė, kūniška meilė jiems nepriimtina. Jei vadovaudamiesi dvasiniu artumu jie kurs ir santuoką – ji bus sėkminga. Bet jei vis dėlto pasiduos kūniškos aistros impulsui, o į dvasinį artumą numos ranka – gali būti, kad ateity laukia arba skyrybos, arba depresija.

Šiems žmonėms labai svarbu apsupti save partneriais, kurie savo dvasia jiems prilygtų. Jiems reikalingi palydovai, draugai, su kuriais būtų galima kartu dvasiškai tobulėti. Tad antrą dieną gimusiems jaunuoliams labai svarbu rasti sutuoktinį, kuris būtų ne tik puikus dvasinis partneris, bet ir gebėtų įkvėpti jiems pasitikėjimo savimi, patikimai stumtų pirmyn.

Šie svajotojai išsiskiria galingu intelektualiniu potencialu, puikia vaizduote, kasdieniame gyvenime nėra praktiški ir apsukrūs. Sutikę kliūtis kelyje į savo tikslą jie neretai sutrinka, nuleidžia rankas – antrą dieną gimusieji sutverti veikti tik idealiomis, „šiltnamio“ sąlygomis. Daugelio jų genialių idėjų įgyvendinimui tiesiog pritrūksta praktiškumo, realaus plano, veiksmų.

Jiems labai svarbu išmokti teisingai vertinti susiklosčiusią situaciją, realias aplinkybes. Tą jie sugeba – juk jų protas išskirtinai skvarbus, tereikia jį išnaudoti. Priešingu atveju šių žmonių gyvenimo kelias bus kupinas nusivylimų ir neišsipildžiusių vilčių.

Jautriausios vietos sveikatos prasme – kepenys, virškinamasis traktas.

3

Trečią mėnesio dieną gimę žmonės ambicingi ir net šiek tiek agresyvūs. Jie stengiasi pakilti aukščiau aplinkinių, niekada nesutiks tapti pavaldiniais, paklusti kieno nors įsakymams. Jie mėgsta vadovauti patys, savo idėjas imasi įgyvendinti su tiesiog neįtikėtina jėga ir energija, neapkenčia dvejonių, šluote šluoja pakeliui pasitaikančias kliūtis, įgyvendindami savo tikslus gali lipti per kitų galvas.

Patys būdami disciplinuoti jie to paties reikalauja iš kitų, todėl daugelis jų tampa išties nepakeičiamais, tobulais vadovais. Jie atkaklūs, nepasiduoda be kovos, kaunasi iki paskutinio atodūsio. Na, o jei visos jėgos jau išeikvotos, bet tikslas vis dar už jūrų marių, - pasiduoda ir su pralaimėjimu susitaiko labai skausmingai bei nenoriai. Taigi visa laimė, kad fizinių jėgų ir ištvermės jie turi daugiau už kitus.

Šie žmonės nedaug laiko skiria meilei ir romantikai. Šioje srityje jie – medžiotojai, o jų meilės objektas turėtų būti paklusnus ir nuolaidus. Jų partneris – jų medžioklės trofėjus. Tiesa, patenkinę fizinę aistrą jie dažnai praranda susidomėjimą partneriu ir ieško kito.

Jie nemasto apie savo lyderystės pasekmes. Neapkęsdami mažiau energingų ir silpnų žmonių jie paprastai įsigyja daug priešų. Jie aršūs ir išdidūs. Nesileis užvaldomi, bet ir nebėga nuo įsipareigojimų.

Trečią mėnesio dieną gimusiems žmonėms svarbu išmokti valdyti savo aikštingumą, būti kantresniems. Perpratę, kaip galėtų kontroliuoti savo neigiamus bruožus jie gali tapti išskirtinėmis asmenybėmis, pasiekti labai aukštų tikslų.

Rūpinantis sveikata derėtų daugiau dėmesio skirti sąnariams ir odai.

4

Išskirtiniai jų charakterio bruožai – protas ir pesimizmas. Šie žmonės paprastai padaro puikią akademinę karjerą. Jie pastabūs, imlūs mokslui. Ypač efektyvūs darbuotojai, nors dirbdami ir nepersistengia. Kiekvieną darbą linkę atlikti metodiškai, nesiblaškydami. Jie neūmūs, pykstasi ir konfliktuoja retai. Žino, kaip greitai uždirbti pinigų – bet dar greičiau juos išleidžia.

Įsimyli nelengvai, bet jei jau taip nutiko – tai visam gyvenimui. Jie ištikimi ne dėl to, kad įsipareigojo, o todėl, kad jiems sunku ką nors įsimylėti. Seksualinis apetitas – vidutiniškas.

Persimistai iš prigimties, jie gyvena nuolat liūdėdami, o su tuo susitaikyti jų artimiesiems ypač sunku. Jie nepasitiki žmonėmis. Bet labai tiki savimi. Ir vis dėlto iš aplinkinių nuolat laukia padrąsinimo, palaikymo. Jei tai gaus – jausis puikiai, jei ne – taps dygūs ir ūmūs. Tiesą sakant, pesimizmas jiems kenkia, dažnai tampa pagaliu ratuose pakeliui į tikslą, per jį praleidžiamos puikiausios galimybės – juk tą akimirką, kai reikėjo apsispręsti, jie iš anksto užsiprogramavo nesėkmei, tad nė nebandė ko nors imtis.

Ketvirtą dieną gimusieji nemoka taupyti, užklupus sunkmečiui greitai palūžta jei nesugeba rasti papildomo pragyvenimo šaltinio.

Partneriai, sutuoktiniai, draugai turėtų nuolat juos drąsinti ir morališkai palaikyti – tik taip jie nepasimes. Visiems aplinkiniams teks apsišarvuoti kantrybe ir jėgomis. O koks laukia atpildas? „Ketvertukai“ atsidėkos begaliniu atsidavimu, ištikimybe, taps patikimais sąjungininkais.

Šią dieną gimusiesiems būtina bet kokia kaina įveikti nepilnavertiškumo kompleksą, nuo kurio jie ypač kenčia (praleidžia galimybes, nė neabejoja, kad pasaulis neteisingas). Daugumos jų nesėkmių priežastys – jie patys. Jiems būtina patikėti savimi, savo protu ir galimybėmis.

Gali turėti problemų su inkstais, juos dažnai kamuoja nugaros ir galvos skausmai.

5

Penktą dieną gimusius žmones galima pavadinti merkantiliais: didžiąją jų gyvenimo ir egzistencijos dalį užima pinigų gavimas, jų valdymas, verslo, pirkimo-pardavimo reikalai. Su tokia veikla jie sieja ir savo gyvenimo tikslus. Jie apsukrūs, turi puikiai išugdytą verslininko gyslelę. Finansinė padėtis – klestinti, jie žino, kaip per trumpą laiką uždirbti maksimalią sumą pinigų. Protingi ir išradingi. Greitai mąsto, akimirksniu priima sprendimus, nepaleidžia iš akių savo tikslo. Tiesa, visos šios savybės neretai lemia ir tai, kad šie žmonės pažeidžia įstatymą. Be abejo, ne visi, tiesiog penktą dieną gimusieji į nešvarius reikalus yra linkę labiau nei kiti.

Su jais galima puikiai sutarti: jie nesišvaisto žodžiais, iš prigimties yra geri diplomatai. Greitai atsigauna net ir po pikčiausių likimo išdaigų, tiesa, tik tuo atveju, jei tos išdaigos nesusijusios su dideliais materialiniais nuostoliais. Protas, vikrumas, taktas, ryžtingumas, greitas veikimas ir planų įgyvendinimas – štai pagrindiniai penktą dieną gimusiųjų bruožai.

Viena iš jų keistenybių – tai, kad net ir seksualiniai troškimai dažnai yra atmiešti piniginiais reikalais.

Nepaisant jų skvarbaus proto, šiems žmonėms sunkiai sekasi mokytis iš savo klaidų. Jie – azartiški žaidėjai. Greitai „užsikabina“, gali prarasti saiko jausmą ir sveiką nuovoką – o tada laukia krachas.

Gyventi skurde – ne jiems. Verčiau jau ryšis kraštutinumams ir vėl sukaups turtų, nei bandys gyventi nuosaikiau.

Penktą dieną gimusiųjų sveikatos bėdos – sąnariai ir psichika.

6

Kaip magnetas traukianti asmenybė ir stiprius seksualinis patrauklumas. Šie žmonės gali būti ir netobulos išvaizdos – vis dėlto jie bus ryškūs ir pakerės visus savo fenomenaliu žavesiu. Savo manieromis ir elgesiu jie traukia priešingą lytį it liepsna drugelius. Romantikai ir idealistai, meilėje gali tapti net savo partnerių vergais. Labai jautrūs savo aplinkai, jos atmosferai, apsupa save gražiais daiktais – jei tik turi pakankamai lėšų tokiam komfortui. Turtingi „šešetukai“ gali tapti mecenatais.

Šių žmonių emocinis gyvenimas labai turtingas, seksualinis – rūpestingai subalansuotas, jie vienodai stipriai myli ir kūnu, ir siela. Aistringi meilužiai. Dievina grožį, estetiką. Lieka ištikimi savo pomėgiams, neišduoda ir nenuvilia savo gerbėjų. Mąsto aiškiai, yra ryžtingi, planus įgyvendina atkakliai ir veržliai. Jų idealizmas ir romantiškumas organiškai dera su praktiškumu ir darbštumu, kad ir ko besiimtų. Ilgai puoselėja neapykantą juos išdavusiems žmonėms, jų priešiškumas ir kerštingumas ilgainiui tik stiprėja ir gali prieiti iki kraštutinumų.

Šeštą dieną gimusiems žmonėms labai svarbu išmokti kontroliuoti savo temperamentą. Jie puikūs draugai, tačiau vargas jums, jei šis žmogus tapo priešu. Supykę jie visiškai nesivaldo. Nors jei šį trūkumą išmoks kontroliuoti – taps puikiais draugais ir partneriais.

Rūpinantis sveikata jiems vertėtų daugiau dėmesio kreipti į ausis, nosį ir gerklę.

7

Nepriklausomi iš prigimties, individualistai savo charakteriu ir tikri originalai protinėje veikloje. Jie ne materialistai, bet dažniau nei kiti apsupa save materialinėmis gėrybėmis. Jie ypatingai nesistengia „kalti“ pinigų, juos uždirba savo protu ir išradingumu. Gali tapti garsiais rašytojais, poetais, dailininkais, mokslininkais. Visame kame ieško savo kelių užuot tęsę savo kelionę pirmtakų jau pramintomis pėdomis.

Paprastai patiria daug permainų gyvenime: juos vilioja aplinkos, darbo, gyvenamosios vietos pasikeitimai. Šie žmonės – nenustygstantys vietoje filantropai. Gali stačia galva nerti į visuomeninius reikalus bei labdaringą veiklą. Visi jų darbai – išskirtinai humaniški. Turi puikiai išvystytą intuiciją. Jautriai pagauna artimų žmonių nuotaikas, iš anksto numato jų reakciją.

Tuo pačiu jie permainingi ir neramūs, dažnai blaškosi, retai kada ilgesniam laikui prisiriša prie vieno žmogaus jaunystėje. Nuolat ieško kur saugiau, kur ateitis bus labiau užtikrinta. Linkę neapsiriboti viena santuoka, net ir susituokę nesiliauja ieškoti dar geresnio gyvenimo partnerio.

Jų seksualinis gyvenimas taip pat nenuobodus. Jie švelnūs, bet kartu ir nenuspėjami. Kartkartėmis mėgsta pakeisti lovos partnerį, net jei ir nepakeičia savo šeimyninio statuso. Taigi jiems pasiseks jei ras sutuoktinį, kuris atlaidžiai ir pro pirštus žiūrėtų į atsitiktinius partnerio meilės nuotykius.

Jų permainingumas gali pridaryti aibę nemalonumų jei visų jų poelgių nevienija besidriekiantis aiškiai suformuluoto gyvenimo tikslo leitmotyvas. Kitaip tariant, šiems žmonėms būtinas bent šiokį tokį stabilumą užtikrinantis inkaras. Pastarojo jie patys ieško artimuose žmonėse, kurie galėtų sutramdyti jų blaškymąsi, nukreipti viena kryptimi.

„Septynetukams“ vertėtų gerai pagalvoti prieš neriant į staigias gyvenimo permainas, pasverti visas galimybes, palyginti naudos ir nuostolių tikimybę. Taigi svarbiausia – išmintis ir aiškus galutinis tikslas!

Gali turėti problemų su virškinimo sistemos organais, oda, nervų sistema.

8

Žmonės, gimę aštuntą mėnesio dieną, kasdieniame gyvenime, priklausomai nuo situacijos, gali elgtis tarsi visiškai skirtingos asmenybės. Jų poelgius retai kada supranta aplinkiniai. Vargu ar jie turi draugų, su kuriais galėtų nuoširdžiai ir visiškai atvirai pasišnekėti, taigi jaučiasi vieniši. Kartais jiems visai nepelnytai prilipdoma kokia nors etiketė.

Jie vienodai noriai linksta tiek prie materialinių, tiek prie dvasinių vertybių. Jei pirmame plane atsiduria materialioji jų pusė, laukia didelė sėkmė, kadangi „aštuonetukai“ labai protingi ir darbštūs. Dėl savotiško asmenybės susidvejinimo ir iš to kylančio nesuprantamo elgesio dažnai tampa persekiojamaisiais ir maištininkais. Ne dėl to, kad patys būtų norėję, o dėl to, kad taip susiklosto aplinkybės. Deja, neradę ko apkaltinti dėl savo nelaimių paprastai kaltina patys save. O jei vis dėlto jų pyktis nemotyvuotai prasiverš nukreiptas į kitus – šie žmonės gali tapti net ir socialiai pavojingais.

Labai stiprus charakteris, gilus emocinis prisirišimas ir atsidavimas. Jais sunku žavėtis, juos sunku suprasti, bet vis dėlto priešingos lyties atstovus paslaptinga „aštuonetukų“ asmenybė traukia it magnetas. Jie nuoširdūs ir aistringi, bet kartais dangstosi išoriniu šaltumu. Jiems sunku reikšti savo jausmus, nes yra veiklos žmonės – lengviau viską parodyti darbais. Deja, neretai aplinkiniai tai traktuoja klaidingai. Gebėdami aukotis dėl artimųjų „aštuntukai“ rizikuoja patekti į jais patogiai besinaudojančių žmonių pinkles.

Šių žmonių seksualiniai partneriai turėtų būti stiprūs tiek fiziškai, tiek dvasiškai. O kadangi tokiomis savybėmis pasižymi tikrai ne kas antras, „aštuonetukams“ sunku susirasti juos tenkinantį partnerį. Su jais gyvenantieji turi pasiryžti dvasiniam ir fiziniam bendravimui su diplomatinėmis vingrybėmis – kad neįžeistų „aštuonetukų“ jausmų ir išpūstos savimeilės.

„Aštuonetukams“ svarbu rasti pusiausvyrą ir suteikti savo gyvenimui pastovumo, Aplinkiniai turėtų labiau orientuotis į jų vidines savybes. Šiems žmonėms svarbu susilaikyti nuo kraštutinumų, savo pačių labui liautis laukus įvairių malonių iš aplinkinių, išmokti valdyti save, nukreipti savo gebėjimus konkrečia linkme, nesiblaškyti dėl smulkmenų, priimti tai, ką siūlo likimas, be mūšio su visu pasauliu, išsiugdyti kantrybę ir atkaklumą, nuosaikumą.

Gali turėti problemų su kepenimis, skrandžiu, kartais vargina galvos skausmai.

9

Iš prigimties kovotojai, tvirti, gebantys atsilaikyti net ir prieš didžiausias kliūtis, ramūs, pradėtus darbus pabaigia iki galo, geba numatyti kelis ėjimus į priekį, turi talentą vadovauti, nemėgsta paklusti. Laimingiausi – tada, kai jų klausosi, vykdo jų įsakymus, kartais su pavaldiniais elgiasi grubiai, nemandagiai, nepaiso aplinkinių jausmų. Pasirinkę kariškio profesiją neretai pasiekia pačių didžiausių karjeros aukštumų – juos vertina už valingumą ir gabumus.

Labai seksualūs, bet retai kada pajėgia išreikšti savo troškimus, jausmus nustumia į antrą planą, jų nerodo ir dėl to dažnai juos persekioja nesėkmės. Užuot patenkinę savo geismą kankinasi ir nusivilia. Taigi jie – lyderiai visame kame, išskyrus seksą. Jų partneriai turėtų neįsižeisti dėl išorinio nejausmingumo: „devynetukų“ aistra ir jausmai liepsnoja galingu laužu, tik ne paviršiuje, o giliai viduje. Į paviršių dažniausiai iškyla tik šio laužo dūmai – nuotaiką temdantys ir gyvenimą apkartinantys savigraužos suodžiai. Šie žmonės įsimyli labai atsargiai ir nelengvai, bet jei jau taip nutiko – veikiausiai tai bus meilė visam gyvenimui. Nors jaunystėje kartais ir supainioja fizinę trauką su meile, netgi susituokia vien iš aistros. Vėliau santuoką gali nutraukti ir antrą kartą tokios klaidos nebepakartos, išmoks skirti, kas yra kas.

Geriausiai sutaria su dvasiškai jiems lygiaverčiais partneriais, negali pakęsti bejėgiško inkštimo. Išsiskiria gerai išvystytu analitiniu mąstymu, ieško žmonių tokiu pat aštriu protu. Jų draugai – nepriekaištingos reputacijos. Nieko neprisileidžia prie savęs arčiau neįsitikinę, kad žmogus to tikrai vertas.

Šiems žmonėms vertėtų būti kiek nuosaikesniems ir kantresniems bendraujant su aplinkiniais. Vyrams rekomenduojama saugotis ryšių su jais pasinaudoti siekiančiomis moterimis, nes tokių jų kelyje pasitaiko ne viena ir ne dvi.

Šių žmonių sveikata gana stipri, tačiau prie jų linkusios kibti net labai rimtos ligos, pvz. raupai. Taigi būtina skiepytis!

10

Ambicingi lyderiai, mąstytojai. „Dešimtukai“ veikia kryptingai, siekia tikslo, nepakenčia jei jiems kas painiojasi po kojomis, savo užmojų neatsisako. Iš esmės jų tikslo siekimas vyriško tipo – ne per aplinkui, o tiesiai ir veržliai. Išvystyta vaizduotė, kūrybiniai sugebėjimai. Kad pasiektų to, ką užsibrėžė, gali rizikuoti, nesibaimina praradimų – sėkmė juos išlepinusi, nes dažniausiai jiems šypsosi.

Patys būdami lyderiais ieško partnerių, kurie „išmintingai paklustų“ – būtų ir lygiaverčiai savo gebėjimais, ir suprastų juos iš pusės žodžio, ir pernelyg dažnai neprieštarautų, tiesiog vykdytų tai, ką sumanė „dešimtukai“. Jie puikiai sutaria su aplinkiniais kol nepasijunta vedžiojami už nosies. Visame kame reikalauja abipusiškumo: tiek sekse, tiek meilėje, draugystėje, darbe. Jie nepriklausomi, vadovaujasi principu „gyvenk pats ir netrukdyk gyventi kitiems“. Pakęsti negali kai kas nors kišasi į jų reikalus, bet lygiai taip pat susierzins pajutę, kad jiems aklai ir besąlygiškai paklūstama. Jiems reikia kad jų lyderystę pripažintų ne bet kas, o lygiavertis partneris. Būdami protingi, energingi, iniciatyvūs, jie lengvai susilaukia sėkmės ir asmeniniame gyvenime, ir darbe. Su jais nesunku gerai sutarti ir sugyventi.

Tapę vadovais „dešimtukai“ taip pat gali būti ir nejautrūs savo pavaldiniams, ūmūs, nesiskaitantys su kitų nuomone, jie neapkenčia inercijos, juos supančių žmonių bukumo ir negabumo. Jei jų niekas nepakontroliuos ir nevaldys – pakeliui gali sumaišyti su žemėmis viską. Jiems būtina ugdyti kantrybę, susilaikyti nuo perdėtų ambicijų tiek fizinėje veikloje, tiek savo jausmų ir emocijų pasaulyje. Ir pagaliau liautis dirbus iki išsekimo.

Atkreipkite dėmesį į širdį, akis, kraujospūdį.

11

Vienuoliktukai – prieštaringos asmenybės, jų veiksmai neprognozuojami, juos sunku suprasti. Labai ambicingi, nesitenkins nei antraplaniu vaidmeniu šeimoje, nei antra vieta varžybose. Energingi, iniciatyvūs ir nepriklausomi. Priima tvirtus sprendimus, greitai reaguoja, yra narsūs. Bet tuo pačiu jausmingi ir delikatūs. Jei sieks savo tikslo nuosekliai ir metodiškai – puiku, bet jei nors akimirką sudvejos – gali atsisakyti visų savo planų ir užmojų, pristigs ryžto įveikti net ir nedideles kliūtis. Jau susidūrę su pirmąja nesėkme gali pulti į pesimizmą ir nuleisti rankas.

Uždaro būdo, bet nuoširdūs ir atsidavę, labiau už viską nekenčia išdavystės. Ypač jautriai reaguoja jei kas neprašytas lenda į jų meilės reikalus. Visame kame stengiasi būti nepriklausomi, bet... ne visada pajėgia prisiimti pakankamai atsakomybės.

„Vienuoliktukų“ viduje nuolat vyksta ambicijų ir nepasitikėjimo savimi, aistros ir prieštaravimų kova. Ko jiems vertėtų išmokti? Svarbiausia – nestatyti oro pilių, kibti į realius, patikimus planus, o ne siekti to, kas nuo pat pradžių gali būti nepasiekiama.

Šių žmonių artimiesiems teks apsišarvuoti sveiku protu, kantrybe ir taktu. Ir saugoti juos nuo veiklos stygiaus, kvailų, gal net žalingų pomėgių, nuobodulio ir hipochondrijos. „Vienuoliktukams“ gyvybiškai svarbu išsiugdyti pasitikėjimą savimi ir tikėjimą tuo, ką daro.

Gali kilti problemų su kraujospūdžiu, jautrūs nervų ligoms.

12

Gimusieji 12 mėnesio dieną – drąsūs, iniciatyvūs, ryžtingi ir ambicingi. Jie iš prigimties gabūs vadovai, bet kartu ir švelnūs svajotojai. Jiems reikia nuolatinio palaikymo, supratimo, palaiminimo. Kai kada būna vangūs. Bet iš esmės – disciplinuoti, metodiški, siekia vadovauti, nori, kad jiems paklustų, bet labiau pripažįsta įkalbėjimo, o ne privertimo metodą.

Su jais lengva gyventi. Jie prieraišūs, renkasi lygiaverčius partnerius. Dažniausiai jų santuokos būna laimingos. Labai švelnūs meilužiai, lovoje nepaiso tabu, mėgsta eksperimentuoti.

Šie žmonės taktiški, nors pratrūkę gali iškloti viską, ką galvoja, be jokių diplomatinių pagražinimų ir vingrybių. Kompanijose jie greitai pelno populiarumą, yra gana nuspėjami, bičiuliai žino, ko iš jų galima laukti ir tikėtis, o tai padeda išlaikyti patikimo seno gero draugo įvaizdį. Tiesa, jų jausmingumas gali būti ir hipertrofuotas, ilgai neatleidžia nuoskaudų. Jei jiems kas nors bando patarinėti – tampa ūmūs, dirglūs. Susidūrę su sunkumais dažnai patiria nepilnavertiškumo ir nepasitikėjimo savimi priepuolius.

Šiem žmonėms svarbu įveikti savo svajingumą, nepasitikėjimą savimi, ugdyti kantrybę, kovoti su sunkumais ir įgyvendinti savo planus.

Ir tegul nepamiršta stebėti kraujospūdžio – tai dažniausia jų sveikatos problema!

13

Šie žmonės – tikri garbėtroškos ir karjeristai. Praktiški, gebantys puikiai planuoti, išsiskiria skvarbiu protu, išdidumu, nepriklausomybe, tvirtumu, narsa. Greta vis dėlto įspraudžia ir tokias savybes, kaip pesimizmas ir nepasitikėjimas savimi, dėl ko gali praleisti daug palankių progų. Jei pasiskolina – stengiasi grąžinti kuo greičiau. Retai kada pasitenkina tuo, ką turi – vis ieško kažko geresnio.

Nuovokumas, gebėjimas greitai įvertinti situaciją, pagauti mintį, leidžia jiems tapti puikiais darbuotojais bet kurioje srityje. Bet tik su sąlyga kad susiims ir pamirš savo dvejones. Priešingu atveju laukia ilgas nesėkmių ruožas.

Jų seksualinis gyvenimas gana sudėtingas. Iš išorės pasitikintys savimi ir drąsūs, giliai viduje jie slepia vidinį susikaustymą. Nelengvai įsileidžia į širdį draugus, juo labiau mylimuosius, bet jei jau su kuo suartėjo – tai amžiams. Jų seksualinis apetitas milžiniškas.

„Tryliktukai“ vis ieško palaikymo ir supratimo. Jie pavydūs, bet geba greitai atleisti. Aplinkinius labiausiai siutina jų pesimizmas, o jiems patiems ši savybė tampa pagrindine kliūtimi siekiant savo tikslų, tad gyvenime seksis kur kas geriau jei pavyks jo atsikratyti.

Gali turėti problemų su kepenimis, juos neretai vargina galvos ir nugaros skausmai.

14

Žmonės, gimę 14 mėnesio dieną, iš prigimties yra lyderiai. Greitai užsidegantys idėjomis, ambicingi, bet... kaip ir tryliktukai, linkę į pesimizmą. Merkantilūs, bet drauge ir išlaidautojai. Materialiniai reikalai jiems sekasi ypač gerai.

Dažnai jie tuokiasi su turtingais partneriais, apsupa save pasiturinčiais draugais ir neretai pasiduoda pagundai žmones vertinti pagal jų piniginės storį. Laimė, jie moka puikiai bendrauti, yra geri diplomatai, tad tokį jų požiūrį suvokia tikrai ne visi. Jie apskritai retai kada įsigyja priešų – viską laimi savo maloniu bendravimu, plačiu pažįstamų ratu. Nors iš tiesų jų komunikabilumas dažnai būna tik paviršius, o esmė lieka vis dėl to pinigai.

Jei mato, kad iš bičiulio išsunkė ką galėjo, pasinaudojo jo visuomenine padėtimi, pažintimis ar įtaka, gali jį mesti kaip nereikalingą. Nors padaro tai labai elegantiškai, subtiliai, nieko nenuteikdami prieš save. Ir vis dėlto jei kartkartėmis puola į kraštutinumus – gali įsigyti ir vieną-kitą priešą.

Jei kas nors „keturioliktukams“ padės suvokti, kad vis dėlto pinigai – tai dar ne viskas, jiems daug ko pasiekti gyvenime bus kur kas lengviau. Bent jau iškels sau tinkamesnius tikslus ir neliks prie suskilusios geldos, kai pinigai – saujoje, o pasitenkinimo iš pasiekto tikslo kaip nėra taip nėra.

Kalbant apie sveikatą, jautriausia jų vieta – sąnariai.

15

Ir šią dieną gimusieji nenumoja rankas į materialines gėrybes. Netgi atvirkščiai – labai jomis domisi. Yra puikūs verslininkai, lyderiai, ir tuo pačiu romantikai. Priėmę sprendimą laikosi savo įsitikinimų ir nekeičia kurso kad ir kas benutiktų, net jei pusiaukelėje pamatys, jog nuėjo ne visai teisingu keliu. Apskritai nepalieka nebaigtų reikalų. Retai kada tęsia kieno nors kito pradėtą kelią – dažniau eina savu arba „paveldėtus“ darbus palieka kitiems. Šie žmonės mėgsta pinigus, tačiau jei tų pinigų nėra – pernelyg nesijaudina.

Ūmaus charakterio, juos lengva supykdyti. Tačiau greitai užsiplieskę sparčiai ir ataušta. Taigi aplinkiniai nė nespėja įsižeisti.

„Penkioliktukų“ santuokos dažniausiai būna sėkmingos, ypač jei partneris – ir turtingas, ir patrauklus, šiek tiek romantikas ir taktiškas, neskubantis griauti mylimojo ar mylimosios iliuzijų.

Prieš ko nors imdamiesi penkioliktą dieną gimusieji turėtų devynis kartus pamatuoti, ir tik dešimtą – kibti į darbus. Kodėl? Nes vos pradėjus dirbti jiems kyla rizika pernelyg atsiduoti romantiškam polėkiui ir atitrūkti nuo realybės. Be to, labai svarbu ugdytis kantrybę – šios savybės jiems labai trūksta.

Dažnai kamuoja ausų, nosies ir gerklės susirgimai.

16

Puikūs dailininkai, rašytojai, tyrinėtojai. Šie žmonės romantiški, sentimentalūs, jausmingi. Tarp šią dieną gimusiųjų – daug keliautojų. Jie įdomūs ir patrauklūs priešingos lyties asmenims, nepriklausomi, išgyvenantys gilias emocijas. Meilėje labai artimi ir ištikimi savo partneriui, tačiau dažniausiai su vienu žmogumi ilgiau neužsibūna, ilgisi permainų, savotiško jausmų pasaulio atnaujinimo.

Sekse jie stiprūs, jų meilės žaidimuose prasiveržia net agresijos gūsis. Tačiau jų partneriams tai netrukdo, mat „šešioliktukai“ – nuostabūs, išradingi, geidulingi meilužiai. Idealu jei randa sentimentalų, bet nelinkusį į melodramas partnerį. Jis turėtų greitai pagauti „šešioliktuko“ nuotaiką, būti seksualiai aktyvus, nepaisyti tabu meilės žaidimuose.

Atsidavę, patikimi draugai. Todėl jų pažįstamų ratas gana platus. Diplomatiškumas ir kilnumas jiems leidžia tapti bendruomenės siela. Laimingiausi jie bus greta žmogaus, kuris gerbs jų individualumą ir nesistengs riboti jų laisvės. Deja, kartais ta laisvė jiems patiems atsisuka kitu lazdos galu: paniškai bijodami vienatvės jie gali ilgai blaškytis po gyvenimą, nuo vieno partnerio prie kito, galiausiai taip ir neatrasti pastovių jausmų, šeimos, namų.

Vertėtų išsiugdyti savyje atkaklumą ir pastovumą.

Jautriausia organizmo vieta – plaučiai ir virškinamasis traktas.

17

Tai ambicingi, energingi, permainingi, protingi ir meniški žmonės. Savo gyvenimo problemas sprendžia vadovaudamiesi sveika nuovoka ir logika. Tiesa, kartais ją aplinkiniams sunku suvokti.

Šie žmonės atsidavę, ištikimi savo artimiesiems, nepaisant kai kada pasitaikančių paslydimų į šoną. Artimiesiems kur kas geriau būtų žiūrėti į tai pro pirštus ir atleisti, užuot kėlus audrą stiklinėje. Beje, jei partneris stengsis „septynioliktuką“ pernelyg apriboti – veikiausiai su juo išsiskirs. Šie žmonės gana greitai ryžtasi nutraukti santuoką, nesunkiai įsimyli, veda ar išteka dar ir dar kartą. Beje, jų paskesnės santuokos paprastai būna sėkmingesnės už ankstesnes.

Meilėje ieško stipresnių už save partnerių, lovoje noriai eksperimentuoja, nepaiso tabu, jaučiasi stiprūs ir galingi.

Permaininga jų prigimtis, iš pradžių pasirodanti kaip patraukli savybė, vėliau gali lemti įvairias negandas. Jie pastovūs tik kalbant apie pomėgius – dievina keliones ir permainas. Štai kodėl jie retai kada pasiekia svaiginančių karjeros aukštumų, nepaisant netgi savo puikių gebėjimų ir talentų. Idealu jei jų darbas susijęs su dažnomis kelionėmis ir jei prie tokio ritmo prisitaiko šeima. „Septynioliktukai“ jaučiasi laimingiausi greta žmogaus, leidžiančio jiems būti pačiais savimi ir nesikišančio į jų permainingus reikalus.

Jei šiuos žmones bandysite sutramdyti jėga ir ultimatumais – nieko nebus. Geriausia būtų jei jie patys suprastų, kad pernelyg daug permainų jiems trukdo, taigi stengtųsi šią savo aistrą pažaboti. Patys, be niekieno pagalbos.

Jautriausia jų kūno vieta sveikatos atžvilgiu – kepenys ir virškinamasis traktas.

18

Šie žmonės puikiai suderina ambicingumą ir jėgą, talentą, artistiškumą ir subtilumą. Aplinkiniai gali jų ir nesuprasti. Išskirtinai seksualūs viduje dažnai jie nemoka savo troškimų perteikti, išreikšti partneriui, taigi šia prasme lieka nuvilti. Jautrūs ir švelnūs meilužiai. Kai įsimyli – myli iš tikrųjų, visa širdimi, nuo partnerio neslėpdami nieko. Puiku jei susiranda atidų, jautrų partnerį. Atsidavę, ištikimi draugai. Tačiau gyventi kartu su „aštuonioliktukais“ nėra lengva. Jų artimieji turėtų žinoti, kada pabūti lyderiais, o kada užleisti savo pozicijas.

Šių žmonių draugai turėtų būti stiprūs, ne ištižę, tačiau vardan draugystės interesų mokėti prikąsti liežuvį ir per smarkiai neprieštarauti gimusiesiems 18 dieną.

Šiems žmonėms derėtų vengti pernelyg jų mėgstamo familiarumo, priešingu atveju aplinkiniai gali imti jų šalintis. Nedaugelis juos supranta, ne kiekvienas nori su jais susibičiuliauti artimiau.

Dažnos šių žmonių sveikatos bėdos – depresija, karštinė.

19

Jie niekada nepaklus niekam. Pasitiki savimi, garbėtroškos, trokšta pirmauti visame kame, niekada nepripažins, kad kas nors jų darbą gali atlikti geriau. Visas pasaulis sukasi tik aplink juos. „Devynioliktukai“ – tikri pasaulio bambos. Nepasitenkina tuo ką turi, nuolat ieško ko nors daugiau. O ypač trokšta valdžios. Nesunkiai sukuria savo įvaizdį ir jį „įdarbina“ – kad kalbos ir gandai apie juos nuveiktų pusę darbo. Gali sugriauti viską aplink save, nesikuklina rinkdamiesi priemones. Aplinkiniai, draugai, artimieji – tik priemonė jiems greičiau įgyvendinti savo tikslus. O įgimtas egoizmas leidžia lengvai atstumti žmogų kai jis tampa nebenaudingas.

Sekse jie stengiasi dominuoti. Deja, kad ir su kokiu partneriu bebūtų, dažnai taip ir lieka iki galo nepatenkinti savo seksualiniu gyvenimu.

Jei šie žmonės ko nors trūks plyš užsimanė – verčiau jų pasisaugoti. Jie paisys tik tų žmonių, kurie jiems išties brangūs ir reikšmingi, visi kiti – beveik tuščia vieta. Santuokoje būna laimingi kai randa tikrai išmintingą ir lygiavertį partnerį. Jei tokio nesutinka – paprastai išsirenka paklusnų ir nuolaidų žmogų, kad netrukdytų jiems patiems pūsti savo ego burbulo.

Šie žmonės narsiai skinasi kelią, duoda atkirtį jiems skersai kelio stojusioms kliūtims.

Ką jiems parekomenduoti? Geriausia – nieko. Nes būtent rekomendacijų jie tiesiog negali pakęsti. Ir vis dėlto būtų puiku, jei jie išmoktų suvaldyti savo pyktį, valdžios troškimą ir pasiekus viršūnę pasidžiaugti ne tik savimi, bet ir tais, kurie tą kelią padėjo nueiti.

Tikrinantis sveikatą daugiau dėmesio skirkite kraujo kokybei ir kraujospūdžiui.

20

Protingi ir kūrybingi žmonės, turintys lakią vaizduotę, linkę labiau į dvasinius, o ne materialinius dalykus, ne itin stiprūs fiziškai. Padebesiuose skrajojantys svajotojai. Ne visada drįsta pažvelgti realybei į akis, dažnai nuo gyvenimo negandų slepiasi išgalvotame svajonių pasaulyje. Jei tik randa puikų rėmėją ir palydovą – gali tapti garsiais dailininkais, poetais. Jautrūs, atlaidūs, jiems sunku patiems tvarkytis savo gyvenimą, nes dažnai aplinkybės atrodo stipresnės už jų troškimus.

Itin didelis poreikis dvasiniam bendravimui. Netekę bičiulio, kuriam gali atsiverti ir išsipasakoti, jie tiesiog merdi. Meilėje visų pirma ieško dvasinio artumo, kūniški malonumai jiems – antrame plane. Seksas – tai jausmų kulminacija, o ne fizinės aistros patenkinimas. Sutuoktinius renkasi pagal jų dvasinio pasaulio klodus. Jei šie klodai skurdoki – „dvidešimtukai“ nusivilia ir palūžta.

Susidūrę su prieštaravimu, pasipriešinimu, jie sutrinka. Jei jiems nesiseka – mano, kad su jais blogai elgiamasi. Iš aukšto žiūri į tuos, kurie labiau už viską vertina materialines gėrybes.

„Dvidešimtukams“ svarbu rasti žmogų, kuriuo galėtų pasitikėti, kuris taptų ramsčiu, leistų susikoncentruoti ties mėgstama veikla.

Tikrinantis sveikatą vertėtų atkreipti dėmesį į kepenis ir virškinamąjį traktą.

21

Viena vertus – tai artistiški, lakios vaizduotės svajotojai. Kita vertus – lyderiai, stiprios asmenybės. Visais atžvilgiais tai – puikus savybių derinys. Tai žmonės, apie kuriuos sakoma: jiems gyvenime sekasi. Planai įgyvendinami palyginus lengvai, emocinis gyvenimas – turtingas ir turiningas.

Seksualine prasme šie žmonės – vidutiniokai, turi stiprų polinkį į romantiką. Jei patys to nori ir pasistengs – gali būti puikūs meilužiai. Bet ne su kiekvienu partneriu. Sugyvenamo charakterio. Jų partneriai tampa jų ramsčiais, palaikytojais, guodėjais. Sutuoktiniai turėtų jausti jų nuotaiką ir... nereikalauti pernelyg daug ar itin įmantrių meilės žaidimų.

Gali būti ūmūs, pratrūkę pykčiu vis įsigyja po vieną-kitą priešą. O jų romantiškos svajonės kartkartėmis priverčia nusivilti realybe. Draugiškas patarimas – ugdyti pasitikėjimą savimi ir valią.

Silpna vieta – skrandis.

22

Švelnumo, jautrumo ir jausmingumo įsikūnijimas. Jie tiesiog negali veikti nepriklausomai. Net ir jų protas bei dvasinė būklė labai priklauso nuo to, kas šalia. Retai kada jų gyvenimas einasi kaip per sviestą – dažniau tenka nusivilti, suklupti. Tai išlaidauti linkę žmonės, dažnai patiriantys finansinių sunkumų.

Emociškai jie silpni, sunkiai įsimyli. Tiesa, jei jau įsimylėjo – bus patikimi ir ištikimi. Be to, dar ir įtarūs ir pavydūs. Kaip tik dėl to dažniausiai praranda ir draugus, ir mylimuosius. Seksualiai jų poreikiai vidutiniški. Bet koks menkniekis, net ir ne vietoje išsprūdęs partnerio atodūsis, gali nuslopinti jų geismą.

Šią dieną gimusiems žmonėms labai pasiseks jei jų sutuoktinis ryšis tapti tikru jų gyvenimo ramsčiu, skirs pakankamai laiko ir jėgų jų nuoskaudoms išklausyti, gebės kuriam laikui pamiršti, atidėti savo pačių reikalus.

Jie linkę hiperbolizuoti negatyviąsias gyvenimo puses, kas puikiai dera su jų nepasitikėjimu savimi. Praleidžia daug gerų progų vien todėl, kad nesiryžta veikti.

Dažniausia sveikatos bėda – galvos skausmai.

23

Nori, kad viskas vyktų tik pagal jų valią, „lydekai paliepus – man panorėjus“, tačiau stinga charakterio tvirtumo to pareikalauti. Taigi sugeba paveikti tik silpnuosius, prie stipresnių varžovų nelenda. Tai gudrūs žmonės. Jei juos sups dar gudresni ir stipresni – jausis prastai, bus sugniuždyti. Stengiasi būti tais, kurie taisykles diktuoja, o ne paklusti joms. Tačiau bet koks nukrypimas nuo normos sietinas ne su jų drąsa, o su ambicijomis.

Siekia dominuoti. Su draugais elgiasi savininkiškai. Bet nepakenčia, jei kas nors pamėgina taip elgtis su jais pačiais. Stabiliausias santuokos variantas – su panašaus temperamento partneriu, kuris vis dėlto jiems paklustų. Mat santuokoje šie žmonės taip pat siekia bet kokia kaina tapti lyderiais. Seksualinis potraukis stiprus, trokšta, kad ir partneris būtų lygiavertis. Bet jei tokio nėra – tiks ir silpnesnis variantas, tai jų aistros nenuslopins.

Dažniausiai laiko tave teisuoliais visur ir visada. Su šiais žmonėm draugauti gana sunku. Jei vis dėlto tapote draugais ir turite kantrybės – pamėginkite pamokyti juos į įvairius reiškinius pažvelgti ne tik iš savo, bet ir iš kitų pozicijų. Beje, ir atsargiai: nors šie žmonės iš principo nepaperkami, pamatę pinigus gali „praskysti“. Taigi ne visada verta su jais eiti į žvalgybą.

Pagrindinės sveikatos problemos – nervų ligos, sąnarių skausmai.

24

Jie pesimistiški, merkantilūs, bet kartu ir romantiški. Neturi lyderiams būdingų bruožų. Nesielgs grubiai. Jie protingi, bet retai kada savo protu pasiekia karjeros aukštumų. Dažniau praleidžia geras progas ir galimybes. Jie nemėgsta rizikuoti, savo raida paprastai truputį atsilieka nuo savo bendaamžių. Laki vaizduotė, polinkis į idealizavimą. Dėl savo nesėkmių dažniau kaltina ne save, o likimą.

Draugystėje – ištikimi ir atsidavę, sunkiai suartėja su žmonėmis, bet jei jau taip nutinka – lieka draugais ar partneriais visam gyvenimui. Ir tai – ne tik dėl įsitikinimų, bet ir dėl jų charakterio: 24-tukams dažnai pristinga jėgų susirasti naujų draugų ir nutraukti santykius su senaisiais, net jei tarp jų jau ir spėjo perbėgti juoda katė.

Kuklūs, uždari. Tai trukdo jiems išpopuliarėti tarp priešingos lyties asmenų. Seksualiai nėra labai stiprūs, bet puoselėja stiprius jausmus: savo meilės objektą idealizuoja ir dievina.

Jiems tiesiog negalima užkrauti ant pečių atsakomybės tapti vieninteliais šeimos maitintojais. Mat jais pačias reikia pasirūpinti, palepinti, kad jie galėtų kartkartėmis nuklysti į savo svajonių pasaulį – tik taip jie jausis laimingi.

Šie žmonės ūmūs, tačiau valios stoka patikimai nugesina jų plykstelėjimus. Juos dažnai išduoda draugai. Jie retai kada patys paima savo gyvenimo vadžias į rankas – dažniau ieško žmonių, kurie juos globotų.

Atkreipkite dėmesį į plaučius, gerklę ir nosį.

25

Žmonės, gimę 25 dieną, savyje apjungia tokius charakterio bruožus, kaip permainingumas ir godumas. Jie lengva ranka ryžtasi pažeisti įstatymus. Puikiai išvystyta verslininko gyslelė, bet dar labiau juos traukia žaidimas, azartas, spekuliacija. Jie romantiški ir protingi, ieško dvasinio artumo. Kaip magnetas juos traukia kiti verslūs, apsukrūs žmonės, ypač jei jie dar ir pasiturintys. Tokius žmones jie idealizuoja.

Susijaudinus jų energija veržiasi per kraštus, tačiau sekse jų gebėjimai – vidutiniški. Laimingiausi jei randa žmogų, kuris taip pat yra ir apsukrus, ir dvasingas.

Šių žmonių devizas – „permainos kur kas geriau nei ramybė“. Jie greitai susierzina, neturi didelių kantrybės resursų. Linkę patekti į blogas kompanijas. Ir viskas per meilę lengvai pasiekiamiems pinigams.

Silpnoji jų sveikatos vieta – oda ir virškinamasis traktas.

26

Žmonės, gimę 26 dieną, svetingi, vaišingi, mėgsta pasilinksminti. Jų namuose nuolat bus draugų, bičiulių, giminaičių. Jie jautrūs, linkę į gilius jausmus. Kai kuriose situacijose gali pasirodyti idealistais iki kaulų smegenų. Nesusijaudina kol savo aistros objekto patys neapgaubia romantikos aureole.

Šie žmonės apskritai linkę dievinti artimuosius. Dėl jų gali aukotis. Draugams ir mylimiems žmonėms – švelnūs ir mieli. Deja, jais dažnai pasinaudoja. Bet jie tai leidžia tik iki tam tikros ribos: ne tokie jau jie minkšti ir pūkuoti, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.

Socialinis balansas visada jiems parankus. Žmonėms, kurie gyvena su 26 dieną gimusiaisiais, vertėtų išsiugdyti vieną būtiną bruožą – gerbti jų individualumą,

Jautriausios organizmo vietos – kepenys ir virškinamasis traktas.

27

Šie žmonės gana originalūs, savo prigimtimi – materialistai. Jie ieško tvirto pagrindo savo gyvenime bei protingų bičiulių, su kuriais būtų malonu pabendrauti. Turi puikią vaizduotę, žavi aplinkinius skvarbiu protu. Jiems patinka keliauti, daug patiria, daug žino. Juos stimuliuoja labiau proto jėga nei fiziniai poreikiai.

Jie veržiasi prie tų, kas gali juos palaikyti morališkai, domina švelnūs, bet kartu ir nenuspėjami žmonės. Jei žmogus paprastas, lengvai perkandamas – jis 27-tukams nelabai įdomus. Nors jie gali gerai sutarti beveik su visais.

Jei šie žmonės bando prasimušti į dominuojančias pozicijas – įsigyja daug priešų. Jiems tiesiog nelemta lyderiauti, teoriškai tai sugeba, bet praktiškai – daro tai negrabiai, daug ką įžeisdami.

Priešinga lytis juos traukia veikiau tiesiog dėl pačios traukos, iš įpročio, todėl, kad taip priimta, o ne todėl, kad šie žmonės jaustų labai stiprų fizinio artumo poreikį.

Juos gali persekioti odos, dvasinės ligos.

28

Labai įdomūs, protingi ir jausmingi žmonės. Moka prisitaikyti prie aplinkos. Turi lakią vaizduotę. Gali tapti menininkais, meno žinovais.

Širdies reikaluose ir draugystėje – atsidavę ir kuklūs: myli giliai ir nuoširdžiai, geba pajusti mylimojo nuotaiką, gerbia jo jausmus. Jie nelinkę dominuoti, patys niekada nesikaria ant kaklo.

Gerai žino, ko nori iš gyvenimo. Turi diplomato gyslelę, tad nesunkiai įtikina kitus savo tiesomis.

Jei randa partnerį, su kuriuo susiklosto artimi santykiai, grįsti ne tik fizine aistra, bet ir dvasiniu artumu – tokia sąjunga bus ilgalaikė. Bet jei partneris artimas tik kuriuo nors vienu aspektu – jis greitai 28-tukui atsibos. Seksas ir dvasinė, emocinė santykių pusė jiems vienodai svarbios, o vienos sudedamosios dalies perteklius negali kompensuoti kitos trūkumo.

Paprastai šie žmonės populiarūs, moka paveikti kitus nevirsdami tironais. Subtiliai ir tarsi nepastebimai siekia savo užsibrėžt tikslų. Jie nuoširdūs ir patikimi. Nenutraukia ryšių su senais draugais, nuolat plečia savo pažinčių ratą. Idealu jei santuokai ras protingą ir išmintingą partnerį.

Šių žmonių aplinkiniai gali nesuprasti ir nepripažinti. Tai sužinoję 28-tukai labai nusivilia, pasiduoda savigraužai. Jei jų kelyje pasitaiko daug kliūčių ir trukdžių – gali tapti nepataisomais pesimistais.

Geriausia jei jie laiku išsiugdys kantrybę kovojant su sunkumais ir nesupratingumu. Tiksliau, kovoti jiems apskritai nerekomenduojama – geriau tiesiog išlaukti, ir viskas savaime susitvarkys. Ir nebūtina visiems tapti atversta knyga, viską aiškinti, teisintis, motyvuoti – tai vis tiek beprasmiška. Pasirinkite žmones, kurių nuomonė jums svarbi ir reikšminga, o visi kiti apsieis ir be tikslesnių paaiškinimų.

Dažniausiai šiuos žmones kamuojančios ligos – skrandžio opa ir hipertonija.

29

Šią dieną gimusieji – švelnūs, mieli pesimistai. Tiesa, sieloje – dar ir maištininkai, puoselėjantys didelių ambicijų. Kuria planus ne vieneriems metams į priekį ir... dažniausiai sėkmingai juos įgyvendina. Bet jei nepasiseka – viskas griūna it kortų namelis. Protingi, dėl to daugelis padaro akademinę karjerą. Jų organizuotumas ir administraciniai gebėjimai tiesiog fenomenalūs. Gyvenime jiems sekasi. Kad įgyvendintų savo užmojus ryžtasi viskam, nepasitenkins antra vieta. Emociškai prie žmonių ar vietų prisiriša ilgam, tačiau greta jų esantiesiems sunku susitaikyti su jų būsenos nepastovumu: tai jie dominuoja ir tvirtai žino ko nori, tai jaučiasi sugniužę, sužlugdyti, ieško pagalbos ir užtarimo.

Tai svajotojai ir romantikai. Jei savo aistros objekto neidealizuoja, nejaučia malonumo jį mylėdami. Seksualūs, bet retai kada išsako savo troškimus partneriams, laukia, kad juos atspėtų. Taigi gyvenimo su jais nepavadinsi lengvu.

Jie retai kada būna populiarūs, net jei aplinkiniai juos ir gerbia už stiprų charakterį – tokiu atveju jie paprastai linkę primesti savo valią kitiems, neįsiklauso į prieštaringą nuomonę, nepaiso kitų interesų. Jei tokia situacija užsitęsia per ilgai, anksčiau ar vėliau jie pasijunta izoliuoti, aplinkiniai nuo jų atsiriboja. O nemokėdami pralaimėti, 29-tukai išsiugdo gilų nepasitikėjimo savimi kompleksą, sutrinka ir pradeda bijoti bet kokios veiklos.

Šiems žmonėms vertėtų neužmigti ant laurų pasiekus ko nors svarbaus ir nepasiduoti likimui jei kas nepasiseks bei, žinoma, kontroliuoti savo ambicijas. Sutelkę energiją ir iniciatyvą gali pasiekti trokštamo tikslo.

Gali varginti dvasios ligos, hipertonija.

30

Tai drąsūs, agresyvūs, valdingi ir nemėgstantys paklusti kitų vadovavimui žmonės. Tai jie turi vadovauti kitų veiksmams. Vadovauti jiems būtina taip pat, kaip kvėpuoti ar valgyti. Beje, patys jie griežtai laikosi disciplinos, to paties reikalauja iš pavaldinių. Linkę dominuoti, nesiskaito su kitų nuomone, neatsisako savo planų keičiantis aplinkybėms. Stiprūs ir ištvermingi, nors jei šią dieną gimė moteris – veikiausiai apsimetinės silpnesne nei yra iš tikrųjų.

30-tukų partneriai turi būti švelnūs ir silpni, bent jau išoriškai tenkintis antruoju smuiku šeimoje. Patys 30-tukai – tiesiog medžiotojai iš prigimties: tie, kuriais jie susidomėjo, iš jų gniaužtų nebepaspruks. Jie dažniausiai būna patrauklūs, seksualūs, traukia priešingos lyties atstovus net prieš pastarųjų valią. Lovoje – stiprūs, net šiek tiek agresyvūs, nepraleidžia pasitaikiusių progų.

Su jais geriausiai sutaria tie, kas geba jiems paklusti. Draugai ir partneriai turėtų juos papildyti, bet nesikėsinti į jų laisvę, nesistengti prilygti jiems.

Silpnoji organizmo dalis – oda ir sąnariai.

31

Šią dieną gimę žmonės praktiški, energingai skinasi kelią tikslo link. Nemėgsta būti kam nors įsipareigoję. Iš prigimties pesimistai, didesnę gyvenimo dalį praleidžia nusiminę, nors šiaip – tvirti, nepasiduoda iki paskutinės akimirkos. Siekia daryti karjerą, trokšta pripažinimo, tačiau kartais tam sutrukdo nepasitikėjimas savimi.

Į emocijas reaguoja lėtai. Bet kartą joms pasidavę atsimena ilgam. Nuoširdūs ir atsidavę draugai visam gyvenimui. Įsimyli sunkiai, bet myli karštai. Superseksualūs, meilėje labiausiai žavi kūniška aistra. Jei nepatenkina naujų įspūdžių troškulio, gali tapti irzlūs ir nervingi. Laimingi bus tik greta stipraus, plataus akiračio partnerio. Jų sutuoktiniai ir draugai turėtų mokėti išvaikyti jų niūrias nuotaikas ir mintis.

Geriausias patarimas šiems žmonėms – kuo greičiau įveikti savo pesimizmą, pavydą, nusivylimą. Tegul jie išmoksta pasitenkinti tuo, ką turi. Būtina ugdyti valią. Gali kamuoti širdies ligos.