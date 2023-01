Sutrikusią širdies veiklą išduoda šie simptomai: nenumokite ranka

Ligų kontrolės r prevencijos centro duomenimis, širdies ligos yra pagrindinė mirties priežastis Jungtinėse Valstijose. Maždaug 1 iš 4 mirčių įvyksta dėl širdies ligų, rašo medicalnewstoday.com.

Širdies ligos

Širdies liga – tai bet kokia širdies ir kraujagyslių sistemos būklė. Yra keli skirtingi širdies ligų tipai, kurie skirtingai veikia kraujagysles ir širdį. Toliau aptariami skirtingi širdies ligų tipai.

Vainikinių arterijų liga, dar vadinama koronarine širdies liga, yra labiausiai paplitusi širdies liga. Ji išsivysto, kai užsikemša širdį krauju aprūpinančios arterijos.

Dėl to sulėtėja kraujo tiekimas, širdis gauna mažiau deguonies ir maisto medžiagų. Ilgainiui širdies raumuo silpnėja, kyla širdies nepakankamumo ir aritmijos pavojus.

Kai kurios širdies ydos yra įgimtos, žmogus jau gimsta turėdamas širdies problemų. Yra daugybė įgimtų širdies ydų tipų, pavyzdžiui, netipiniai širdies vožtuvai, septaliniai defektai, atrezija. Įgimtos širdies ligos dažnai susijusios su struktūriniais širdies pakitimais.

Daugelis įgimtų širdies ydų nesukelia jokių pastebimų simptomų ir yra diagnozuojamos tik apžiūros ar tyrimų metu.

Taip pat prie širdies ligų priskiriama aritmija. Ji išsivysto, kai elektros impulsai, koordinuojantys širdies plakimą, perduodami netinkamai. Dėl to širdis gali plakti per greitai, per lėtai arba netolygiai.

Paminėtinas ir miokardo infarktas, dar vadinamas širdies smūgiu, kai sutrinka širdies kraujotaka. Jis gali pažeisti arba sunaikinti dalį širdies raumens.

Dažniausia infarkto priežastis – vainikinėje arterijoje susidariusios apnašos, kraujo krešulys arba abu vienu metu. Jis taip pat gali įvykti, jei arterija staiga susiaurėja arba spazmuoja.

Simptomai

Širdies ligų simptomai priklauso nuo konkretaus ligos tipo. Be to, kai kurios širdies ligos nepasireiškia jokiais simptomais.

Vis dėlto, žemiau išvardyti simptomai gali signalizuoti apie širdies veiklos sutrikimus:

Krūtinės skausmas;

Pasunkėjęs kvėpavimas;

Nuovargis ir galvos svaigimas;

Tinimas dėl skysčių kaupimosi (edema).

Simptomai, galintys išduoti širdies smūgį:

Krūtinės skausmas;

Dusulys;

Širdies permušimai;

Pykinimas;

Pilvo skausmas;

Gausus prakaitavimas;

Rankų, žandikaulio, nugaros ar kojų skausmai;

Dusulys;

Kulkšnių patinimas;

Nuovargis;

Nereguliarus širdies plakimas.

Įvykus širdies smūgiui širdis sustoja ir organizmas nebegali funkcionuoti. Jei žmogui pasireiškia bet kokie infarkto simptomai, jam būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją arba kviesti greitąją medicinos pagalbą.