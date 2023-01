40-metį tėtį per Kalėdas pražudė infarktas: šeima įspėja kitus

Įtariama, kad jis sukniubo dėl staiga ištikusio širdies smūgio. 40 metų G. Blenkinsas netikėta sukniubo gruodžio 25 d., kai praleidęs dieną su šeima išėjo parūkyti, „LeedsLive“ pasakojo jo pusbrolis Damienas Sharpe.

D. Sharpe pasakojo, kad G. Blenkinsas, vieno vaiko tėvas, parūkęs grįžo į namus, kur „juokėsi ir juokavo su šeima, bet tada susiėmė už krūtinės, nukrito ant grindų ir jį ištiko priepuolis“.

Gyvybės išgelbėti nepavyko

Garethas, kurį draugai vadino Gazu, buvo skubiai nugabentas į Lidso ligoninę, tačiau dėl smegenų deguonies bado jo išgelbėti nepavyko, rašo mirror.co.uk.

„Buvo per vėlu. Jo smegenys per ilgai buvo be deguonies. Deja, jis neišsikapstė“, – sakė Damienas.

Be tėvo liko 15 metų sūnus, dėl kurio Garethas „darė viską“. Sugniuždytas pusbrolis pasakojo, koks „mylintis“ tėvas buvo 40-metis dažytojas ir dekoratorius.

Damienas sakė: „Jis buvo stiprus, dėl kiekvieno jis galėjo padaryti bet ką, kad tik apsaugotų. Kartais jis būdavo gana drovus, bet jei pastebėdavo, kad esi liūdnas, visada sakydavo: „Ar tau reikia Blenkinso apkabinimo?“. Niekada nepamiršiu šių jo žodžių.“

42 metų Damienas sako, kad Garethas jam buvo tarsi brolis, nes jie augo kartu, ir pridūrė, kad G. Blenkinsas buvo didelis „Leeds United“ ir „Leeds Rhinos“ gerbėjas.

Praėjusį mėnesį Garethas su draugais Malagoje atšventė savo 40-ąjį gimtadienį. Sunkvežimio vairuotoju dirbantis Damienas pradėjo rinkti lėšas Garetho laidotuvėms.

Pats Garethas visus pinigus išleido savo sūnui ir neturėjo gyvybės draudimo ar lėšų laidotuvių išlaidoms padengti.

„Žinau, kad jis buvo mylimas, ir žinau, kad jis palietė daugybės žmonių širdis. Aš tiesiog noriu padėti šeimai – ypač žinant, kad tai įvyko per Kalėdas. Niekas nesitikėjo, kad taip nutiks“, – pridūrė Damienas.