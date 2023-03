Suriebėjusias kepenis išduoti gali vos 1 ženklas: pastebėkite laiku

Pažengusiose stadijose ant veido gali atsirasti odos būklė, kuri, kaip nustatyta, koreliuoja su didesniu kepenų vėžio dažniu.

„Journal of the American Academy of Dermatology“ žurnale paaiškinama, kad rožinė, dažna odos liga, kuria serga vidutinio amžiaus žmonės, siejama su pagrindinėmis medžiagų apykaitos ligomis. Nealkoholinė suriebėjusių kepenų liga keičia genų, kurie kontroliuoja folikulų diferenciaciją, transkripciją.

Rožinės atsiradimas

Todėl rožinės atsiradimas gali būti lengvai pastebimas suriebėjusių kepenų biologinis žymeklis, rašo express.co.uk.

Ryšys tarp rožinės ir nealkoholinės suriebėjusių kepenų ligos gali turėti svarbių pasekmių vertinant širdies ir kraujagyslių ligų bei Alzheimerio ligos riziką.

2017 m. Danijoje atliktas tyrimas atskleidė, kad rožine sergantiems asmenims gresia didesnė kepenų, odos ir krūties vėžio rizika.

Rezultatai, paskelbti žurnale “Cancer Epidemiology“, neįrodė priežasties ir pasekmės ryšio, o tai reiškia, kad prieš darant tokias išvadas reikia atlikti daugiau tyrimų. Tyrimo tikslas buvo ištirti rožine sergančių pacientų tikimybę, jog jiems gali būti diagnozuota 13 skirtingų vėžio formų.

Tyrėjai išanalizavo daugiau nei 50 000 pacientų ir daugiau nei 4 000 000 kontrolinių asmenų penkerių metų medicinos istoriją.

Rezultatai neparodė padidėjusios kelių vėžio rūšių, įskaitant stemplės, inkstų, skydliaukės, kasos ir kiaušidžių vėžį, rizikos. Tačiau mokslininkai nustatė, kad rožine sergančių pacientų kepenų vėžio rizika yra 42 procentais didesnė.

Be to, odos vėžio ir krūties vėžio rizika buvo atitinkamai 36 procentais ir 25 procentais didesnė tarp rožine sergančių pacientų.

Įdomu tai, kad duomenys rodo, jog rožine sergančių pacientų rizika susirgti plaučių vėžiu gali būti 22 procentais mažesnė, lyginant su bendra populiacija.

Ankstesni Aleksandro Egebergo tyrimai atskleidė ryšį tarp rožinės ir didesnės mirties nuo kepenų ligų bei alkoholinės kepenų cirozės rizikos.

Kas yra rožinė?

Rožinė apibūdinama kaip ilgai trunkanti būklė, sukelianti veido uždegimą ir paraudimą. Iš pradžių paraudimas dažniausiai telkiasi skruostų bei nosies srityse ir palaipsniui plinta į kaktą ir smakrą.

Sveikatos priežiūros įstaigos „Harvard Health“ duomenimis, ši liga dažniausiai paveikia šviesiaodžius 30-50 metų amžiaus žmones, kurie lengvai parausta.

„Moterys rožine serga dažniau nei vyrai, tačiau vyrams dažniau išsivysto gumbai, išsiplėtusios nosys – būklė, vadinama rinofima“, – aiškino sveikatos priežiūros įstaiga. Kadangi ši būklė lengvai painiojama su nudegimu saulėje, ji dažnai nediagnozuojama ir gydytojai gali jos nepastebėti.

Prieš darant išvadą, kad rožinė signalizuoja apie kepenų ligą, gali būti verta atkreipti dėmesį į kitus pagrindinius suriebėjusių kepenų požymius.

Patikimiausi būklės simptomai yra pilvo skausmas, pykinimas, odos pageltimas, pilvo ir apatinių galūnių patinimas.