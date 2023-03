Suriebėjusias kepenis išduoda šie ženklai: įsidėmėkite

Kepenų suriebėjimą išduoda net keliolika simptomų. Vis dėlto, neseniai buvo atrasta, kad ligą pastebėti padeda ir dar vienas netikėtas simptomas – dantenų kraujavimas. Užkirsti kelią laiku bet kokioms kepenų ligoms yra būtina, kadangi jų negydant, liūdniausia komplikacija – mirtis.

Kepenų sutrikimas, žinomas kaip kepenų suriebėjimas, atsiranda tuomet, kai ilgą laiką kepenyse kaupiasi riebalai. Dažnai liga ankstyvosiose stadijose nesukelia jokių simptomų. Tačiau jei, tai tęsiasi ilgą laiką, tai gali sukelti ilgalaikę organo žalą.

Ligą išduodantys simptomai

Cirozė yra sunkiausia suriebėjusių kepenų ligos stadija, kuri atsiranda po daugelį metų trukusio uždegimo. Esant kepenų cirozei, kepenys tampa randuotos, gumbuotos ir susitraukia, rašoma express.co.uk.

Teigiama, kad kepenų ligą išduoda daugybė simptomų, o vienas jų – dantenų kraujavimas. Be to, anot NHS, prie to paties gali atsirasti ir kraujavimas iš nosies.

Kiti cirozės simptomai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, yra šie:

– nuovargis ir silpnumas;

– apetito praradimas;

– svorio kritimas ir raumenų nykimas;

– pykinimas ir vėmimas;

– skausmas aplink kepenų sritį;

– išryškėję kapiliarai odoje;

– niežtinti oda;

– gelta;

– plaukų slinkimas;

– karščiavimo ir drebulio priepuoliai;

– kojų, kulkšnių ir pėdų tinimas dėl skysčių kaupimosi (edemos);

– pilvo patinimas dėl susikaupusių skysčių (ascitas).