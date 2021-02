Su lūpų pūsleline susidurianti Zvonkuvienė: griebdavausi bet kokio šiaudo

Lūpų pūslelinės sukėlėjas gali daug metų tūnoti organizme ir nepasireikšti, kol vieną dieną apie save praneš iškilusia skausminga pūslele. O tie, kuriems lūpų pūslelinė nėra svetima, puikiai supranta, koks varginantis ir diskomfortą keliantis nemalonumas tai yra.

Ne išimtis ir dainininkė Katažina Zvonkuvienė, neretai susidurianti su pūsleline ir kitomis lūpų problemomis šaltuoju metų laiku. Žymi moteris savo patirtimi ir atradimais dalinasi interviu.

Atskleiskite, ar jums nėra svetima lūpų pūslelinė ir kitos lūpų problemos?

Išties, su tuo susidurti tenka. Pūslelinė pas mane dažniausiai apsilanko nusilpus imunitetui ir atėjus žiemiškiems orams. Visgi, šalia turiu sudėtingesnį pavyzdį – savo sesę, kuri turi beprotiškai daug lūpų problemų: išsausėjimas, skilinėjimas, nuolatinė ir sunkios formos pūslelinė. Nepaisant to, kad yra išbandžiusi daugybę būdų, kaip sau padėti: vartojo ilgo kurso vaistus, papildus, tačiau lūpos vis tiek išlieka jos silpnoji vieta. Taigi, abi turime lūpų problemų ir žinau, kad šią „dovaną“ paveldėjome iš mamos.

REKLAMA

Papasakokite, kokiomis priemonėmis gelbėjatės nuo lūpų pūslelinės ir prižiūrite savo lūpas?

Dabar pripratau savo lūpomis rūpintis iš anksto dar neatsiradus problemoms. Suėjus 30 metų natūraliai pradėjau labiau savimi rūpintis, ne išimtis ir lūpos – jas nuolatos drėkinu, išbandžiau lūpų pilingą – labai faina procedūra, visuomet kišenėje nešiojuosi lūpų balzamą.

Vis dėlto, visiškai išvengti lūpų pūslelinės nepavyksta ir prisipažinsiu, jai atsiradus griebiuosi visų įmanomų ir neįmanomų priemonių, ypač, kai laukia renginys ar koncertas ir negaliu sėdėti namuose, prisitepusi gydančiais tepaliukais. Tai mane paskatino ieškoti kitokių gydymo priemonių ir viena iš tokių – lūpų pūslelinę gydančios geriamosios tabletės. Pastarosios, pasirodo, yra efektyvesnės už tepamus vaistus, kadangi greičiau pasiekia virusą ir jį blokuoja, o ir gydymas nėra pastebimas, atvirkščiai, nei tepaliukai.

Ar jums pūslelinės atsiradimas priklauso nuo laikotarpio: vasaros, žiemos?

Pastebėjau, kad šaltuoju metų laikotarpiu, kada įjungiamas šildymas, lūpų išsausėjimas ir kitos problemos paūmėja. Visgi, manau, kad mano atveju lūpų būklė labiau priklauso nuo imuniteto.

Bet, pavyzdžiui, mano sesuo su lūpų problemomis ir pūsleline vargsta nepriklausomai nuo organizmo susilpnėjimo ar sustiprėjimo, nepaisant tai žiema ar vasara. Atrodo, jai pakanka pasigauti mažiausią infekciją ir akimirksniu tampa nusėta pūslelėmis. Tiesą sakant, kartais net skauda vien į ją žiūrint.

Sutiksite, kad neretai turintys lūpų pūslelinę jaučia didelį diskomfortą dėl neestetinio vaizdo ir net ima aplinkinių atsiprašinėti dėl savo išvaizdos. Ar jums, jūsų seseriai taip pat būna panašiai?

REKLAMA

Tiesa, bent jau mano sesei, kurią vargina rimta lūpų pūslelinė, dažnai būna dėl to nesmagu prieš aplinkinius. Visgi, aš tiek pripratau matyti savo seserį su pūsleline, kad atrodo, ji dažniau būna su pūsleline, negu be jos. Nepaisant to, ji vis tiek teisinasi baimindamasi apkrėsti: „ar tikrai atsigėriau ne iš tos pačios stiklinės“ ir panašiai. Jeigu prieš mane – savo seserį nepatogiai jaučiasi, tai tikrai jaučia diskomfortą ir prieš kitus.

O mano atveju, kada pūslelinė gana suvaldoma, pakanka užsiklijuoti specialų, tam skirtą pleistriuką ir diskomfortas sumažėja.

Dažnai galime iš aplinkinių išgirsti patarimus, kad lūpų pūslelinę efektyvu gydyti liaudiškomis priemonėmis. Ar pati esate tai išbandžiusi?

Ko tik nesu bandžiusi – aš tikra eksperimentatorė šioje srityje. Jeigu niekur nereikia rodytis ir būnu namuose, dėl pūslelinės nepergyvenu, tačiau, jeigu koks nors renginys ar filmavimas, griebiuosi bet kokio šiaudo. Pirmasis mano žingsnis iš liaudiškų metodų buvo dantų pasta. Šis sprendimas yra visiškas nepasisekimas, galvojau, kad dantų pastą nulupsiu kartu su lūpa – tiek viskas pridžiuvo, buvo tikra katastrofa.

Viena iš priemonių, kuri pasiteisino – arbatmetdis. Dezinfekuoju lūpas su arbatmedžio lašiuku, jis išdžiovina žaizdelę ir tik tada klijuoju pleistriuką ir galiu drąsiai dažytis. Vis dėlto, manau, kad patiems tikrai nereikėtų žaisti su tokiomis liaudiškomis priemonėmis, kaip dantų pasta, dar esu girdėjusi apie česnaką ar citriną, o geriau pasikliauti veiksmingomis, medicinos patikrintomis priemonėmis.