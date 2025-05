Storosios žarnos vėžį išduoti gali vos 1 ženklas tualete: įsidėmėkite

Dažnai ji vystosi tyliai, be aiškių simptomų, kol tampa sunkiai gydoma. Tačiau pasak BIOFIRST klinikos gyd. gastroenterologės Dalios Kasperavičiūtės, yra vienas paprastas tyrimas, galintis padėti išvengti šios grėsmės – slapto kraujavimo testas iš išmatų (iFOBT), rašoma pranešime spaudai.

Ragina atlikti nemokamą tyrimą

Kaip teigia gydytoja, slaptas kraujavimo testas skirtas nustatyti ar išmatose yra kraujo, kuris ne visada gali būti matomas plika akimi.

„Šis kraujas gali atsirasti dėl įvairių priežasčių – nuo visiškai nepavojingų iki rimtų, pavyzdžiui, dėl ikivėžinių polipų ar net ankstyvos stadijos storosios žarnos vėžio“, – sako gyd. gastroenterologė D. Kasperavičiūtė ir priduria, kad šis tyrimas ypač svarbus ne tik rizikos grupėms, bet ir profilaktiškai, kuomet liga dar neturi akivaizdžių simptomų.

Gyd. gastroenterologė D. Kasperavičiūtė primena, kad Lietuvoje vykdoma nemokama storosios žarnos vėžio prevencijos programa, pagal kurią iFOBT tyrimas, kas dvejus metus siūlomas visiems 50–74 metų amžiaus asmenims nemokamai.

Deja, Nacionalinio vėžio instituto duomenimis, mažiau nei pusė pakviestųjų iš tikrųjų pasinaudoja šia galimybe. Ši statistika galėtų būti gerokai geresnė, jei suprastume, kad tai – ne tik formalumas, o įrankis, leidžiantis laiku pastebėti ligą.

Paaiškino, kaip atlikti tyrimą

iFOBT tyrimą atlikti nesudėtinga – tereikia surinkti išmatų mėginį ir pristatyti jį į laboratoriją. Pakanka vieno mėginio, tačiau svarbu jį pateikti per 24 valandas. Jei to padaryti nepavyksta iškart, mėginį galima laikyti šaldytuve (bet jokiu būdu neužšaldyti ar nelaikyti šilumoje). Siekiant tikslesnio rezultato mėginį geriausia pristatyti per kelias valandas nuo paėmimo.

Visgi, kad rezultatas būtų tikslus, svarbu laikytis tam tikrų taisyklių: „Tyrimo nerekomenduojama atlikti menstruacijų metu, esant kraujuojančiam hemorojui ar stipriam vidurių užkietėjimui – šios būklės gali klaidinti tyrimo rezultatą.

Taip pat reikėtų 48 val. iki tyrimo nevartoti alkoholio ir, jei vartojami kraujo krešėjimą veikiantys vaistai ar geležies preparatai, pasitarti su šeimos gydytoju arba gydytoju gastroenterologu dėl tyrimo atlikimo“, – aiškina gyd. gastroenterologė D. Kasperavičiūtė.

Teigiamas rezultatas – ženklas tęsti tyrimus

Gavus teigiamą slaptą kraujo testo atsakymą, svarbiausia – neišsigąsti, bet ir nenumoti ranka. Teigiamas rezultatas nereiškia, kad sergate vėžiu. Kaip sako gydytoja, tai gali būti susiję su

įvairiomis būklėmis, pavyzdžiui, polipais, uždegiminėmis žarnyno ligomis, net ir tam tikrų vaistų poveikiu.

„Tačiau tai reiškia, kad būtinas kitas žingsnis – kolonoskopija. Tai vienintelis būdas patvirtinti ar paneigti rimtesnę diagnozę. Prireikus gali būti skiriami ir papildomi kraujo tyrimai, vaizdiniai tyrimai ar gydymo plano sudarymas.

Pastebima, kad apie iki 10 % žmonių, kuriems atliekamas iFOBT testas, sulaukia teigiamo tyrimo rezultato, tačiau tik daliai jų diagnozuojamas vėžys. Visgi net ir gerybiniai pakitimai, yra linkę piktybėti. Storosios žarnos vėžys išsivysto per kelerius metus – dažniausiai iš gerybinių darinių, tokių kaip polipai. Todėl ankstyvas jų nustatymas ir pašalinimas gali visiškai užkirsti kelią ligai“, – teigia gydytoja gastroenterologė.

Išmatų spalvos reikšmė

Daugelis mano, kad jei išmatose nemato kraujo, tai reiškia, kad viskas gerai. Deja, tai klaidingas įsitikinimas. Slaptas kraujavimas vadinamas „slaptu“ ne veltui. Kaip rodo pats terminas, kraujas ne visada gali būti pastebimas.

Gyd. gastroenterologės D. Kasperavičiūtės teigimu, visgi kartais žmonės pastebi tam tikrus pokyčius išmatose, pavyzdžiui, tamsesnę spalvą ar juodus intarpus. Tamsus, kavos tirščių spalvos kraujas gali byloti apie viršutinės virškinamojo trakto dalies kraujavimą.

Išmatos dažniausiai tampa juodos tuomet, kai kraujuojama iš storosios žarnos. Tokiais atvejais, kai kraujavimas yra akivaizdus (pvz., pastebimos raudono kraujo gyslelės, raudonas kraujas, kraujo krešuliai) – slapto kraujavimo testo nebereikia, nes problema būna matoma „plika akimi“ ir reikalauja skubaus ištyrimo.

Storosios žarnos vėžio komplikacijos

Storosios žarnos vėžys – tai liga, galinti sukelti rimtų, komplikacijų. „Viena dažniausių – žarnyno nepraeinamumas, kai auglys užkemša žarnos ertmę ir maisto turinys negali prasiskverbti toliau. Kita pavojinga komplikacija – kraujavimas iš naviko, kuris gali būti lėtinis ir nepastebimas, bet ilgainiui sukelia mažakraujystę.

Tai pasireiškia nuovargiu, blyškumu, dusuliu fizinio krūvio metu, o pacientas dažnai nė neįtaria, kad tai susiję su kraujavimu iš virškinamojo trakto. Negydomas arba vėlai diagnozuotas vėžys taip pat gali metastazuoti į aplinkinius audinius.

Viena dažniausių metastazių vietų – kepenys, kuriose atsiradę antriniai navikai ženkliai pablogina prognozes ir riboja gydymo galimybes“, – pasakoja gyd. gastroenterologė D. Kasperavičiūtė.

Visos šios komplikacijos yra itin pavojingos, tačiau gali būti išvengiamos, jei liga aptinkama anksti, kuomet dar nėra jaučiami jokie simptomai. Dėl to slapto kraujavimo testas (iFOBT) išlieka viena iš paprasčiausių, bet efektyviausių prevencijos priemonių.