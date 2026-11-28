TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Svajonių sodai“ apie dažniausias klaidas, medienos rūšis ir dažymo paslaugų kainas pasakojo bendrovės „Medžio aura“ savininkė Irmantė Miliauskienė.
Šiaušta ar šukuota mediena: kuo jos skiriasi?
Pasak specialistės, žmonės dažnai klaidingai mano, kad šiaušta mediena yra primityviai apdirbta ir dėl to pigesnė. Tačiau realybė yra priešinga.
„Žmonės įsivaizduoja, kad šiaušta lenta yra pigi, atseit, gateriu pjauta mediena. Nieko panašaus. Yra atliekamos netgi dvi operacijos ir šiaušta mediena turėtų būti netgi sąlyginai brangesnė“, – aiškina I. Miliauskienė.
Ji pasakoja, kad šiauštas paviršius išgaunamas medieną papildomai apdorojant specialiu skėlimo būdu, vėliau ji šiaušiama, o po to dar atliekamas obliavimas.
Tuo tarpu šukuota mediena apdorojama specialiais šepečiais, kuriais išryškinamos medienos rievės ir sukuriamas sendintos medienos efektas.
Svarbus ne tik medienos tipas, bet ir dar 1 savybė
Anot I. Miliauskienės, renkantis medienos tipą svarbu įvertinti ir tai, kaip ji sugeria dažus. Nuo to priklauso, kaip ilgai fasadas išliks estetiškas.
„Šukuota mediena įgers šiek tiek mažiau dažų, to pasekoje bus trumpesnis tarnavimo laikas būtent dažų, nes reikės greičiau perdažyti negu šiauštą medieną. Šiaušta mediena įgers labai daug dažų“, – teigia ji.
Specialistės skaičiavimu, pietinėje ar pietvakarinėje namo pusėje, kur fasadą nuolat veikia saulė ir kiti aplinkos veiksniai, skirtumas gali būti gana ryškus.
„Šukuota mediena bus apie kokius septynerius metus, o šiauštai medienai apie devynerius ar dešimt metų nereikės perdažymo“, – sako ji.
Būtent pietinės ir pietvakarinės pastato pusės, pasak pašnekovės, yra labiausiai veikiamos Saulės spindulių, temperatūrų svyravimų ir atmosferos poveikio.
Per mažos kainos turėtų kelti klausimų
Viena didžiausių klaidų, kurias daro žmonės, ieškantys, kas nudažytų lenteles pramoniniu būdu, pasak specialistės, yra aklas mažiausios kainos pasirinkimas. Ji ragina klientus visada domėtis, kas konkrečiai įskaičiuota į pasiūlymą.
„Jeigu kažkas sako, kad nudažysiu tau fasado kvadratą už tris eurus, tada kas į tai eina? Įeina imgregnavimas, gruntavimas, dažymas ir darbas. Kaip galima už tuos tris eurus?.. <...>
Siūlo kainą, sakykim, trys, sakykim, gal penki eurai – kaip galima tada darbą atlikti, tuos tris sluoksnius ar keturias operacijas, ir tuo pačiu medžiagas panaudoti kokybiškas, ir dar garantiją suteikti, kad tikrai tarnaus fasadas kokius penkis, šešis, septynis metus?“ – klausimus kelia I. Miliauskienė.
Pasak jos, kiekvienas klientas gali pats pasitikrinti, kiek dažų iš tikrųjų turi būti sunaudojama vienam kvadratiniam metrui ir tiksliai apsiskaičiuoti reikalingą litražą.
„Yra formulės, kurias galime mes pasitikrinti, yra duomenų lapai, kurie yra skelbiami interneto puslapiuose būtent pas dažų gamintojus.
Puslapyje užeiname ir pasižiūrime tos spalvos kodą, dažo pavadinimą, susirandam paletę, susirandam duomenų lapus ir pasižiūrim, kiek gamintojas rekomenduoja į kvadratinį metrą šiauštam, obliuotam, šukuotam paviršiui miligramų, kiek jų susigers, susieis būtent mililitrų į vieną kvadratą.
Tada mes galim aiškiai susiskaičiuoti, kiek gi mums realiai reikės dažų ir kaip yra skelbiama rinkoje, kad aš tau nudažysiu už tris, už keturis, už penkis eurus – tada kuo nudažysi klausimas kyla?“ – aiškina specialistė.
Įtaria, kad dalis dažų gali būti pernelyg skiedžiami
Pasak I. Miliauskienės, neįprastai maža dažymo kaina gali būti susijusi su naudojamų medžiagų kokybe, t. y., gali būti, kad bus dažoma skiestais dažais.
„Manau, kad taip. Neįmanoma sutilpti į tokią kainą“, – sako ji paklausta, ar rinkoje gali būti atvejų, kai dažai skiedžiami daugiau, nei leidžia gamintojas.
Anot pašnekovės, vandens pagrindo dažai gali būti skiedžiami, tačiau gamintojai nurodo aiškias ribas. Vis dėlto, jei siūloma itin maža kaina, kyla rizika, kad dažai bus stipriai skiesti.
„Skiedžiama ne pagal nurodytas proporcijas, kaip gamintas nurodė, kad galima tiek ir tiek vandens įpilti, bet gali būti skiedžiama ženkliai daugiau, kad tiesiog spalva lyg ir išlieka, pigmento įdėjau, o realiai dažoma pusiau dažais, pusiau vandeniu“, – perspėja specialistė.
Todėl ji rekomenduoja klientams visada prašyti detalių sąmatų ir nebijoti užduoti klausimų, ieškoti atsakymų, kodėl siūloma itin maža kaina.
„Žmogui būna pateikiama aiški sąmata, kurioje matosi aiškiai, kiek kainuoja lentelės, kiek kainuoja dažymas, kiek kainuoja medžiagos ir žmogus aiškiai mato, kiek tai kainuoja.
Aš rekomenduoju žmonėms nebijoti paprašyti pas kitus paslaugų tiekėjus, kas dažo būtent pramoniniu būdu lenteles, paprašyti tokių sąmatų, koks litražas, kokie daža bus naudojami“, – sako ji.
Svarbiausia žiūrėti ne tik į kainą
Pasak I. Miliauskienės, statant ar renovuojant namą pigiausias variantas ne visada tampa geriausiu, nes prastas pasirinkimas gali lemti ir nekokybišką darbą.
„Jeigu kažkur yra labai stiprus kainos svyravimas, reikia tiesiog pagalvoti, kodėl taip yra, kur tie mano atsakymai ir pradėti jų ieškoti“, – sako I. Miliauskienė.
Ji ragina klientus vertinti ne vien patrauklią galutinę kainą, bet ir naudojamų medžiagų kokybę, dažų sąnaudas, darbų technologiją bei numatomą dangos tarnavimo laiką.
Tokiu būdu galima išvengti situacijos, kai po kelerių metų fasadą tenka perdažyti iš naujo, o pirminis sutaupymas virsta papildomomis išlaidomis.
„Reikia ne vien pasikliauti, kad nupirksiu pigiau, nupirksiu kainą. O kas po to? Apie tai nepagalvojam“, – pabrėžia specialistė.
Visą laidą žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.
Laida „Svajonių sodai“ – sekmadieniais, 11 valandą, per TV3!
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