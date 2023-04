Štai ką apie vaiką pasako jo mėgstami žaislai

REKLAMA

Konstruktorius

Vaikai, kasdien žaidžiantys su konstruktoriais – atkaklios, gebančios susikoncentruoti, kryptingai tikslo siekiančios asmenybės. Jeigu jau jie ką nors sumanė, jų niekas nesulaikys. Verta pastebėti, kad tokie vaikai šiek tiek nepatiklūs – norėdami įsitikinti, jie turi viską patikrinti patys. Juos traukia naujovės, tačiau netikėtumai kiek gąsdina, todėl jiems patogiau rinktis tai, kas jau įprasta.

Plastilinas

Lipdyti mėgstančios asmenybės nuolat kažką keičia, siekia pažinti ir patirti tai, kas nežinoma, nuolat tobulinasi. Šie vaikai kuria naują, savą realybę, ir jie nelabai linkę į kompromisus. Kartais jiems labai sunku atskirti realų pasaulį nuo išgalvoto. Jie mieliau pakeistų pasaulį, nei pasikeistų patys, tačiau pradėti vis dėlto jiems reikėtų nuo savęs.

Knygos

Jeigu vaikas negali atsiplėšti nuo knygų, greičiausiai be jų negalės gyventi ir užaugęs, liks užkietėjusiu svajokliu ir keliautoju – net jeigu ir neiškels kojos iš namų. Jis smalsus, moka prisikasti prie esmės ir siekia pažinti tai, kas nauja ir nepažįstama. Gyvenimiški rūpesčiai, žinoma, niekur nedings, bet dėl to galvos jis sau per daug nesuks, jeigu po ranka turės gerą knygą.

Traukinukai

Mėgstantys žaisti su traukinukais visada džiaugiasi naujomis pažintimis, kelionėmis, juos žavi nauji miestai ir šalys. Jie mėgsta komfortą, ir jeigu jiems kas nors nepatinka, būkite tikri, kad viską pakreips jiems palankia linkme. Kartais tokio tipo žmonių gyvenimas gali būti apibūdinamas kaip nesibaigianti susitikimų ir išsiskyrimų grandinė. Bet tai – ne galutinis nuosprendis, nes pasaulėžiūrai didelę reikšmę turi šeima, kurioje auga vaikas, ir socialinė aplinka.

Piešimas

Jei vaikas labiau už viską mėgsta piešti, tai – itin imli, subtili ir kūrybinga asmenybė. Kita vertus, jeigu kūrybiškumui pasireikšti trukdoma, unikalūs gebėjimai gali taip ir neišsivystyti. Reakcija į tarpusavio santykius gali būti pesimistiška ar net agresyvi (bet tie, kas realizavo save kūryboje, paprastai atviri pasauliui, gerai jaučia žmones ir džiaugiasi gyvenimu).

Kamuolys

Mėgstantys žaidimus su kamuoliu ne itin linkę ilgai mąstyti ir kažką planuoti. Jiems lengviau tuojau pat imtis aktyvių veiksmų. „Brandinti“ galvoje savo sumanymą jiems ne taip paprasta: jiems labiau patinka viską įgyvendinti čia ir dabar. Tokie žmonės gana azartiški, o ginčuose mieliau užima ne stebėtojo, o dalyvio poziciją, kad galėtų pakeisti situaciją į kurią nors pusę. Jiems labai svarbus artimųjų ir draugų palaikymas: jie mėgsta jausti, kad kiti juos pastebi ir vertina.

Minkšti žaisliukai

Neįsivaizduojantys savo gyvenimo be pliušinių zuikučių, meškučių ir šuniukų ar kačiukų – romantiški naujų pojūčių ieškotojai. Šie žmonės nepripažįsta intelektualių abstrakcijų. Noras žaisti yra jų kraujyje: kad emocijos tokių vaikų nenugalėtų, svarbu juos nukreipti teisinga linkme. Šio tipo vaikai (o ateityje – ir suaugusieji) sunkiai pakelia pilką ir monotonišką buitį. Kad nuobodulys jų nepribaigtų, jiems būtini nauji įspūdžiai.

Lėlės

Jeigu vaikas nesiskiria su lėlėmis, suaugęs jis greičiausiai labai džiaugsis kiekviena nauja pažintimi. Jis sieks kaskart geriau pažinti savo naujus draugus, tačiau... „Žaidimai“ su kitais žmonėmis bus trumpalaikiai. Jie nuolat ieškos naujų veidų ir istorijų, trokš praplėsti draugų ratą, ir šis troškimas bėgant metams nelabai keisis. Tai, žinoma, nėra blogai – galima sakyti, kad jiems lemta tyrinėti žmogaus prigimtį.