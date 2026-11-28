Užsienio portalas „Jagran Josh“ pateikė apibūdinimus pagal angliškosios abėcėlės raides – nuo A iki Z. Tad pažiūrėkite, ką apie jus esą gali išduoti pirmoji jūsų vardo raidė.
Primename, kad tai yra tik pramoginis turinys. Straipsnyje pateikiami vertinimai neturėtų būti laikomi objektyvia, faktais grįsta ar mokslinėmis išvadomis patvirtinta informacija.
Ką apie jus pasako pirmoji jūsų vardo raidė?
A – jūs esate praktiškas žmogus. Visuomet pasiekiate savo užsibrėžtus tikslus. Jūsų asmenybę galima apibūdinti kaip itin mielą, šiltą ir mandagią. Santykiuose jūs visuomet norite jausti partnerio artumą. Nesate problematiškas, bet mėgstate būti dėmesio centre. Jums reikalingas dėmesys, ypač santykių pradžioje, kad įsitikintumėte, jog jie yra tvirti.
B – jūs esate romantikas. Norėdami įrodyti savo meilę, mėgstate dovanoti dovanas. Atrodo, kad jūsų gyvenimas susidaro tik iš meilės. Savo meile darbui jūs sugebate daug pasiekti. Gana dažnai laikote savo emocijas viduje, bet visuomet stengiatės kažką naujo patirti. Naujovės jums būtinos.
C, Č – jums bendravimas reikalingas kaip oras. Dėl savo jautrumo labai lengvai įsimylite. Jūsų partneris ne tik privalo jus mylėti, bet ir laikyti savo gyvenimo dievaite. Kadangi esate kantrus ir nemėgstate savo jausmų rodyti be reikalo, gyvenime pasiekiate itin daug.
D – turite greitą reakciją. Mėgstate rūpintis kitais ir net spręsti jų problemas. Santykiuose esate pernelyg atsargus, dėl to kyla daug nesusipratimų ir net išauga pavydas. Jūsų charakteris yra sunkus, bet tiems, kurie jums rūpi, esate mielas. Jei pasakėte, kad kažką mylite, tai bus aišku ir kitiems.
E – jūsų partneris privalo jus išklausyti. Meilės srityje jums svarbu argumentuoti savo poziciją, parodyti, kaip matote įvairias problemas. Šiuo savotišku būdu jūs paįvairinate savo mylimojo gyvenimą. Įvairūs išbandymai jums yra reikalingi nesustoti. Jūs esate nepaprastai ištikimas. Itin mėgstate skaityti prieš miegą.
F – esate jautrus, dosnus ir romantiškas. Prisipažinę meilėje, jūs liekate ištikimas tam vieninteliui žmogui. Taip pat esate ištroškę nuotykių, išvaizdūs ir dosnūs žmonės. Jūsų širdis yra gera, bet tie, kurie jus įskaudina, pajaučia jūsų pyktį.
G – jums itin sunku įtikti. Tobulumo jūs ieškote visur. Nemėgstate tų, kurie atrodo vaikiški. Kadangi jūsų siela reikalauja tikslumo, visuomet gerai pagalvoję jūs išsirenkate tinkamiausią variantą. Trokštate aktyvumo ir niekada nenorite likti vienoje vietoje ilgiau nei jums reikia. Darbams jūs skiriate daugiausiai dėmesio gyvenime, todėl jūsų mylimiems žmonėms yra sunku su jumis bendrauti.
H – jums reikalingas partneris, kuris gyvenimą pripildytų laimės ir nuotykių. Su tokiu žmogumi jūs būnate itin dosnus. Santykiuose galite būti atsargus ir šiek tiek per jautrus. Atkakliai dirbate vardan savo užsibrėžto tikslo. Jūsų turimomis žiniomis naudojasi ir kiti. Jūs nesate lengva asmenybė, kurią visi norėtų mylėti.
I – jums reikia meilės, o jai – jūsų. Dėmesys yra neatsiejama gyvenimo dalis. Ryškiai rodote savo emocijas. Jums reikalingas mylimasis, kuris jus paremtų emociškai, materialiai ir finansiškai. Nuobodulys jus greitai aplanko, todėl reikalaujate pokyčių. Jūs nemėgstate prisirišti, todėl ilgalaikiai santykiai nėra jums.
J – jums sekasi draugauti su pinigais. Dėl šios priežasties dažnai leidžiate juos įvairiems nuotykiams su draugais. Taip pat esate amžinas romantikas. Visada kuriate beprotiškus, romantiškus planus. Jums jų reikia norint suprasti, ko iš tikrųjų norite.
K – bendravimas jums nėra toks būtinas kaip kitiems. Nors ir nemėgstate būti kompanijoje, esate labai patrauklus kitiems. Rūpinatės tik tais, kurie užima svarbią vietą jūsų širdyje. Esate ypatingai žingeidus ir pilnas drąsos, tai leidžia jums itin profesionaliai tvarkyti įvairius reikalus. Esate mielas ir paprastas žmogus, kurio reikėtų kiekvieno iš mūsų gyvenime.
L – jus žavi meilė, o ir jai atsakote tuo pačiu. Pats svarbiausias žmogus jums gyvenime, tai jūsų mylimasis. Nuotykiai ir rizika yra neatsiejama jūsų gyvenimo dalis.
M – paprastas, šiek tiek drovus ir visiškai romantiškas asmuo. Mėgstate meną ir įvairias saviraiškos formas. Jūsų partneris gali sulaukti daug kritikos, kadangi esate ir gana kritiškas, o ypač tiems, kuriuos labiausiai mylite. Be kritiškumo, taip pat esate uždaras ir savanaudis, nes dažnai gyvenate tik dėl savęs.
N – esate kūrybingas, jautrus romantikas. Pasiekti tikslams, jums nebaisios jokios kliūtys. Gyvenime jūs ieškote savo sielos draugo, su kuriuo galėtumėte išbandyti vis kažką naują. Švelnumas ir rūpestis yra lyg antrasis jūsų vardas. Blogoji jūsų savybė – skubėjimas ir nenoras mėgautis šia akimirka.
O – jums reikia gyvenime turėti kuo daugiau veiklos. Nors ir mėgstate judrumą, savo emocijas laikote giliai savyje. Nedažnai būnate poroje, kadangi meilė jums nėra koks žaisliukas, o rimtas įsipareigojimas. Kiekvieną dieną norite sužinoti ir pajusti kažką naujo.
P – jūsų gyvenime viskas vyksta pagal tam tikrą eigą ir taisykles. Elegancija, išmintis ir geras įvaizdis yra viskas, kas sukasi jūsų galvoje. Kartais nepasitikite žmonėmis, kas sukelia jums problemų. Jūsų gyvenime privalo būti daug įvairių nuotykių.
R – niekada nesustojate savęs tobulinti. Savo gyvenimo partnerį jūs renkatės pagal jo sumanumą. Esate plačių pažiūrų ir vertinate romantiką.
S – jums svarbiau malonumai bei darbas. Jūs žinote, kada rodyti ir kam rodyti savo emocijas. Kartais galite tapti pavydus ir egoistas, bet tuo pačiu metu jūs esate ir jautrus žmogus, kuris bijo visiškai atsiskleisti. Galite net visą gyvenimą laukti jums tinkamo asmens. Jūsų dosnumas, vidinė ramybė ir žaismingumas traukia kitus.
Š – esate itin ekstravertiškas. Jūsų entuziazmas trykšta per kraštus ir tai perduodate ir aplinkiniams.
T – esate lyg emocijų ugnikalnis. Mėgstate romantiką, ypač kai jūsų partneris dėl to stengiasi. Nepaliaujamas svajoklis. Dėl to greitai įsimylite. Taip pat esate užsispyręs, nenorite nieko klausyti, ypač jei tai susiję su jūsų gyvenimo pokyčiais.
U, Ū – meilėje jūs galite tiesiog paskęsti. Mėgstate kitiems rodyti savo užsidegimą. Norint pajausti laisvę, jums reikia mylėti. Dievinate teikti kitiems dovanas, ypač savo mylimiems žmonėms.
V – laisvės jums reikia kaip oro. Prieš priimdami svarbų sprendimą, jūs ilgai svarstote. Jus traukia žmonės, kurie kažkuo išsiskiria iš kitų. Charizma jumyse tiesiog spinduliuoja.
Z – esate romantiškas, bet savo jausmų nerodote. Labai mėgstate tenkinti savo mylimojo poreikius. Mėgstate bendrauti su kitais, o ypač padėti spręsti jų problemas.
Ž – mėgstate didžiuotis savo pasiekimais ir savimi. „Ne“ nėra jums tinkamas atsakymas. Meilėje jūs esate labai atsakingas, noriai pataikaujate savo partneriui. Esate dosnus ir labai mėgstate staigmenas.
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