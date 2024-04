Specialistė tai padaryti savo agurkams: derlius padvigubės

Parduotuvių tinklo „Žalia stotelė“ specialistė Liucija Kunigiškytė naujienų portalui tv3.lt pasakojo, kad agurkai yra viena labiausiai daržininkų pamėgtų daržovių ir nors kasmet pasiūloje atsiranda naujų veislių, daugelis lieka ištikimi kelioms laiko patikrintoms agurkų veislėms.

„Pačios populiariausios yra hibridinės veislės „Mirabelle“, „Pasalimo“ „Dirigent“, jos asortimente yra ne vienerius metus ir pirkėjai jas labai mėgsta. Dėl gausaus derėjimo, dėl formos, kuria lietuviai labai mėgsta, nes visi mėgsta žalius, traškius, kauburiuotus agurkus“, – kalbėjo specialistė.

Šios veislės pamėgtos ne tik dėl skonio ir formos, bet ir dėl atsparumo daugeliui ligų. Nors jos nėra visiškai nesergančios, bet jų atsparumas, lyginant su senesnėmis veislėmis, yra daug didesnis.

Vis tik, lietuviai linkę išbandyti ir ką nors naujo – L. Kunigiškytės teigimu, stebima tendencija, kad daržininkai pradeda auginti ir lygiavaisius (bespyglius) agurkus.

„Matomai šis poreikis atsirado mums labiau keliaujant, matant ir skanaujant lygiavaisius agurkus, kurie yra ypač populiarūs Skandinavijos šalyse. Jie yra nedideli, traškūs, juos labai mėgsta vaikai tiek skinti, tiek valgyti, nes jie nebado rankų“, – pasakojo pašnekovė.

Agurkų sodinimas daigais

Agurkai gali būti auginami sėjant į tiesiai į dirvą arba užsiauginus daigus sodinami į šiltnamį arba į lauką. Specialistė aiškina, kad pagrindinis privalumas sodinant agurkų daigus, o ne sėjant juos tiesiai į dirvą, yra ankstyvesnis derlius, tačiau pataria auginti agurkus ir šiltnamyje, ir lauke – taip ilgiau galėsite mėgautis derliumi.

Agurkai daigams sėjami į 5-10 cm skersmens durpinius arba plastikinius indelius, pripildytus specialaus substrato, kuris lygiomis dalimis sumaišytas su durpių ir komposto mišiniu. Svarbu, kad mišinys būtų laidus vandeniui ir orui, o indelius laikyti ant šviesios palangės – tai padės užsiauginti kokybiškus daigus, o pastarieji yra sėkmės garantas ateityje.

„Sėkla sėjama 1-2 cm gylyje, į vieną vazonėlį pasėjant 2-3 sėklas ir švelniai užberiama žeme. Agurkų sėklos, esant palankioms auginimo sąlygoms, sudygsta per 4-5 dienas, jeigu patalpoje temperatūra yra kiek žemesnė, pavyzdžiui, 15-18 laipsnių, tada sudygsta per 6-8 dienas“, – kalbėjo pašnekovė.

Pasirodžius pirmam tikrajam lapeliui, daigams auginamus agurkus reikia retinti. Kadangi įprastai sudygsta visos 2-3 pasėtos sėklos (agurkų sėklos išlieka daigios daug metų, tad L. Kunigiškytė pabrėžia, kad galima sėti ir iš pernai ar užpernai užsilikusias sėklas), reikia išsirinkti stipriausią augalą ir šalia augančius paprasčiausiai nugnybti. Jokiu būdu retinant daigų nereikia rauti, kad nebūtų sujudintos šaknys.

Pasakė, kada sėti agurkus lauke

Daigai nuo sėjos praėjus maždaug 3-4 savaitėms gali būti perkeliami į šiltnamį, tad, pavyzdžiui, jei juos pasėjote balandžio 15 d., gegužės 10 d. jau galėsite perkelti. Vis tik, į atvirą gruntą daigus reikia sodinti gerokai vėliau, kaip ir juos sėti:

„Jeigu sodinsite ar sėsite agurkus lauke, reikėtų nepamiršti, kad dirva 15 cm gylyje turi būti įšilusi iki 15 laipsnių. Kada tai įvyksta – labai įvairiai, reikia stebėti dirvos temperatūrą, tačiau niekada negalima garantuoti, kokie orai laukia.

Todėl pasodinus gegužės pabaigoje ar birželio pradžioje, naktimis ir vėsiomis dienomis rekomenduojama agurkus pridengti agroplėvele, ją pakeliant nuo pasodintų ar pasėtų augalų, nes agurkai yra šilumamėgiai, geriausiai auga, kai temperatūra yra 18-30 laipsnių ir jie jokiu būdu nėra atsparūs šalnoms, jie yra pažeidžiami, jei oro temperatūra nukrenta iki 10 laipsnių.

Agroplėvelė yra didelis pagalbininkas auginant agurkus ne tik apsaugant nuo šalnų pavojaus, bet ir sulaikant drėgmę dirvoje.“

L. Kunigiškytė pabrėžia, kad agurkų sėkloms sudygti vidutinė dirvos temperatūra turi būti 10-12 laipsnių, kitu atveju sėklos supūva ir nesudygsta, todėl su sėja lauke nereikia skubėti. Šiuo atveju galima vadovautis fenologiniu kalendoriumi – kai pražysta alyvos ar kaštonai, galima drąsiai sėti agurkus į lauką.

Pasakė, kaip išrinkti tinkamą vietą agurkams

Prieš sėjant agurkus į lauką, L. Kunigiškytė primena tinkamai paruošti jų augimo vietą ir suformuoti iškilias lysves: jos turėtų būti 60-80 cm pločio, paliekant 40-50 cm tarpus, ir supilami iki 30 cm aukščio kauburiai.

„Dieną prieš agurkų sėją ar daigų sodinimą lauke, lysves palaistykite ir pridenkite agroplėvele, kad drėgmė ir šiluma neišgaruotų ir sekančią dieną galite drąsiai sėti ar sodinti agurkus“, – patarė specialistė.

Ne ką mažiau svarbu parinkti tinkamą vietą agurkų auginimui: „Sunku laikytis taisyklių, jei agurkus auginate šiltnamyje, bet jeigu auginate lauke, agurkams parinkite vietą, kurioje agurkai nebuvo auginami 2-3 metus, nesėkite agurkų po moliūgų, cukinijų, melionų.

Agurkams labai tiks vieta, kur pernai metais augo salotos, ridikėliai, krapai, špinatai – tokia vieta agurkams bus komfortiška. Taip pat labai svarbu, kad agurkams būtų parenkama šilta dirva, nes tai yra šilumamėgis augalas.

Galbūt turite tokią daržo vietą, kuri yra apsaugota nuo vėjų, šalia auga gyvatvorė, o jeigu tokios nėra, labai tinka šalia agurkų auginti kukurūzus, kurie suformuoja kaip sieną ir apsaugo nuo vėjo, taip suteikia jiems komfortišką vietą, kad jie derėtų ilgai ir gausiai.“

Agurkų priežiūra

Specialistė pabrėžia, kad agurkai nėra reiklūs dirvai, tačiau mėgsta turtingą dirvožemį, todėl jei ruošdami dirvą jos nepraturtinote perpuvusiu mėšlu ar kompostu, galite pagerinti plotą, kuriame augs agurkai.

„Pagerinkite savo daržo plotą, į kurį planuojate sėti ar sodinti agurkus, į vieną kvadratinį metrą įterpdami 50 g superfosfato, porą saujų dolomitmilčų arba pelenų“, – patarimais dalijosi L. Kunigiškytė.

Be to, atėjus laikui ravėti agurkus, svarbu žinoti, kaip tai daryti tinkamai. Kadangi agurkų šaknys išsidėsčiusios paviršiniame sluoksnyje, piktžoles reikėtų išrauti rankiniu būdu, o ne kauptuko pagalba, nes taip gali būti pažeidžiamos paviršinės šaknys, to pasekmė – prarasta dalis derliaus.

Vienas svarbiausių agurkų priežiūros darbų yra laistymas. L. Kunigiškytė pasakoja, kad laistymo režimą reikėtų sureguliuoti atsižvelgiant į orus – karštu metu laistyti kasdien, temperatūrai staigia nukritus – kas 5-7 dienas“

„Laistyti galima tik drungnu, nusistovėjusiu vandeniu, jokiu būdu nenaudoti šalto vandens. Laistant paprastu būdu, karštomis dienomis rekomenduojama laistyti rytais, vėsiomis dienomis tai galima daryti dienos metu.“

Kai agurkams trūksta drėgmės, jų ląstelės netenka skysčių, lapai pasidaro gan trapūs ir šiurkštūs, ima durti. Taip pat trūkstant drėgmės nubyra dalis derliaus, nukenčia agurkų kokybė, jie nebūna tokie skanūs.

Paaiškino, kodėl agurkai būna kartūs

Be to, drėgmės trūkumas gali būti viena iš priežasčių, kodėl agurkai būna kartūs. L. Kunigiškytė pasakoja, kad agurkų kartumą lemia bet koks stresas: nepalankios sąlygos, vandens trūkumas, net paprasčiausiai numynus augalo lapus, agurkai gali pasidaryti kartūs. Kartumą lemia medžiaga kukurbitacinas.

„Stresuoti agurkai būna kartūs. Nors dabar jau beveik visos naujos veislės yra išvedamos be kukurbitacino, visiškai niekada nebūna kartūs savidulkiai hibridiniai agurkai, tačiau vienas jų minusas – jie netinka ilgesniam rauginimui, nes agurkai suminkštėja.

Norite nekarčių agurkų – auginkite savidulkius, bet atminkite, kad jie tinka šviežiam vartojimui, marinavimui ar greitam rauginimui, bet ne ilgesniam rauginimui“, – pridūrė pašnekovė.

L. Kunigiškytė primena ir tai, kad masinio derėjimo metu, agurkus reikėtų skirti kas 2-3 dienas, kitaip jie peraugs ir neleis užmegzti naujų agurkų, kas lems mažesnį derlių. Jei neturite galimybės dažnai skinti agurkus, teks susitaikyti, kad derlius bus menkesnis, bet visada yra šviesioji pusė – turėsite savo užsiaugintų agurkų.

„Bet niekada neskinkite agurkų avansu. Skinkite reguliariai ir turėsite visada šviežią derlių, nes tik šviežiai nuskintose daržovėse yra visa naudingų medžiagų paletė, dėl kurios ir auginame derlių. Nesandėliuokime agurkų, dalinkimės jais su kaimynais, džiuginkime artimuosius“, – dar vieną patarimą davė L. Kunigiškytė.