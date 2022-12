Specialistė patarė, kaip įveikti nagų grybelį: padės šios priemonės

Vaistininkė Greta Šimkė sako, kad grybelis yra dažna nagų infekcija, paplitusi visame pasaulyje. Didžiausia rizika užsikrėsti šia liga kyla vaikštant basomis viešo naudojimo vietose, ypač ten, kur yra šilta ir drėgna, pavyzdžiui, viešose pirtyse, baseinuose, sporto klubų persirengimo kambariuose, dušuose, soliariumuose ir panašiai.

„Be to, užsikrėsti galima ir tose vietose, kuriose galėjo būti grybeliu užsikrėtusių žmonių, pavyzdžiui, pedikiūro kabinete, jei patalpa ir / ar darbo įrankiai nėra tinkamai dezinfekuojami.

REKLAMA

Nagų grybelį sukelia įvairūs grybeliniai organizmai, labiausiai paplitęs vienas jų yra vadinamas dermatofitu. Mielės, bakterijos ir pelėsiai taip pat gali sukelti nagų infekcijas“, – įspėja pašnekovė.

Užsikrėtus grybeline infekcija, kitaip vadinama „Atleto pėda“, ji gali išplisti į nagą, o grybelinė nago infekcija – į pėdą. Be to, grybelis gali išsivystyti ir nešiojant ankštus batus, kuriuose nuolat prakaituoja kojos arba nešiojant kito asmens avalynę.

REKLAMA

„Neretai grybelį sukelia ir odos ligos, pažeidžiančios nagus, pavyzdžiui, psoriazė, cukrinis diabetas, kraujotakos sutrikimai, susilpnėjusi imuninė sistema“, – priduria vaistininkė.

Greta Šimkė teigia, kad pasirodęs grybelis iš pradžių būna baltos arba gelsvai rudos spalvos dėmė po nago galiuku. Tačiau plintant grybelinei infekcijai, nagas gali pakeisti spalvą, sustorėti ir trupėti ties kraštu. Taip nagų grybelis gali pažeisti net ir kelis nagus.

REKLAMA

„Nagas gali pradėti kietėti, spalva kinta nuo gelsvos iki net rudos. Taip pat nagas pradeda sluoksniuotis, jo forma tampa netaisyklinga, o plokštelė nelygi – banguota. Gali atsirasti ir nemalonus kvapas“, – nagų grybelio požymius vardina G. Šimkė.

Teigiama, kad dažniau grybeliu užsikrečia vyresnio amžiaus žmonės. Visgi, vaistininkė sako, kad nėra tiksliai išaiškinta, kodėl taip yra, tačiau manoma, kad įtakos tam turi dažnesnis vyresnio amžiaus žmonių sergamumas, medikamentų vartojimas: „Ypač imunosupresantų vartojimas, chemoterapijos gydymas, silpnesnė imuninė sistema.“

REKLAMA

REKLAMA

Profilaktika ir gydymas

Negydomas nagų grybelis gali kelti stiprų skausmą, plisti ir užkrėsti tarpupirščius, visą pėdą bei kitas kūno dalis. Negana to, kyla pavojus grybeliu užkrėsti ir aplinkinius.

„Camelia“ vaistininkė pasakoja, kad grybelis gali būti gydomas geriamaisiais receptiniais priešgrybeliniais vaistais, kuriuos pacientui gali tekti naudoti nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių.

„Taip pat pasiūloje gausu įvairių nagų lakų, tepalų, skysčių nagų grybeliui gydyti. Jie skiriasi ir veikliosiomis medžiagomis, ir stiprumu. Vienus lakus galima naudoti tik kartą per savaitę, o kitus kasdien – du kartus per dieną. Be to, vienus galima naudoti ant nago be jokio jo paruošimo, kiti veiksmingi tik prieš tai atmirkius kojas ir nagą nudildžius dildėmis.

REKLAMA

Pagal situacijos sudėtingumą gydytojas arba vaistininkas gali parekomenduoti pacientui labiausiai tinkantį variantą. Svarbu prisiminti, kad gydant bet kokiu metodu – nagas vis tiek privalės nuaugti, nes tik taip grybelis gali būti išgydytas. Esant ypatingai sunkiai situacijai – gali tekti šalinti ir patį nagą“, – tikina ji.

Norint išvengti nagų grybelio atsiradimo rizikos, verta visuomet pasirūpinti tinkamomis priemonėmis, einant į viešo naudojimo vietas. Pavyzdžiui, avėti šlepetes, nevaikščioti basomis kojomis.

REKLAMA

Be to, pravartu rinktis ir kokybišką, pralaidžią orui avalynę, kurioje kojos kuo mažiau prakaituotų, avėti ne sintetines, o medvilnines kojines, kurios sugertų prakaitą:

„Jei pėdos linkusios prakaituoti – keisti kojines kelis kartus per dieną. Stengtis jas švariai plauti ir sausai šluostyti, palaikyti kuo sausesnes. Einant pedikiūro ar manikiūro – įsitikinti, kad nagų specialistas dezinfekuoja darbo vietą ir įrankius.“

Tačiau neretai, susidūrus su šia nemalonia bėda, žmonės ima gydyti nagų grybelį alternatyviomis priemonėmis, naminiais būdais. Pasiteiravus, kokias priemones saugu naudoti namuose, vaistininkė pataria:

REKLAMA

REKLAMA

„Namuose grybeliui gydyti galima naudoti arbatmedžio arba eukalipto eterinį aliejų, daryti obuolių acto, o vėliau sodos voneles, prausiantis naudoti deguto muilą, dėti česnako ir kokoso aliejaus košeles, vandenilio peroksido kompresus...

Visgi, rekomenduočiau gydantis naminėmis priemonėmis būti atsargiems, kad žalos nebūtų daugiau, negu naudos, nes galima pažeisti sveiką odą, ją nudeginti, sudirginti, sualergizuoti ir pirmiau pasikonsultuoti su gydytoju arba vaistininku. Tikiu, kad kartu bus priimtas geriausias gydymo sprendimas.“