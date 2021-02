Smalsu visiems: tai kokia ta vidutinė sekso trukmė?

Naujame sekso srityje besispecializuojančio psichologo dr. Justino Lehmillerio tinklaraštyje atskleistas nesutapimas tarp to, kiek žmonės norėtų, kad truktų seksas, ir to, kiek jis iš tiesų trunka.

Dr. J. Lehmilleris pabrėžė neseniai atliktą tyrimą, kurio metu 152 heteroseksualios poros buvo apklaustos apie savo seksualinį gyvenimą.

Tyrimo rezultatai parodė, kad sueitis vidutiniškai trunka 8 minutes, o preliudija – 12 minučių. Tačiau pasirodo, kad daugelis apklausos dalyvių nori, kad seksas truktų ilgiau. Moterų teigimu, sueitis turėtų trukti 14 minučių, o preliudija – 19 minučių, tuo tarpu vyrams abiems dalims pakaktų 18 minučių, rašoma mirror.co.uk.

Dr. J. Lehmilleris rašė: „Šie duomenys kelia svarbų klausimą apie tai, ar ilgiau trunkantis seksas padarys žmones laimingesnius. Ar žmonės tiesiog sako manantys, kad seksas turėtų trukti ilgiau, nes jie medijų ar pornografijos įtikinti, kad seksas turėtų trukti ilgiau? Jei taip, ilgiau trunkantis seksas greičiausiai neturės norimo poveikio.“

Dr. J. Lehmilleris sako, kad kalbant apie seksą, kokybė yra svarbiau už kiekybę. Jis pataria: „Tiek nesikoncentruokite į tai, kaip dažnai užsiimate seksu ir kiek laiko jis trunka. Vietoj to susitelkite į tai, kad visi dalyviai seksu mėgautųsi, kai juo jau užsiimate. Visgi, jei abu tikrai norite, kad seksas truktų ilgiau ir ne vien dėl to, kad „turėtų“ trukti ilgiau, tuomet be jokių abejonių – taip ir darykite!“