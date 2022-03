Slaugė raseiniškė pasipuošė gražuolės karūna: „Žinau, kad už mano išorinio grožio yra kur kas daugiau“

2019 metais Paulita iškovojo teisę Lietuvai atstovauti „Mis Visata“ konkurse. Mergina sako, kad šio konkurso dėka ji išmoko daugybę pamokų. Visgi, tikriausiai nustebsite sužinoję, kad „Mis Visata Lietuva“ karūna pasipuošusi Paulita – slaugė.

Modelio karjerą pradėjo paauglystėje

Su modelių agentūra Paulita sutartį pasirašė būdama 15 metų. Neilgai reikėjo laukti ir pirmųjų užsakymų – fotografavosi „Cosmopolitan“ žurnalui bei vienai drabužių linijai. Netrukus ji gavo ir pasiūlymą fotografuotis prancūzams skirtam papuošalų katalogui: „Taip ir prasidėjo mano kelionė į mados pasaulį“, – priduria ji.

„Mane, 16 metų, su neramia širdimi, bet dideliu mano noru tėvai pasiryžo išleisti trims mėnesiams į Stambulą, pradėti modelio karjerą užsienyje ir kurti tarptautinį „veidą“.

Vakarą prieš man išskrendat atsimenu tėčio pasakytus žodžius, kad tai paskutinė mano vaikystės diena ir nuo šios dienos turėsiu savarankiškai priimti sprendimus. Tiesa, taip ir buvo. Pasiūlymai išvažiuoti į užsienį prasidėjo dar nuo 15 metų, bet tuomet dar tėvai nenorėjo manęs vienos išleisti“, – karjeros pradžią prisimena Paulita.

Visgi, pradėjusi svajoti apie mados ir grožio industriją, ji žinojo, kad modelio darbas nebus jai pats svarbiausias.

„Žinoma, visada stengiuosi kiekvienoje veikloje pasirodyti geriausia, tačiau kalbant apie grožį – jis nėra amžinas, todėl niekada į tai nežiūrėjau rimtai, bet propagavau sveiką gyvenimo būdą, nekonkuravau su kitais modeliais dėl reklamų.

Galbūt ir dėl to, kad niekas iš aplinkos manęs nespaudė visa jėga siekti tarptautinio pripažinimo. Šeima priima ir labai myli mane tokią, kokia esu, todėl tuo metu tikrai nesilyginau su kitomis panelėmis, kurios galbūt jau toje srityje dirbo daugiau“, – šypsosi raseiniškė.

Gyvenimą norėjo sieti su medicina

Dar prieš pasirenkant 10 klasės modulius, Paulita žinojo, kad gyvenimą nori sieti su medicina.

„Nuo 10 klasės brolis paskatino mane organizuoti kraujo donorystės akcijas savo mieste, tai subūrusi komandą tęsiau iki 1 kurso studijų“, – pasakoja ji.

Iki 12 klasės mergina norėjo studijuoti akušeriją, tačiau pasidomėjusi apie šios profesijos perspektyvas po bakalauro studijų, nusprendė sukti kita kryptimi ir pasirinko slaugą.

„Po bakalauro studijų norėjau daugiau žinių, todėl pirmu numeriu stojau į VU Medicinos fakulteto išplėstinės praktikos slaugos studijas, anestezijos ir intensyviosios terapijos šaką. Nors studijos ir praktika reikalauja tikrai daug žinių, kurias gauname iš mus mokančių gydytojų – jų patirtys yra kur kas didesnės, todėl bandome praktikos metu kiek įmanoma daugiau sužinoti.

Medicina tai tokia sritis, kurioje gali amžinai mokytis ir vis tiek kažką naujo atrasi. Kol kas manau, kad po šių studijų pasidarysiu pertrauką, tačiau nesakau, kad tai paskutinis mano siekiamas akademinis laipsnis arba studijuojama studijų kryptis. Mokytis noriu visą gyvenimą“, – atvirauja Paulita.

Ant scenos prieš milijonus

Dar studijuodama Paulita „Mis Visata“ konkurso reklamą pastebėjo socialiniuose tinkluose ir užpildė anketą. Sulaukusi skambučio, kurio metu buvo pakviesta atvykti į atranką, mergina suabejojo, ar galės sudalyvauti, nes tuo metu dirbo direktorės asistente vienoje iš Vilniaus klinikų.

„Darbas buvo atsakingas, todėl visuomet išeiti irgi negalėdavau, tuo labiau, kad jie lanksčiai žiūrėjo į darbo grafiką tiek dėl mano mokslų, tiek dėl kelionių“, – sako ji.

Visgi, Paulitai ne tik pavyko sudalyvauti „Mis Visata Lietuva“ konkurso atrankoje, tačiau ji tapo ir viso konkurso nugalėtoja bei buvo išrinkta atstovauti Lietuvai pagrindiniame konkurse, kuris vyko JAV.

„Laimėjusi karūną jaučiausi tikrai nustebusi, nes nemaniau, kad pateksiu į 10-tuką. Visos merginos buvo tikrai vertos šio titulo“, – kuklinasi Paulita.

„Miss Visata Lietuva 2019“ tituluota gražuolė tik atvykusi į Atlantą neturėjo kada atsikvėpti ir jau kitą dieną po atvykimo merginos ėmė ruoštis konkursui. Paulita neslepia, kad stovėdama tarp karūnuotų gražuolių iš viso pasaulio jautė ne tik baimę, bet ir atsakomybę.

„Neslėpsiu, tikrai buvo daug baimės pirmą kartą būti tokioje auditorijoje, kai stebi ne vienas milijonas žmonių iš viso pasaulio. Tai didžiulė atsakomybė ir nebe tik dėl savęs, o dėl visos Lietuvos.

Žinoma, mes aiškiai žinojome konkurso eigą, kasdien tam treniravomės, tačiau jaudulys prisiminus kyla ir šiandien. Buvo tikrai nepaprasta patirtis, gera mokykla kalbant su užsienio žiniasklaida, įtakingais ir žinomais žmonėmis, tokiais kaip Steve Harvey ar garsiausių modelių namų įkūrėjomis. Todėl grįžus po kelių savaičių į Lietuvą iš Amerikos gintis bakalauro laipsnį atrodė tikrai ne taip ir baisu“, – šypsosi ji.

Šiame konkurse Paulita išmoko ir ne vieną pamoką, viena iš geriausių – moteriška bendrystė ir pagarba.

„Tai tikrai stiprus jausmas, kai po kelių savaičių kartu moterys viena kitai padeda, drąsina ir skatina. Džiaugiuosi, kad pasaulyje keičiasi tas konkurencijos požiūris. Pati visada stengiuosi padėti ir drąsinti merginas daryti tai, ką nori ir siekti to, apie ką nėra dienos, kad nepagalvoja“, – priduria raseiniškė.

Pyktelėdavo, kai pavadindavo gražia

Visuomet manoma, kad gavus grožio konkurso karūną gyvenime atsiveria visos durys. Tačiau pati Paulita sako, kad viskas priklauso nuo pačio žmogaus.

„Kiek norėsi – tiek ir turėsi. Jei neisi ir nedarysi niekas už tave to nepasieks. Be abejo, negaliu sakyti, kad tai nepridėjo kažkokio žavesio mano gyvenimo istorijoje. Galbūt dirbant grožio srityje tas būtų labiau vertinama, tačiau aš to tikrai nesureikšminu. Nevaikštau su „karūna“. Visi mes žmonės.

Atvirkščiai, anksčiau pyktelėdavau, kai nepažįstami mane vadindavo „gražia“, nes galvodavau, „o kur tada protas?“. Bet laikui bėgant supratau, kad žmonės pasitinka pagal grožį, palydi pagal protą. Todėl nebepykstu ir priimu komplimentus, nes žinau, kad už mano išorinio grožio yra kur kas daugiau“, – šypsosi ji.

Mergina sako, kad jos gyvenimas – nuolatinis bėgimas. Ji studijuoja, dirba klinikoje bei vis dar yra modelis.

„Nuo pat pirmo kurso dirbu dėl investicijos į ateitį ir visuomet dirbau tikslingai – medicinos srityje. Nebeįsivaizduoju savo kasdienybės be nuolatinio darbo, mokslų ir multitaskinimo. Nežinau, ką reiškia tik dirbti arba tik mokytis. Tai leidžia būti lankstesnei gyvenime ir greičiau adaptuotis prie esančios aplinkos bei sąlygų“, – tvirtina raseiniškė.

Tačiau ir visų darbų sūkuryje Paulita atranda laiko sau – laisvalaikiu ji su asmeniniu treneriu lankosi sporto klube, skaito knygas, domisi moksline literatūra apie psichologiją, žmonių santykius.

„Taip pat laisvu laiku dėliojuosi savo kitas veiklas susijusias su modelio darbu. Dažniausiai fotosesijoms randu laiko tik savaitgaliais. Anksčiau žaisdavau lauko tenisą, tačiau dabar laisvą laiką skiriu magistrinio darbo rašymui“, – pasakoja ji.