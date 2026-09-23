Skubus įspėjimas sergantiems cukralige: pastebėję šį ženklą reaguokite nelaukdami

Specialistai primena, kad sergant cukriniu diabetu pėdų priežiūrai reikėtų skirti ypatingą dėmesį ir jas apžiūrėti kasdien.
Ragina atkreipti dėmesį į pėdas sergant cukriniu diabetu
Kauno klinikos taip pat dalijasi patarimais, į kokius požymius atkreipti dėmesį ir kaip tinkamai prižiūrėti pėdas.
„Cukrinis diabetas – lėtinė liga, galinti sukelti įvairių sveikatos problemų. Viena jų – diabetinė pėda, kuri dažniau išsivysto vyresnio amžiaus pacientams dėl sutrikusios kraujotakos ir neuropatijos, kai sumažėja pėdų jautrumas.
Dėl to žmogus gali nepastebėti smulkių žaizdelių, pūslių ar nutrinimų. Apie diabetinės pėdos požymius ir tinkamą pėdų priežiūrą pasakoja Vaida Stankevičienė, Kauno klinikų Endokrinologijos klinikos slaugytoja diabetologė.
Kokie yra dažniausi diabetinės pėdos požymiai?
Diabetinę pėdą gali išduoti:
- sumažėjęs pėdų jautrumas – nejaučiamas skausmas, karštis ar šaltis;
- sausa, šerpetojanti, įtrūkusi oda ir nuospaudos;
- deginimas, skausmas ar „skruzdėlyčių bėgiojimo“ pojūtis;
- pakitusi pėdų spalva ar temperatūra;
- žaizdelės, pūslelės ar nutrinimai.
Kaip prižiūrėti pėdas sergant cukriniu diabetu?
- Pėdas ir tarpupirščius rekomenduojama apžiūrėti kasdien, įvertinant jautrumą, odos būklę, nuospaudas ir spalvos pokyčius.
- Kojų nagus svarbu reguliariai kirpti tiesiai, neužapvalinant kampų.
- Nerekomenduojama vaikščioti basomis. Patartina rinktis minkštas, patogias, besiūles kojines.
- Avalynė turėtų būti patogi ir tinkamai pritaikyta pėdai – 1–2 cm ilgesnė už pėdą, pakankamai plati ir su pakankamai vietos pirštams.
- Pėdų odą reikėtų drėkinti, tačiau vengti tarpupirščių drėkinimo.
- Kojas rekomenduojama plauti ne karštesniu nei kūno temperatūros vandeniu ir kruopščiai nusausinti, ypač tarpupirščius.
- Reikėtų vengti elektrinių šildytuvų ir kitų prietaisų kojoms šildyti.
- Svarbu palaikyti gerą pėdų kraujotaką – daugiau vaikščioti, kontroliuoti kraujospūdį ir cholesterolio kiekį, nerūkyti.
- Rekomenduojama atlikti gydomąjį pedikiūrą gydymo įstaigoje.
Kuo gali būti naudinga bendrosios praktikos slaugytojo diabetologo konsultacija dėl diabetinės pėdos priežiūros?
Konsultacijos metu įvertinama pėdų būklė, jautrumas, odos pokyčiai, nuospaudos ir galimi pažeidimai. Slaugytojas diabetologas gali suteikti praktinių žinių apie kasdienę pėdų priežiūrą, padėti atpažinti galimus rizikos požymius ir paaiškinti, kaip išvengti pėdų komplikacijų.
Pastebėjus pėdų pažeidimus ar kitus pakitimus, rekomenduojama kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą. Savarankiškai gydyti pažeidimų nerekomenduojama.
Šiuo metu artimiausias vizito laikas pas Kauno klinikų bendrosios praktikos slaugytoją diabetologą – rugsėjo 30 d.“, – rašoma įraše.
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