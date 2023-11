Skrandžio gripas guldo lietuvius: kai suklumpa vienas – serga visa šeima

Apie tai, kaip jis gydomas ir kokiai amžiaus kategorijai pavojingiausias, papasakojo „Kardiolitos klinikų“ gydytoja gastroenterologė Evelina Ruibienė.

Simptomai pasireiškia per pirmąsias tris paras

Užsikrėtus skrandžio virusu simptomus gali pastebėti ganėtinai greitai. E. Ruibienė atskleidė, kad jie dažniausiai pasireiškia per pirmąsias tris paras nuo užsikrėtimo. Liga pasižymi tuo, kad prasideda ūmiai.

Jeigu žmogus jaučia pykinimo, vėmimo, pilvo skausmo, karščiavimo, viduriavimo, dažniausiai skystomis išmatomis, galvos skausmo, silpnumo požymius, tuomet galima įtarti, jog tai skrandžio virusas.

„Vaikams gali būti ir viršutinių kvėpavimo takų uždegimo požymių“, – pasakoja gydytoja.

Viruso platintojas – žmogus

Virusas plinta oraliniu-fekaliniu būdu. E. Ruibienė atskleidžia, kad dažniausiai virusu galima užsikrėsti suvalgius užteršto maisto, išgėrus užteršto vandens, per užterštas virusu rankas, per aplinkos daiktus arba esant tiesioginiam kontaktui su sergančiuoju.

„Infekcijos šaltinis yra sergantis noravirusine ar rotavirusine infekcija žmogus, kuris didelius kiekius sukėlėjo išskiria su išmatomas, – teigia gydytoja. – Plitimas tarp asmenų greitas dėl to, kad pakanka nedidelės viruso koncentracijos, be to, virusai gana atsparūs išorinėje aplinkoje“.

Sergant daugiau nei savaitę – reikia apsilankyti pas gydytoją

Įprastai skrandžio gripu sergama nuo dviejų iki šešių dienų. Visgi, būklei negerėjant ir simptomams užsitęsus, gydytoja rekomenduoja nedelsti ir kreiptis į gydytoją dėl detalesnio ištyrimo ir gydymo. Taip rekomenduojama dėl to, nes simptomai gali būti ir kitų ligų signalais.

Gastroenterologė atskleidžia, kad gydantis namuose svarbiausia yra atstatyti netektų skysčių ir elektrolitų balansą. Taip pat būtina ilsėtis.

„Esant pykinimui, vėmimui – šių simptomų palengvinimui galima vartoti antiemetikus, vaistus, mažinančius pykinimą“, – rekomenduoja gydytoja.

Tuo tarpu susidūrus su viduriavimu siūloma vengti viduriavimą stabdančių medikamentų, siekiant išvengti galimos intoksikacijos.

Taip pat siekiant išvengti tolimesnio viruso plitimo, esant galimybei, E. Ruibienė siūlo sergančiajam gyventi atskirame kambaryje. Taip pat svarbu dezinfekuoti paviršius, sergančiojo daiktus, vėdinti patalpas ir dažnai plauti rankas.

Ypač pavojingas kūdikiams ir mažiems vaikams

Šis gripas taip pat gali tapti pavojingu. Gydytoja atskleidžia, kad labiausiai nuo skrandžio gripo reiktų saugoti kūdikius, mažus vaikus, nėščiąsias, senyvo amžiaus žmones ir imunosupresinius žmones.

Viruso išskirtinumas yra galima dehidratacija. Ji ypač pavojinga kūdikiams ir mažiems vaikams. Gastroenterologė pasakoja, jog virusui patekus į kraują gali pasireikšti ir retos komplikacijos, tokios kaip meningoencefalitas.

Svarbu ir tai, kad pasveikęs žmogus gali platinti virusą dar ateinančias kelias savaites. Tad pasveikus nuo viruso reiktų pasaugoti žmones, kuriems šis gripas ypač pavojingas.