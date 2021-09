Skilinėja lūpų kampučiai? Pasakė, ką tai gali išduoti

Visais metų laikais odos būklė yra skirtinga bei ji priklauso nuo įvairiausių rodiklių. Vasaros metu veido oda yra labiau linkusi būti mišria, o rudens, pavasario bei žiemos sezonais – normalia.

„Vasaros metu oda visada būna riebesnė, ypač jei vasara yra šilta, tai sebumas gaminasi žymiai intensyviau ir po to per odos paviršių išsiskiria, panašiai kaip ir prakaitas. Tokia oda kemša poras, tuomet susidaro inkštirai. Jeigu oda yra linkusi į spuogelius, susidaro ir spuogeliai su baltomis, pūlingomis galūnėlėmis“, – sako D. Jeremčiukienė.

Oda pradeda sausėti prasidėjus rudens bei šildymo sezonui, atsiradus šalčiams. Tam, kad oda patirtų mažiau pereinamojo laikotarpio įtakos, reikia ją pradėti ruošti jau vasaros pabaigoje.

„Reiktų labiau drėkinti odą. Kas liečia kabinetuose atliekamas procedūras, tai galima jas taikyti aparatines arba ne. Tačiau taip pat kaip jos, taip ir namų sąlygomis galima profesionaliai pasirūpinti oda, atsirinkus tam tikras priemones, ypač drėkinančias, kuriose gausu peptidų, vitamino C ir kitų naudingų medžiagų. Būtent namuose galima užsidėti drėkinančias kaukes, pasidaryti šveitimą. Tokiu būdu oda tampa labiau pridrėkinta, paruošta rudens sezonui ir tada tas diskomfortas atėjus rudeniui jaučiasi mažiau“, – teigia medicinos kosmetologė.

Rūpinkitės oda ją stiprinant iš vidaus

Kosmetologė pabrėžia, kad rudens metu odai puoselėti yra svarbu naudoti intensyvesnio poveikio drėkinimo priemones. Panašiai kaip ir veido, taip ir kūno odai svarbu parinkti priemones, kuriose yra gausu drėkinimą skatinančių ingredientų. Neprižiūrėta kūno oda gali pradėti pleiskanoti, ypač kojų srityse.

„Reiktų rinktis tokias priemones, kuriose irgi yra nemažai drėkinančių ingredientų. Taip pat įvairių peptidų, įvairios hialurono formos, nes yra jų skirtingos molekulės, kurios skverbiasi skirtingai“, – sako odos ekspertė.

Odą puoselėti svarbu ir iš vidaus. Tam, pasak medicinos kosmetologės, puikiai tinka vitaminas C. Jis stiprina bendrai organizmo ir odos imunitetą. Tai puiki priemonė, norint sumažinti odos raudonį.

„Vitaminas C stiprina ir kraujagysles, ypač smulkiuosius kapiliarus. Dažniausiai veido odoje būna paraudę ploteliai, tą sukelia maži paviršutiniai kapiliarai. Ypač rudenį suaktyvėja raudonis tose vietose, tai vartojant vitaminą C, žinoma, nebus taip, kad jis pranyks ar sumažės, bet pastiprins kapiliarų sieneles ir jį bus galima pristabdyti“, – aiškina vitamino C naudą veido odai D. Jeremčiukienė.

Be vitamino C, odos ekspertė rekomenduoja taip pat odai puoselėti saikingai vartoti įvairius vitaminų kompleksus, kurie skirti odos balansui palaikyti. Plačiai reklamuojamo internete geriamo kolageno, D. Jeremčiukienė, vartoti nesiūlo, mat apie jo naudą yra dar mažai atliktą mokslinių tyrimų. Tačiau visgi nusprendus jį pabandyti, rekomenduoja pasitarti prieš tai su vaistininku.

„Labiausiai padeda tai tikrai vitaminas C, ypač odoms, kurios yra linkusios į raudonį“, – sako medicinos kosmetologė.

Atkreipkite dėmesį į lūpas

Dauguma susiduria ne tik su sausėjančia ir skilinėjančia veido oda, tačiau ir su lūpų problemomis. Atšalus orams, dažnai skilinėja lūpų kampučiai, skerdėja oda. Pasikartojantys tokie požymiai gali skelbti, kad turite perioralinį dermatitą.

„Tai paprastai būna žmonėms, kurie turi perioralinį dermatitą. Tai yra, kuomet tas sausėjimas būna burnos srityje, apimant ir smakro dalį bei virš pačios lūpos pajautrėja oda. Dėl šios priežasties tie lūpų kampučiai skilinėja.

Tai yra odos liga, dėl kurios reiktų kreiptis pas gydytoją dermatologą. Ši liga užklumpa, kuomet yra nusilpęs imunitetas, tuomet reiktų ar pagerti vitaminą A, ar tiesiog kreiptis į specialistą, jeigu tai kartojasi pastoviai, pasidaryti tuos bendruosius kraujo tyrimus, galbūt trūksta kažkokių tai medžiagų ir jas reikia kompensuoti“, – aiškina Dainora Jeremčiukienė.

Svarbiausia tinkama odos priežiūros rutina

Pasak odos ekspertės, veido prižiūrėti svarbu tiek ryte, tiek vakare. Svarbu kruopščiai odai atlikti de makiažą bei ją nuprausti specialiomis priemonėmis, skirtoms pašalinti nešvarumus. Neretai dauguma mano, kad odai prausti užtenka vakaro, tačiau kosmetologė rekomenduoja tą daryti ir ryte.

„Ryte yra rekomenduotina nusprausti veidą su prausikliu, nes per naktį veido oda išskiria sebumą, kuris būna ant paviršiaus ir su paprastu vandeniu ne visada galime švariai nuplauti veido odą“, – sako D. Jeremčiukienė.

Kūno odą taip pat pravartu puoselėti tiek ryte, tiek vakare. Per dažnas prausimasis kartais odai gali ir pakenkti, todėl itin svarbu yra tinkamai ją pamaitinti.

„Per dažnas prausimasis gali paskatinti kūno odos sausėjimą. Mes prausiamės du ar tris kartus per dieną po dušu, nes būna ar po sporto nusiprausiame, ar vakare, ar ryte. Jei niekuo odos nepatepame, tai iš tikrųjų, nuplauname odos riebalinę plėvelę ir dėl to oda gali pradėti sausėti. Vasaros metu tokia rizika yra mažesnė, nes oras šiltesnis, o žiemos metu tokios bėdos dažnesnės, ypač jei žmogus turi odos problemų“, – tvirtina medicinos kosmetologė Dainora Jeremčiukienė.