Skelbia nemokamus renginius Vilniuje: apsibraukite šias dvi datas

„Tokio teminio savaitgalio dar nėra buvę – pagrindinis veiksmas vyks po žeme! Dar 2019 m. „Neakivaizdinis Vilnius“ pradėjo miesto tyrinėjimo tradiciją. Paskatinome visus atsigręžti į sostinės pakraščius, pasiūlėme rajonų studijas, ir per šiuos metus sukūrėme jau daugiau nei 100 įvairių maršrutų pėsčiomis, dviračiais, autobusais ar troleibusu visais metų laikais ir be jokio mokesčio.

„Neakivaizdinio Vilniaus“ komandos „valiuta“ – alkis pažinti miestą, skaityti jo ženklus, sudėlioti istorijų nuotrupas ir taip pajusti jo dvasią, tapti aktyviu vilniečiu. 5 metų gimtadienio proga norime nerti dar giliau tikrąja to žodžio prasme ir kilstelti miesto prieblandos zonos uždangą“, – atskleidžia projekto „Neakivaizdinis Vilnius“ iniciatorė ir koordinatorė, Vilniaus savivaldybės Užsienio ryšių ir turizmo skyriaus vyresnioji patarėja Sonata Griškienė.

Gilyn į Vilnių. Nemokamos ekskursijos

Ar girdėjote apie bažnyčią, kurios rūsyje teka stebuklingas šaltinis? Arba restoraną su senovinių, net kelių šimtų metų senumo raktų kolekcija? Ar lankėtės bibliotekoje, įsikūrusioje Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmuose, ir turinčioje istorinius rūsius, arba Šaltojo karo laikų bunkeryje Vilniaus Naujamiestyje? Ar kada pagalvojote, kur ir kaip mieste valomas surinktas lietus?

„Neakivaizdinio Vilniaus“ gimtadienyje dalyvauja apie 30 vietų, turinčių išskirtines istorijas, po miestu, kur nepatenka saulės šviesa: bažnyčių rūsių, požeminių kultūros (muziejų, galerijų, kt.) erdvių, „žemiau plintuso“ esančių industrinio paveldo lokacijų ir restoranų su staliukais tarp istorinių skliautų. Jos visos gimtadienio savaitgalį bus atvertos lankytojams, kai kuriose iš jų bus organizuojamos ekskursijos su gidu.

Dėmesio: registracija į ekskursijas bus paskelbta balandžio 16 d.

Kosminės patirtys po žeme ir ne tik

Kvapą gniaužiančios gimtadienio patirtys laukia ir kino bei muzikos mylėtojų.

Balandžio 20 d. Liepkalnio vandens saugykloje vyks speciali audiovizualinio menininko Maximialiano Oprishkos (Fume) garso ir šviesos instaliacija „Impusle“, išnaudojanti unikalią lokacijos, kurioje aidas atsikartoja net 5-6 kartus, akustiką.

Beje, šimtametė požeminė vandens saugykla yra simbolinė vieta, nes būtent joje 2019 m. buvo pristatyta „Neakivaizdinio Vilniaus“ platforma. Į performansą galės pakliūti visi norintys, registracija nereikalinga. Dalyviai gaus dovanų proginių laimės sausainukų su Vilniaus įkvėptais palinkėjimais.

Vilniaus kino biuras miesto tyrinėtojams dovanoja galimybę išbandyti kino kapsulę Lietuvos dailininkų sąjungos meno erdvėje „Medūza“ su gotikiniais XIV a. rūsiais. Pirmojoje Lietuvoje videomenui skirtoje erdvėje šventinį savaitgalį bus galima pažiūrėti Eitvydo Doškaus filmą „Čia buvo Vilnius“ (prodiuserė Dagnė Vildžiūnaitė; „Meno avilys“). Šis filmas yra laimėjęs „Sidabrinę gervę“ kaip geriausias trumpametražis filmas.

Švenčiančių „Neakivaizdinio Vilniaus“ gimtadienį keliai suks ir pro Vilniaus turizmo informacijos centrą, esantį adresu Pilies g. 7. Čia balandžio 20-21 d. bus galima pažiūrėti menininkų Rimo Sakalausko kartu su Žilvinu Vingeliu ir Dominyku Digimu kurtą video pasakojimą „Kosmoso Vilnius“.

Be to, alternatyvaus miesto pažinimo platformos sukaktį bus galima paminėti su kavos puodeliu rankoje – balandžio 15-21 d. „Caffeine“ tinklo kavinėse bus galima paragauti specialios „Neakivaizdinio Vilniaus“ kavos.

Žinių patikrinimas Vilniaus entuziastams

Per penktuosius gyvavimo metus „Neakivaizdinis Vilnius pasipildė dar 11 naujų maršrutų: „Ai, skauda!“, „Trakų Vokė“, „Istorinės miesto kavinės“, „Piromontas“, „Vilniaus potėpiai“, „Paliesti ir išgirsti Vilnių“, „Likimų labirintais po Bernardinu kapines“, „Miestas iš natų“, „Dviračiu per pasaulį Šnipiškėse“, audiomaršrutus „Iš Vilniaus į Vilnių per Trakų rajoną 68-uoju autobusu“ ir „Ekspedicija „Rytų ekspresu“ 6G autobusu“.

Vilniaus gerbėjams buvo atskleistos miesto grindinių, skylėtų sienų, žydinčių alyvų paslaptys, mažuosius vilniečius pradžiugino „Išeik į kiemą“ projektas Grigiškėse ir Antakalnyje.

Tarp didžiausių metų naujienų – anglų kalba adaptuota „Neakivaizdinio Vilniaus“ svetainė ir mobilioji programėlė, šios platformos pritaikytos neregiams ir turintiems regėjimo negalią, taip pat išleistas specialus miesto tyrinėjimo gidas „Vilnius 700“ ir pirmas žurnalas audio formatu.

Todėl kaip ir kasmet, esami bei būsimi „Neakivaizdinio Vilniaus“ bendruomenės nariai gali pasitikrinti, ką sužinojo apie Vilnių per metus, ir laikyti egzaminą.

Klausimai sudaryti iš naujausių „Neakivaizdinio Vilniaus“ maršrutų bei kitų veiklų. Teisingai atsakiusieji į visus klausimus galės parsisiųsti vardinį diplomą bei pretenduoti į prizus. Egzaminą laikyti galima ČIA.

Balandžio 20-21 d. „Neakivaizdinio Vilniaus“ gimtadienio šventės dalyvių laukia ir kiti siurprizai bei dovanos.

Visa 5-ojo „Neakivaizdinio Vilniaus“ gimtadienio programa yra ČIA.