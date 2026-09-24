Skelbia naują astrologinį etapą: sužinokite, ką jis atneš jūsų Zodiako ženklui

Kiekvienam Zodiako ženklui šis laikotarpis gali išryškinti vis kitą gyvenimo sritį – nuo meilės ir šeimos iki darbo bei asmeninio augimo. Astrologė Antonella pasidalijo, ko skirtingų ženklų atstovai gali tikėtis prasidėjus rudens lygiadieniui, rašoma mirror.co.uk.
Avinas
Rudens lygiadienis Avinams atkreipia dėmesį į santykius ir partnerystę.
Po laikotarpio, kai daugiausia dėmesio galėjo būti skiriama asmeniniams tikslams ir savarankiškumui, dabar metas pagalvoti, kaip artimiausi žmonės palaiko jūsų gyvenimo kryptį.
Šiuo laikotarpiu gali prireikti daugiau kompromisų, tačiau svarbu nepamiršti ir savo pačių siekių.
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