Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Skelbia naują astrologinį etapą: sužinokite, ką jis atneš jūsų Zodiako ženklui

2026-09-24 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-24 10:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Atėjęs rudens lygiadienis žymi svarbų metų lūžio tašką – diena ir naktis tampa beveik vienodos trukmės, o gamta pamažu ruošiasi šaltesniam metų laikui. Kartu su besikeičiančiu oru ir trumpėjančiomis dienomis šis laikotarpis astrologijoje siejamas su apmąstymais, pusiausvyra ir noru įvertinti tai, kas iki šiol buvo svarbu. Teigiama, kad lygiadienis gali paskatinti iš naujo pažvelgti į santykius, kasdienius įpročius, karjerą ar net ilgalaikius gyvenimo tikslus.

Atėjęs rudens lygiadienis žymi svarbų metų lūžio tašką – diena ir naktis tampa beveik vienodos trukmės, o gamta pamažu ruošiasi šaltesniam metų laikui. Kartu su besikeičiančiu oru ir trumpėjančiomis dienomis šis laikotarpis astrologijoje siejamas su apmąstymais, pusiausvyra ir noru įvertinti tai, kas iki šiol buvo svarbu. Teigiama, kad lygiadienis gali paskatinti iš naujo pažvelgti į santykius, kasdienius įpročius, karjerą ar net ilgalaikius gyvenimo tikslus.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiekvienam Zodiako ženklui šis laikotarpis gali išryškinti vis kitą gyvenimo sritį – nuo meilės ir šeimos iki darbo bei asmeninio augimo. Astrologė Antonella pasidalijo, ko skirtingų ženklų atstovai gali tikėtis prasidėjus rudens lygiadieniui, rašoma mirror.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo

Avinas

Rudens lygiadienis Avinams atkreipia dėmesį į santykius ir partnerystę.

Po laikotarpio, kai daugiausia dėmesio galėjo būti skiriama asmeniniams tikslams ir savarankiškumui, dabar metas pagalvoti, kaip artimiausi žmonės palaiko jūsų gyvenimo kryptį.

Šiuo laikotarpiu gali prireikti daugiau kompromisų, tačiau svarbu nepamiršti ir savo pačių siekių.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų