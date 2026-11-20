Keičiantis laidojimo tradicijoms ir didėjant kremuojamų mirusiųjų skaičiui, beveik 40 ha žemės sklype, esančiame Rokų seniūnijoje, prieš kelerius metus nuspręsta iš savivaldybės biudžeto lėšų pastatyti kremavimo paslaugų infrastruktūrą, pranešė Kauno miesto savivaldybė.
Skelbs koncesijos konkursą
Iki šiol Kaune nė viena savivaldybės įmonė kremavimo paslaugų teikimo nevykdė, tad prireikė atlikti konkurencingą procedūrą šios paslaugos teikėjui parinkti.
„Bet kuri savivaldybės įmonė, nevykdžiusi tokios ūkinės veiklos, negali pradėti valdyti krematoriumą paprastuoju būdu. Tokiu atveju teisiškai privalo būti skelbiamas operatoriaus paieškos konkursas.
Sąlygas rengs sudaryta komisija. Koncesija numatyta penkeriems metams“, – sako Kauno savivaldybės administracijos direktorius Tadas Metelionis.
Planuojama, kad konkurse kaip pagrindiniai vertinimo kriterijai ekonominio naudingumo vertinime galėtų būti mažiausia siūlomos paslaugos kaina, taip pat šios kainos nuolaidos dydis Kauno miesto gyventojų palaikų laidojimą organizuojantiems asmenims.
Pasirūpinta infrastruktūra
Pagal įmonės „MB Ameba“ parengtą projektą, Vainatrakio kapinių teritorijoje pastatytas vienaaukštis, tamsiai pilkos spalvos pastatas. Fasadams naudotas klinkeris ir ažūrinis mūras. Vitrinų stiklą laiko aliuminio konstrukcijos.
Statant objektą lygiagrečiai pasirūpina reikalinga infrastruktūra – 100 kub. m suskystintų dujų rezervuaru, vandentiekiu, nuotekų tinklais, apšvietimu, drenažu.
Greta statinio įrengtos betono trinkelių dangos šaligatviai ir važiuojamoji dalis, pritaikytos judėjimo negalią turintiems žmonėms. Čia pat pasirūpinta pandusais, o prie įėjimų į pastatą – ir automobilių vietomis.
Kapinių plėtra
Kone prieš dešimtmetį Kauno rajone, Rokų seniūnijoje, oficialiai atidarytose Vainatrakio kapinėse įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, vaizdo stebėjimo kameros, apšvietimas, išasfaltuoti pagrindiniai takai tarp kapaviečių ir atliekų konteinerių aikštelės. Kapinėse įrengtas vandens gręžinys, aprūpinantis jas vandeniu.
Vainatrakio kapinėse formuojamos naujos kapavietės kauniečių laidojimui. Čia galima pasirinkti šeimyninę, vienvietę ar mažesnių išmatavimų kapavietę, skirtą laidoti tik palaikus urnose.
Kapinėse taip pat įrengtas šeimos kapaviečių investicinis kvartalas. Jame visi takai iškloti trinkelėmis, o pats kvartalas įsikūręs greta automobilių stovėjimo aikštelės. Atskirame kvartale laidojami nenustatytos tapatybės ir vieniši asmenys.
Vainatrakyje 2019 m. atidarytos ir pirmosios Lietuvoje augintinių kapinaitės, kuriose, gavus leidimą, kauniečiai gali legaliai laidoti savo naminius gyvūnus.
Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės Ryšių su visuomene skyrius
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