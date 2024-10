Skelbia 3 Zodiako ženklus – spalio sėkmės valdovus: jiems seksis viskas

Panašiai ir su planetų įtaka. Iš penkių tolimųjų planetų (pradedant Jupiteriu ir toliau) visą laiką bent keturios bus retrogradinės, tai yra dangaus skliautu grįžinės atgalios, tai yra bus susilpnintos. Atitinkamai, lemtingi politiniai arba ekonominiai įvykiai menkai tikėtini ir vienaip ar kitaip vystysis anksčiau prasidėjusios istorijos.

Spalio 2 dieną įvyks žiedinis Saulės užtemimas, bet matysis jis daugiausia Ramiajame vandenyne. Dėl visa ko galima atidžiau stebėti centrinės Ramiojo vandenyno dalies albatrosų arba Ugnies žemės pingvinų gyvenimą, bet mažai tikėtina, kad užtemimas juos kažkaip paveiks. Todėl belieka pasidomėti tuo, ką veiks greitosios planetos.

Marsas visą mėnesį keliaus Vėžio ženklu, bus silpnas ir menkai aktyvus, todėl plataus masto kovoms nenusiteikęs. Tokie, matyt, vyraus ir vaizdai iš karo laukų. Tačiau Marsas Vėžio ženkle yra puikus partizanas, puikiai moka į jautrias vietas smogti iš pasalų, dėl to žiniasklaida mums ne kartą papasakos arba parodys vaizdus, kurie atrodys labai efektingai, bet patys smūgiai strateginės padėties greičiausiai nepakeis.

Pačioje mėnesio pabaigoje Marsas atsidurs tiesiai priešais Plutoną – įvyks jų opozicija. Įprastai Marso / Plutono sąveika siejasi su kokiomis nors konfliktų Artimuosiuose Rytuose fazėmis. Gali būti, kad taip nutiks ir šį kartą ir stebėsime kurio nors konflikto kulminaciją. Pats ciklas pasibaigs gerokai vėliau.

Venera maždaug pusę mėnesio keliaus Skorpiono ženklu, maždaug pusę – Šaulio. Atitinkamai, pusę mėnesio ji bus be galo aistringa ir net linkusi pasimėgauti tuo faktu, kad siekdama tikslo ji nesidrovi naudotis bet kokiomis priemonėmis, o kitą pusę primins amazonių karalienę. Atitinkama vyraus ir estetika.

Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus sparčiai judės pirmyn, stengsis nutolti nuo Saulės, prie kurios bus stačiai prilipęs mėnesio pradžioje ir maždaug mėnesio viduryje pereis iš Svarstyklių į Skorpiono ženklą, pasidarys drąsesnis, įžvalgesnis ir linkęs ne žvalgytis aplink, kur kas ką pasakys ar padarys, o diktuoti sąlygas pats. Tai reiškia, kad antroje mėnesio pusėje dalykinis gyvenimas ims klostytis vis sparčiau.

Avinas

Vidinė būsena su kuo nors dėl ko nors kovoti neskatins, dažnai norėsis tiesiog pabūti ramiai. Be to, didžiąją mėnesio dalį reikės atsižvelgti į išorines aplinkybes arba į kitų asmenų nuomonę. Antroje mėnesio pusėje ši priklausomybė pasibaigs. Taip pat antra mėnesio pusė – puikus metas smagiai pramoginei kelionei, o visas mėnuo bus tinkamas svarbiems, reikalingiems darbams arba pertvarkymams namie.

Jautis

Spalį nestigs nedidelių, tačiau gana svarbių darbų, kuriuos reikės kantriai ir pareigingai atlikti. Taip pat tai puikus laikas rūpintis sveikatos ir sveikatingumo reikalais. Taip pat spalis – puikus metas palaikyti ryšius ir puoselėti santykius su svarbiu jums žmogumi. Taip pat visą mėnesį gali būti daug judėjimo, daug nedidelių, bet greitų kelionių ir išvykų.

Dvyniai

Didžiąją mėnesio dalį bus daug progų smagiai pasilinksminti arba sukurti ką mielo ir gražaus, o visą mėnesį bus daugybė progų užsiimti sveikatos ir sveikatingumo reikalais. Antroje mėnesio pusėje bus nedidelių, tačiau gana svarbių darbų, kuriuos reikės pareigingai atlikti. Taip pat šį mėnesį apdairūs, bet ryžtingi veiksmai padės gauti piniginės ar kitokios apčiuopiamos naudos.

Vėžys

Visą mėnesį vidinė būsena skatins kažką daryti, kažko siekti. Tačiau šią energiją paversti konkrečiais veiksmais bus sunkoka, todėl galimas tam tikras susierzinimas, kurį puikiai jaus aplinkiniai. Labai padėtų sportas arba judėjimas. Beje, sportuojantiems seksis išties puikiai. Taip pat mėnuo atneš darbų ar kitos veiklos namie ir daugybę progų pasilinksminti arba kitaip pasidžiaugti gyvenimu.

Liūtas

Tikėtina, kad ne darbai darbe rūpės – panašu, jog šioje srityje viskas bus kaip įprasta. Užtai visą mėnesį truks laikas, kai labai patogu rūpintis namais, šeimos reikalais, stengtis, kad namie būtų dar jaukiau, dar gražiau, o namiškiai – dar laimingesni. Taip pat spalis gali atnešti daug bendravimo – ir dalykinėmis temomis, ir su draugais, taip pat daug judėjimo. Puikus laikas plėsti akiratį svarbiose jums srityse.

Mergelė

Spalis atneš daug bruzdėjimo ir daug visokių smulkmenų. Nemaža mėnesio dalis prabėgs rūpinantis piniginiais, turtiniais reikalais, stengiantis gauti apčiuopiamos naudos – gerų progų išties bus. Taip pat spalis atneš daug judėjimo ir daug bendravimo – ir su draugais, ir dalykinėmis temomis. Puikus laikas plėsti kultūrinį akiratį. Mėnesio pabaiga – puikus laikas rūpintis namais ir namiškiais.

Svarstyklės

Būsite energingi, veiklūs, kūrybiški ir sparčiai tvarkysite visokius reikalus – ir asmeninius, ir dalykinius, kurių bus nemažai. Sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su žiniomis ir informacija. Visą mėnesį bus nemažai piniginių reikalų arba progų gauti apčiuopiamos naudos, beliks tiktai jomis pasinaudoti. Antroje mėnesio pusėje daugės judėjimo, bendravimo ir galimybių plėsti akiratį svarbiose jums srityse.

Skorpionas

Mėnuo bus įvairus. Pirmoji mėnesio pusė bus labai miela – būsite atsipalaidavę, jausmingi, linkę kurti ką mielo ir gražaus. Tai puikus laikas gražiais dalykais, daiktais nudžiuginti save. Žinoma, asmeninis gyvenimas irgi klestės. Antroje mėnesio pusėje atsiras vis daugiau piniginių reikalų, galimybių gauti piniginės arba kitokios apčiuopiamos naudos. Beliks tik jomis pasinaudoti.

Šaulys

Pirmoji mėnesio pusė bus ganėtinai rami, vyraus įprasti darbai ir įprastos aplinkybės. Antroje mėnesio pusėje pasidarys svarbus asmeninis gyvenimas: būsite atsipalaidavę, jausmingi, linkę pasimėgauti visais gyvenimo malonumais. Ypatinga sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su grožio, pramogų arba svetingumo kūrimu. Žinoma, dalykiniams reikalams laiko ir dėmesio skiriama bus nedaug.

Ožiaragis

Tikėtina, kad didžiąją mėnesio dalį bus nemažai darbų darbe arba profesijos srityje. Bet energijos nestigs, noro viską padaryti gerai taip pat, todėl nuveikti pavyks išties nemažai, būsite tinkamai įvertinti. Taip pat šis mėnuo atneš daug bendravimo ir smagios bendros veiklos su artimais draugais. Mėnesio pabaigoje bus nemažai progų ir priežasčių aptarti bendrus reikalus su kolegomis darbe.

Vandenis

Darbe darbų ims daugėti maždaug nuo mėnesio vidurio. Iš pradžių tai bus nedideli darbai, greitai sutvarkomi reikalai, bet laikui bėgant bus ir didesnių. Mėnesio pradžia – išties neblogas metas kelionėms, ne tik skirtoms poilsiui, bet ir dalykinėms. Taip pat spalis – puikus laikas aktyviai rūpintis sveikatos ir sveikatingumo reikalais. Mėnesio pabaiga atneš nemažai smagios bendros veiklos su artimais draugais.

Žuvys

Dalykinių reikalų arba darbų darbe šią savaitę bus ne per daugiausia, tačiau mėnesio pabaigoje šioje srityje gali būti kažkokių smagių, malonių aplinkybių. Be to pramogų, ypač tokių, kurios skatina smagiai pajudėti, bus nemažai visą mėnesį. Taip pat spalis bus labai palankus kelionėms, iš pradžių skirtoms daugiausia poilsiui ir pramogoms, bet antroje jo pusėje – ir dalykinėms.