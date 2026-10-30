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Skauda ausį? Turi jums žinių

2026-10-30 15:07 / šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
2026-10-30 15:07
Pridėkite kaip šaltinį Google

Atvėsus orams dažniau prisimename kepures, saugomės skersvėjų ir stengiamės neperšalti. Tačiau ar šaltas oras iš tiesų gali sukelti ausų uždegimą? Nors ausies skausmą daugelis pirmiausia sieja su peršalimu, jo priežastys gali būti įvairios – nuo laikino sudirginimo iki infekcijos.

Tinitas, ausys (nuotr. 123rf.com)

Atvėsus orams dažniau prisimename kepures, saugomės skersvėjų ir stengiamės neperšalti. Tačiau ar šaltas oras iš tiesų gali sukelti ausų uždegimą? Nors ausies skausmą daugelis pirmiausia sieja su peršalimu, jo priežastys gali būti įvairios – nuo laikino sudirginimo iki infekcijos.

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„Eurovaistinės“ vaistininkė Miglė Kaminskaitė pasakoja, kaip atpažinti galimą ausų uždegimą, kokių klaidų vengti pajutus skausmą ir kada būtina kreiptis į gydytoją.

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Ausies skausmas – ne vienintelis uždegimo požymis

Pasak M. Kaminskaitės, vienas pirmųjų ausų uždegimo simptomų yra skausmas, tačiau svarbu atkreipti dėmesį ir į jo pobūdį bei kitus savijautos pokyčius.

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„Ausies skausmas dažnai būna nuolatinis, pulsuojantis, aštrus arba gilus. Jis gali sustiprėti gulint ar kramtant.

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Taip pat už ausies būgnelio susikaupę skysčiai blokuoja garsą, todėl klausa tampa prislopinta arba pablogėja, gali atsirasti užsikimšimo jausmas ausies kanale“, – pasakoja vaistininkė.

Tokie simptomai gali apsunkinti kasdienę veiklą, trukdyti miegoti ar girdėti aplinkinius garsus. Vis dėlto vien iš skausmo pobūdžio ne visada galima nustatyti jo priežastį.

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Ar tikrai dėl visko kaltas šaltas oras?

Nors šaltis ir skersvėjis neretai laikomi pagrindiniais ausų uždegimo kaltininkais, vaistininkė paaiškina, kad infekcijos atsiradimo mechanizmas yra kitoks.

„Ausų infekcijos kyla, kai bakterijos ar virusai patenka į ausies vidų, dažniausiai už būgnelio arba į ausies kanalą, ir ten dauginasi. Šaltas oras paties ausies uždegimo nesukelia, tačiau gali sukelti laikiną nervinį skausmą“, – aiškina M. Kaminskaitė.

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Vis dėlto tam tikros aplinkybės gali padidinti infekcijos tikimybę. Viena jų – ausies kanale užsilaikęs vanduo po maudynių.

„Maudynės gali sukelti išorinį ausies uždegimą, kadangi vanduo užsilieka išorinėje ausies landoje ir susidaro drėgna aplinka, kurioje puikiai dauginasi mikrobai“, – sako vaistininkė.

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Skauda ausį: kokių priemonių geriau nesiimti?

Pajutus ausies skausmą, pirmiausia galima pabandyti jį palengvinti paprastomis priemonėmis. Tačiau ne visi namuose taikomi būdai yra saugūs.

„Pajutus ausies skausmą galima vartoti vaistus nuo skausmo, pavyzdžiui, ibuprofeną ar paracetamolį, taip pat naudoti šiltus kompresus. Galvą reikėtų laikyti pakeltą, nes tai padės sumažinti skysčių spaudimą vidurinėje ausyje. Taip pat reikėtų saugoti ausį nuo drėgmės“, – pataria M. Kaminskaitė.

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Viena dažniausių klaidų, pasak jos, yra bandymas valyti ausį įvairiais daiktais ar ausų krapštukais.

„Kišant daiktus į ausies kanalą, siera gali būti įstumiama giliau, taip pat galima pažeisti ausies būgnelį. Kita dažna klaida – pasibaigusio galiojimo ausų lašų naudojimas. Tokiu būdu į ausį gali patekti naujų bakterijų, kurios gali sukelti antrines infekcijas“, – įspėja vaistininkė.

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Svarbu nepamiršti prevencijos

Pasak M. Kaminskaitės, ausų uždegimai neretai susiję su peršalimu ar gripu, todėl šaltuoju metų laiku ypač svarbu nepamiršti infekcijų prevencijos.

„Dažniausiai ausų uždegimas pasikartoja dėl peršalimo ar gripo infekcijų, todėl pirmiausia reikėtų laikytis griežtos higienos, kuri padeda apsisaugoti nuo virusų plitimo. Taip pat reikėtų dėvėti kepures ir saugoti ausis nuo vandens“, – pataria vaistininkė.

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Jeigu vandens į ausį vis dėlto pateko, svarbu jį pašalinti atsargiai, nebandant valyti ausies landos iš vidaus.

„Jeigu vandens pateko į ausį, nereikėtų jos valyti ausų krapštukais – pakanka švelniai nusausinti rankšluosčiu“, – primena M. Kaminskaitė.

Ar ausų uždegimui visada reikia antibiotikų?

Pasak vaistininkės, ne kiekvienu ausų uždegimo atveju būtinas gydymas antibiotikais. Kai kurios infekcijos gali praeiti ir savaime.

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Antibiotikais gydomos bakterinės infekcijos, o dauguma ausų infekcijų yra virusinės. Virusų antibiotikai neveikia“, – paaiškina M. Kaminskaitė.

Vis dėlto svarbu stebėti simptomus ir nelaukti, jeigu būklė prastėja.

„Į gydytoją reikia kreiptis, jeigu ausies skausmas negerėja ar net blogėja per 48–72 valandas. Taip pat jeigu laikosi aukšta temperatūra, iš ausies bėga skystis ar dingsta klausa“, – vardija vaistininkė.

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