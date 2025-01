Šiuos produktus vadina aukso gysla žarnynui: valgykite dažniau

Medicinos interneto svetainėje „Healthline“ aiškinama, kad „mūsų organizme yra daugiau bakterijų ląstelių nei žmogaus ląstelių“ ir jos veikia kaip papildomas organas, kuris atlieka svarbų vaidmenį sveikatai.

Mokslininkai ir mitybos specialistai šias bakterijas paprastai skirsto į dvi grupes: „gerąsias“ ir „blogąsias“ bei teigia, kad blogųjų bakterijų perteklius gali sukelti uždegimą ir ligas, rašo express.co.uk.

Žarnyno mikrobiomo svarba

Neseniai atlikto tyrimo metu nustatyta, kad žarnyno mikrobiomas atlieka svarbų vaidmenį skatinant gerojo DTL cholesterolio ir trigliceridų kiekį, o tam tikros nesveikos žarnyno mikrobiomo rūšys taip pat gali prisidėti prie širdies ligų, nes gamina cheminę medžiagą, kuri prisideda prie arterijų užsikimšimo.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, jis gali padėti kontroliuoti cukraus kiekį kraujyje, o tai gali turėti įtakos 1 ir 2 tipo diabeto rizikai.

Tai taip pat gali turėti įtakos psichikos sveikatai: tam tikros bakterijų rūšys gali padėti gaminti, pavyzdžiui, serotoniną, kuris dažniausiai gaminamas žarnyne;

REKLAMA

Be kita ko, jis gali pagerinti jūsų imuninę sistemą: mokslo ir mitybos įmonė „Zoe“ teigia, kad „mokslininkai mano, jog žarnyno mikrobiomas gali būti pagrindinis veikėjas, kuris sieja lėtinį uždegimą“ su tokiomis ligomis kaip nutukimas, širdies ligos ir 2 tipo diabetas, ir kad „žarnyno mikrobiomas gali turėti tiesioginį poveikį jūsų imuninei sistemai, įskaitant tam tikrų rūšių uždegimus.“

REKLAMA

REKLAMA

Mokslininkams tampa vis aiškiau, kad sveikas žarnyno mikrobiomas yra gyvybiškai svarbus mūsų bendrai sveikatai, o daugelis iš mūsų galbūt tik neseniai apie tai sužinojo.

Pirma, gera žinia yra ta, kad jei sveikai ir įvairiai maitinatės, pasirinkdami įvairius augalus ir mažai nesveikų ar itin perdirbtų maisto produktų, didelė tikimybė, kad jūsų žarnyno mikrobiomas yra geros būklės. Tačiau yra tik vienas būdas tai tikrai sužinoti – atlikti tyrimus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Steffanas Rhysas pasidalijo savo istorija, kaip jam pavyko pagerinti savo žarnyno sveikatą. Jis pasakoja, kad prisijungė prie mitybos programos, prasidedančios nuo žarnyno mikrobiomo būklės nustatymo, taip pat cukraus kiekio kraujyje kontrolės ir cholesterolio kiekio kraujyje kontrolės.

„Kai pirmą kartą prisijungiau prie šios programos, jau buvau pradėjęs šešių mėnesių sveikos mitybos kelionę, kurios metu atsisakiau itin apdorotų maisto produktų.

REKLAMA

Taigi mano žarnyno sveikata iš pradžių jau buvo įvertinta 82 balais iš 100 galimų. Po šešių mėnesių iš naujo įvertinus mano žarnyno sveikatą pamačiau, kad mano rezultatas padidėjo iki 93 balų iš 100“, – dalijosi jis.

Žarnynas veikia daug geriau

S. Rhysas pasakoja, kad laikėsi dviejų paprastų taisyklių, siekdamas pagerinti savo žarnyno veiklą. Pirma, jis nevalgė itin apdoroto maisto ir per savaitę suvalgo bent 30 skirtingų augalinių produktų.

REKLAMA

Vis dažniau kalbama, kad itin apdorotas maistas gali neigiamai paveikti žarnyno sveikatą. Pasak ekspertų, taip gali būti dėl to, kad šiuose maisto produktuose trūksta skaidulų, kurios yra labai svarbios sveikam mikrobiomui palaikyti.

Atliktas tyrimas parodė, kad mityba, kurioje gausu perdirbtų maisto produktų, susijusi su „blogųjų“ arba potencialiai žalingų žarnyno mikrobų pagausėjimu.

Antra, žurnale „Nature“ paskelbtame tyrime pabrėžiama, kad tam tikri priedai, pavyzdžiui, emulsikliai, saldikliai, dažikliai, mikrodalelės ir nanodalelės, gali turėti įtakos įvairiems veiksniams, įskaitant žarnyno mikrobiomą, žarnyno pralaidumą ir uždegimą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kita vertus, manoma, kad vartojant įvairius augalus ir fermentuotus maisto produktus skatinamas „gerųjų“ bakterijų atsiradimas ir gerinama žarnyno mikrobiomo sveikata.

Produktai, gerinantys žarnyno veiklą

S. Rhysas dalijasi įžvalgomis, kas jam padėjo efektyviai pagerinti žarnyno veiklą ir sako, kad tai gali padėti visiems.

Jis suvalgydavo bent 30 skirtingų augalinių produktų. Įvairus maistas padeda palaikyti įvairovę mikrobiome, o tai yra geros žarnyno sveikatos rodiklis.

REKLAMA

Nors 30 skirtingų augalinių produktų gali atrodyti daug, iš tikrųjų labai lengva pasiekti šį užsibrėžtą tikslą, nes augaliniai produktai yra ne tik vaisiai ir daržovės.

S. Rhysas į savo mitybą įtraukė įvairių rūšių pupeles, kruopas, riešutus ir sėklas, o tai taip pat yra augaliniai produktai.

Be to, žolelės ir prieskoniai taip pat yra svarbi maisto dalis, o tokiuose produktuose kaip kava ir kakava taip pat yra naudingų medžiagų, kurios padeda palaikyti sveiką žarnyno mikrobiomą.

REKLAMA

Be to, jis stengėsi per dieną gauti bent 30 gramų skaidulinių medžiagų. Ankštinėse daržovėse, pavyzdžiui, pupelėse ir lęšiuose, taip pat daržovėse ir vaisiuose yra daug skaidulinių medžiagų, kurios susijusios su apsauga nuo širdies ir kraujagyslių ligų ir vėžio, geresne cukraus kiekio kraujyje kontrole, virškinimu, svorio reguliavimu ir imuninės sistemos veikimu.

Jis taip pat valgė fermentuotą maistą: jogurtą, sūrš, kimši, raugintus kopūstus, kefyrą. Visuose šiuose produktuose yra gerųjų bakterijų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

O štai mitybos racione nebeliko vienos produktų grupės: itin perdirbtų maisto produktų. Kaip jau minėta, mokslininkai mano, kad itin perdirbtas maistas turi neigiamos įtakos žarnyno sveikatai.

Steffanas pakeitė ir mėsos bei augalinių produktų santykį savo lėkštėje. Nors jis nenustojo valgyti mėsos, drastiškai sumažino perdirbtos ir raudonos mėsos suvartojimą, vietoj to rinkosi žuvį arba vegetarišką ar veganišką maistą.

Paskutinis pokytis – jis į savo mitybą įtraukė produktus, kuriuose gausu polifenolių. Polifenoliai – tai augaliniai junginiai, kurių kiekį galite padidinti valgydami kuo daugiau įvairių spalvų vaisių ir daržovių. Tačiau kiti produktai, kuriuose gausu polifenolių, yra kava, juodasis šokoladas ir alyvuogių aliejus.