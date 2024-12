Šis produktas – aukso gysla žarnynui: ragina valgyti dažniau

Vienoje tinklalaidėje jis teigė, kad vos kartą suvalgius šio vaisiaus, žarnyno veikla ir sveikata gali praktiškai pagerėti „per naktį“.

Kiviai itin naudingi žarnynui

Pokalbio metu dr. W. Li pabrėžė, kad tai, ką valgome, daro įtaką mūsų žarnyno sveikatai, kuri savo ruožtu veikia mūsų smegenų veiklą. Jo teigimu, tam nereikia maisto papildų – pakanka tinkamais produktais papildyti savo mitybą:

„Valgykite maisto produktus, turinčius skaidulų ir polifenolių, prebiotikų – moksliškai įrodyta, kad tai veikia. Žinoma, kad tai labai greitai suveikia. Pavyzdžiui, kiviai. Tai yra puikus vitamino C šaltinis, tačiau tai taip pat puikus maistinių skaidulų šaltinis.“

Jis taip pat pasidalijo rezultatais, gautais atlikus tyrimus, kuriuose dalyvavo žmonės, rašo the-express.com.

„Išsiaiškinta, kad jei suvalgysite nors vieną kivį per dieną ir po to pasitikrinsite išmatas, kad išsiaiškintumėte, kiek yra gerųjų bakterijų, pamatysite, kad per naktį pagerės jūsų žarnyno mikrobiomas“, – aiškino jis.

Dr. W. Li papildomai paminėjo, kad vėliau atlikus pakartotinius tyrimus, galima pastebėti, kad žarnyne ne tik padaugėja, bet ir toliau auga „gerosios bakterijos“, praneša „Surrey Live“.

Baigdamas savo pasakojimą jis pabrėžė, kad žarnyno mikroflora atkuriama greitai, jo teigimu, rezultatas yra greitas.

Gydytojas aiškino, kad žarnyno sveikatą lengva sugadinti netinkamais gyvenimo būdo pasirinkimais, tačiau pataria kuo dažniau valgyti kivius, nes jie padeda gerinti žarnyno sveikatą.

NHS gairėse pabrėžiama, kad tam tikri maisto produktai atlieka svarbų vaidmenį puoselėjant žarnyno sveikatą. Pirmiausia, rekomenduojama vartoti pakankamai vaisių ir daržovių. Be to, pabrėžiama, kad pilno grūdo produktai, rudieji ryžiai, pupelės ir avižos yra naudingos skrandžio mikrobiomui.