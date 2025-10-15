Šiukštu nesodinkite šių augalų savo kieme: atskleidė, kodėl

Taip yra todėl, kad augalui trūksta drėgmės ir jis gali augti giliai po pastatu ieškodamas maisto. Kokių medžių geriau nesodinti šalia namų, kad išvengtumėte pamatų griūties ir žemės išdžiūvimo.
Kokių medžių geriau nesodinti šalia namo: jie ardo pamatus ir džiovina žemę
Ąžuolas, stambių rūšių gluosniai, uosiai ir klevai. Šie medžiai turi galingą šaknų sistemą, todėl pasodinti šalia namo jie gali lengvai pažeisti pamatus. Laikui bėgant sienose taip pat gali atsirasti įtrūkimų.
Pušys. Ten, kur auga pušis, kiti augalai neaugs. O kai nuo medžio nukrenta spygliai, pradeda gelsti net žolė, todėl galite pamiršti apie gėlynus su gėlėmis ar kitais augalais.
Tuopos. Šio medžio geriau nesodinti kieme, nes jo kamienas labai trapus. Esant nepalankioms oro sąlygoms, vėjui ar perkūnijai, jo šakos kris ir apgadins namo stogą ar kitus statinius. Be to, nepamirškite apie tuopos pūką, kuris yra stiprus alergenas.
Beržas. Šiam medžiui reikia daug drėgmės, todėl jis sausina aplink esančią dirvą. Ten, kur auga beržas, kitiems augalams bus blogai, jie sirgs.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!