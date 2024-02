Šiukštu nesišlapinkite duše: tam yra 1 priežastis

Pasak gydytojos Teresos Irwin, chirurgės, teikiančios mokomąjį turinį šlapimo nelaikymo ir moterų sveikatos temomis, jei duše šlapinamasi reguliariai, tai gali baigtis liūdnai ir gali tapti dirgikliu.

Šis dirgiklis iš tikrųjų yra susijęs su garsu. Kai išgirstate bėgančio vandens garsą, jūsų kūnas gali jį susieti su šlapinimusi ir staiga sukelti norą eiti į tualetą, net jei anksčiau to nereikėjo.

Šlapinimosi duše pavojai

Pasak „Health“, yra svarbi priežastis, kodėl reikėtų atsisakyti šlapinimosi duše. Jei šlapinsitės viešose dušo patalpose, nors reikalaujama to nedaryti, galite užsikrėsti šlapimo takų infekcija arba net auksiniu stafilokoku (MRSA), kuris gali plisti per šlapimą ir likti ant dušo grindų, rašo huffingtonpost.co.uk.

Be to, jei šlapinatės duše ir esate moteris, gali susilpnėti dubens dugno raumenys. Sakoma, kad kabėjimas virš tualeto sėdynės arba stovėjimas duše neleidžia atsipalaiduoti jūsų šlapimo pūslės raumenims. Dėl to šlapimo pūslė gali nevisiškai išstumti šlapimą, todėl susilpnėja dubens dugnas.

Jei duše jums vis dėlto norisi šlapintis, išlipkite iš dušo ir nedelsdami nueikite į tualetą. Pasak „Revere Health“, sulaikydami šlapimą, rizikuojate susirgti tokiomis ligomis kaip hiperaktyvi šlapimo pūslė ar net tokiomis infekcijomis kaip ŠTI, kurios negydomos gali sukelti inkstų ligas ar sepsį.