Šiukštu neduokite šių produktų šunims: gresia net mirtis

Ir čia dažnai kyla klausimas: ar gali į mus maldaujančiomis akimis žiūrintis augintinis valgyti ant grotelių keptus patiekalus? O kokius skanėstus galima duoti savo šuniui iš pikniko krepšio?

Gintarė Kitovė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, pastebi, kad lietuviai skiria daug dėmesio augintinių gerovei, taip pat ieško įvairovės, kaip išplėsti jų maisto racioną.

„Paklausa gyvūnų prekėms nuosekliai auga. Pirkėjai rūpinasi savo augintiniais, todėl perka ne tik maistą, kraiką, higienos priemones, bet ir įvairius skanėstus bei žaislus“, – pasakoja G. Kitovė.

Svarbiausia keliaujant ar į varžybas, ar tiesiog į pikniką ar grilio vakarėlį su šunimi – nepamiršti pasirūpinti vandeniu. Jūsų augintiniui turi būti sudaryta galimybė nuolat gauti šviežio vandens, todėl vandens buteliukas ir indelis šuniui turėtų visada patekti į pasiimamų daiktų sąrašą. O kokiais skanėstais tuomet (ne)lepinti, rekomenduoja prekybos tinklas.

Kokį maistą laikyti toliau nuo šuns

Viena esminių taisyklių piknikaujant su augintiniais – neduokite šuniui su kaulu keptos mėsos, pavyzdžiui, šonkaulių ar vištienos šlaunelių. Kepti ar grilinti kaulai lengvai lūžta ir gali pažeisti gyvūno virškinamąjį traktą.

Šuniui taip pat gali būti netgi nuodingi šie produktai: šokoladas, citrusiniai vaisiai, vynuogės, razinos, riešutai, rabarbarai, svogūnai, česnakai, porai, vaisių kauliukai (persikų, abrikosų, trešnių, slyvų ir pan.). Geriau neduoti jam ir avokadų, rašoma pranešime spaudai.

Bet tai dar ne viskas. Taip pat nepamirškime, kad kituose pikniko produktuose, pavyzdžiui, kumpiuose, dešrelėse, sumuštiniuose, yra aštrių prieskonių, o labai dažnai ir konservantų, kurie gali rimtai pakenkti augintiniui.

Be to, juose taip pat yra daug druskos, kurios didesni kiekiai pavojingi šuniui, o perdozavus – tiesiog nuodingi. Tai ypač verta prisiminti, kai per iškylą ar grilinimo vakarėlį norisi duoti šuniui traškučių, krekerių ar sūrių lazdelių.

Keksiukai, sausainiai, bandelės, saldumynai – nėra nieko geriau už saldų užkandį po pietų. Tačiau didelis cukraus kiekis, kuris paprastai lydi mūsų mėgstamus saldumynus, šunims taip pat netinkamas.

Naudinga būtų šiuos produktus laikyti sandariuose induose, kurių šuo negali atidaryti. O kai juos valgysite patys, stebėkite savo šunį, kad šis nepasigriebtų ko nors, ko neturėtų.

Kuo galima leisti paskanauti

Kyla klausimas: tai ką visgi duoti savo šuniui, kai leisite laiką iškyloje ar prie kepsninės? Pirmiausia atminkite, kad praleidę vieną maitinimą mažiau pakenksite savo augintiniui nei duodami jam ką nors naujo ir galimai pavojingo.

Geriausia visada su savimi pasiimti skanėstą, kuris šuniui yra įprastas ir patinka. Taip pat veikla lauke yra gera proga leisti jam paskanauti tais dalykais, kurių, pavyzdžiui, dėl intensyvaus kvapo, vengiate duoti šuniui namuose. Puikiai tiks įvairūs džiovinti mėsos ar žuvies kramtukai.

Šunims taip pat labiau nei maistas nuo žmonių stalo patiks būtent jiems skirti gardumynai: kramtalai, užkandžiai, skanėstai, kuriuose gausu aukštos kokybės baltymų ir kitų naudingų medžiagų. Jie paprastai būna ir patogiai supakuoti užspaudžiamuose maišeliuose. Galite pasiimti kelias rūšis, tačiau su jais svarbu neperdozuoti.

Šunims taip pat tiks įvairios šviežios daržovės, tokios kaip morkos, šparaginės pupelės, burokėliai, brokoliai, agurkai. Jie gali skanauti ir šviežių vaisių bei uogų, tokių kaip arbūzas, braškės, mėlynės, obuoliai.

Tiesa, prieš siūlydami augintiniui obuolį, būtinai pašalinkite šerdį ir sėklas, nes jose yra toksiško cianido pėdsakų. Arbūzai taip pat turėtų būti be sėklų ir be žievės. Skiltelėmis ar gabalėliais pjaustyti švieži obuoliai, arbūzai tuomet bus gaivus ir skysčių atsargas organizme papildantis užkandis, ypač naudingas šiltą pavasario dieną.

Galiausiai, verta prisiminti – šuniui labiau nei keptos dešrelės patiks žaisti kartu, ieškoti jiems skirtų skanėstų, lakstyti arba mokytis naujų komandų ir triukų. Tegul grilio vakarėliai ir iškylos tampa tradicija, o šuo – jų dalimi, bet nebūtinai dalykitės su augintiniu savo maistu.