Šis patiekalas – tikras nuodas širdžiai: ragina valgyti vis rečiau

Visgi, šis patiekalas yra laikomas vienu iš itin nesveikų valgių. Dietologas Mantas Liekis papasakojo, kas gali nutikti ilgą laiką dažnai į mitybos racioną įtraukiant kebabus ir kaip juos paversti sveikais.

Nesveikas maistas

Kitiems gali atrodyti, kad kebabuose nieko nesveiko nėra – juos sudaro duona, daržovės, mėsa ir padažas. Visgi, dietologas atskleidė, kad jie gali virsti tikru organizmo nuodu.

M. Liekis pokalbio metu įvardijo keturias priežastis, kodėl kebabai yra laikomi nesveiku maistu. Pasak jo, didžiausia jų problema – per didelis riebalų kiekis.

Visų pirma, pašnekovas akcentavo kebabams naudojamą mėsą. „Juose yra naudojama riebesnė ir ne tokia kokybiška mėsa. Tai dažniausiai būna aviena arba kiauliena, kuri yra kepama ant tokio suktinuko.

Jeigu mes nueisime į parduotuvę, tai pamatysime, kad galima nusipirkti tokios pat šaldytos mėsos. Tai nėra labai sveika, joje daug sočiųjų riebalų rūgščių.“

Dar viena šio valgio problema – didelis kiekis druskos, kuris patenka į patiekalą per įvairius prieskonius ar padažus. „Tai gali padidinti kraujo spaudimą, kitų sveikatos problemų atsiradimo riziką“, – sakė jis.

Negana to, yra dar dvi priežastys, kodėl kebabai nėra sveikas maistas. Į juos dedama per daug marinuotų daržovių, kurios priskiriamos perdirbtam maistui, o taip pat per mažai dedama šviežių daržovių.

„Maisto sveikumas dažnai priklauso ir nuo jo gaminimo. Juk dažniausiai po kebabų jaučiamės apsunkę, išsipūtę, organizme užlaikome daugiau skysčių.

Taip yra todėl, kad suvalgius kebabą organizme vyksta uždegiminis procesas ir mes nebesijaučiame gerai“, – atskleidė pašnekovas.

Galima prisišaukti ligų

Paklaustas apie tai, kas gali vykti organizme kasdien suvalgius po kebabą, M. Liekis turėjo liūdnų žinių. Pasak jo, tokiu būdu visai nesunku prisišaukti sunkias ligas.

Tuomet daugiausiai kenčia širdies ir kraujagyslių bei virškinimo sistemos. Anot jo, visa tai yra tiesiogiai susiję su svorio padidėjimu.

„Dažnai valgant kebabus iš greito maisto užkandinių yra didelė tikimybė, kad padidės mūsų svoris, nes reguliariai galima suvalgyti per daug kalorijų nei reikalinga.

Taip pat didelė tikimybė, kad iš kebabo negausime pakankamai maistinių medžiagų, reikiamo kiekio baltymų. Tada vystysis maistinių medžiagų deficitas, dėl ko padidės tikimybė susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis.

Priedo, mes iš kebabų taip pat gautume labai daug druskos, sočiųjų riebiųjų rūgščių, dėl ko gali padidėti cholesterolio lygis, kraujo spaudimas, o tai didina širdies ir kraujagyslių ligų riziką“, – grėsme dalijosi M. Liekis.

Negana to, nuo kasdieninio kebabų vartojimo labai kenčia visa virškinimo sistema. Tuomet gali kamuoti rėmuo, padidėti skrandžio rūgštingumas.

„Jeigu mes gauname daug riebiųjų rūgščių iš kebabų, nepakankamai maistinių medžiagų, visa tai gali lemti didelį svorio padidėjimą, kuris skatina diabeto ar vėžio atsiradimą“, – perspėjo jis.

Sveikesnė kebabo alternatyva

Nors pirkti šį turkišką valgį iš greito maisto užkandinių nerekomenduojama, tačiau M. Liekis pasiūlė juos pasigaminti patiems namuose.

Jis tikino, kad tokiu būdu, pakeitus kelis esminius ingredientus į sveikesnius, kebabai gali virsti išties sveiku ir skaniu maistu.

„Pirmiausia, namuose mes nenaudotumėme užkandinėse siūlomos mėsos, o naudotumėme liesesnę mėsą. Greičiausiai pasiekiami yra vištienos, jautienos, kalakutienos faršai.

Taip mes gautumėme daugiau baltymų, jaustumėmės sotesniais ir gautumėme mažiau kalorijų“, – apie mėsos pakeitimą pasakojo pašnekovas.

Taip pat jis siūlė nepilno grūdo lavašą pakeisti pilno grūdo tortilija ar lavašu. Anot dietologo, tai leis gauti daugiau maistinių medžiagų ir organizmui taip reikalingų skaidulų.

Žinoma, nereikėtų pamiršti ir padažo, kuris greito maisto užkandinėse yra riebus ir dažnai netinkamas sveikai mitybai. „Vietoje klasikinio česnakinio padažo su riebiu majonezu mes galime naudoti graikišką jogurtą su šviežiais prieskoniais taip sumažindami kalorijų skaičių.“

Galiausiai, gaminant kebabus namuose galima pasirinkti, kokias daržoves į juos dėti. M. Liekis siūlė praturtinti kebabus salotomis, špinatais, paprikomis, avokadais, morkomis ir kitomis daržovėmis, kurios turi daug vitaminų ir mineralų.

„Lyginant su greito maisto užkandinėse parduodamais kebabais, naminio alternatyva gali kalorijų skaičių sumažinti net dvigubai ar trigubai.

Mes galime tokius kebabus valgyti pusryčiams, pietums ir vakarienei, gauti visas reikalingas medžiagas ir kalorijas, reikalingas svorio palaikymui. Tad kebabas gali tapti sveiku maistu.“