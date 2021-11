Šis gėrimas puikiai mažina aukštą kraujospūdį: išbandykite nelaukdami

Įrodyta, kad L-citrulinas, kurio gausu arbūzuose, yra stiprų poveikį kraujospūdžiui daranti medžiaga. Ji skatina organizme gamintis azoto oksidą, o šios dujos atpalaiduoja kraujagysles ir skatina arterijų lankstumą. Kai kraujas arterijomis teka laisviau, kraujospūdis paprastai nukrenta.

Siekdami daugiau sužinoti apie L-citrulino poveikį aukštam kraujospūdžiui, mokslininkai iš Floridos universiteto įdarbino viršsvorio turinčius suaugusius žmones, kurie šešių savaičių laikotarpiu vartojo arbūzo ekstraktą.

Buvo matuojamas jų kraujospūdis, pirma vieną jų ranką panardinus į vandenį, o po to įprastomis sąlygomis. Šalto vandens testas naudojamas daugelyje tokio tipo tyrimų, siekiant išsiaiškinti įvairių medžiagų poveikį kraujospūdžiui, nes tokiomis sąlygomis kraujospūdis pakyla, rašo express.co.uk

Ankstesni arbūzo poveikį nagrinėję tyrimai parodė, kad šio vaisiaus ekstraktai pagerina kraujospūdį. Viename straipsnyje apie tai buvo rašoma: „Arbūzo vartojimas mažino kūno svorį, kūno masės indeksą, sistolinį kraujospūdį ir liemens bei klubų santykį.“

Sistolinis kraujospūdis – tai kraujo spaudimas kraujagyslėse širdies dūžio metu. Manoma, kad sistolinis kraujospūdis apie kraujagyslių ligas įspėja geriau, nei diastolinis kraujospūdis, kuris matuoja spaudimą kraujagyslėse pertraukų tarp širdies dūžių metu: „Tyrimas parodė, kad [...] kraujospūdį pasiekti galima kasdienio arbūzo vartojimo pagalba.“

Moksliniai tyrimai rodo, kad arbūzai gali būti labai naudingi sveikatai

Gydytoja ir mitybos mokslų dėstytoja Charlotte Mills yra viena iš tų mokslininkų, kurie pastaruoju metu ėmėsi aiškintis L–citrulino poveikį kraujospūdžiui. Ji pastebėjo: „Arbūzai yra tokie nuostabūs vaisiai, o moksliniai tyrimai taip pat rodo, kad jie gali būti labai naudingi sveikatai. Žinome, kad L–citrulinas gali išplėsti kraujagysles, ir norime išsiaiškinti, ar arbūze jo yra pakankamai, kad jis galėtų padėti.“

Be to, šiame vaisiuje taip pat yra daug likopeno, kuris, įrodyta, palaiko prostatos liaukos sveikatą. Vitaminai B, C, E ir kito fitochemikalai, pavyzdžiui, polifenoliai ar betakarotenas, pasižymi priešuždegiminėmis ir antioksidacinėmis savybėmis.

Pagal dabartines medikų rekomendacijas, normaliu kraujospūdžiu laikomas kraujo spaudimas nuo 90/60mmHg ir 120/80mmHg. Jei jūsų kraujospūdis yra nuo 120/80mmHg iki 140/90mmHg, jį reikėtų atidžiai stebėti, tačiau kai kraujospūdis viršija 140/90mmHg, tai jau laikoma hipertenzija.

Gerą kraujospūdį gali palaikyti keletas skirtingų gyvenimo būdo įpročių – sveika mityba ir sportas. Kai kurie tyrimai rodo, kad vos 30 minučių fizinės veiklos per dieną gali būti ne mažiau veiksmingos už vaistus, norint kraujospūdį sumažinti likusiai dienos daliai.