Šis gėrimas padeda deginti riebalus: svoris tirps savaime

Yerba mate – tradicinė Pietų Amerikos žolelių arbata, turinti žemišką kvapą ir kartoką poskonį – jau seniai yra žinoma dėl joje esančio kofeino, dėl kurio jau po kelių gurkšnių galite jaustis žvalesni ir labiau susikaupę.

Tačiau šis mažai kalorijų turintis gėrimas taip pat gali aktyviai skatinti medžiagų apykaitą ir gerinti riebalų deginimą organizme, taip palengvindamas svorio metimo tikslų siekimą, rašo dailymail.co.uk.

Arbata pasižymi riebalus deginančiomis savybėmis

Šią arbatą geria tokios žvaigždės kaip Jasonas Momoa, Gwyneth Paltrow, Tomas Hardy ir Shakira. Tad Ishita Srivastava nusprendė patikrinti, ar gėrimas tikrai veikia – 21 dieną gėrė Yerba Mate, pagamintą iš vandens ir trijų gramų lapelių, be jokių pridėtinių priedų.

„Nors iš pradžių arbata atrodė karti, pasiryžau ją gerti kiekvieną dieną tris savaites, kad įsitikinčiau, ar pavyks numesti svorio.

Prieš pradėdama šį iššūkį svėriau 60 kilogramų ir labai norėjau sužinoti, kiek kilogramų galiu numesti nieko daugiau nedarydama, kaip tik į savo kasdienę rutiną įtraukdama puodelį arbatos“, – dalijosi ji.

Praėjus pirmajai savaitei, moteris sako pastebėjusi pirmuosius pokyčius. Nors svoris smarkiai nesumažėjo, kūnas atrodė ir jautėsi mažiau išsipūtęs, virškinimo sistema dirbo efektyviau.

Tačiau labiausiai išryškėjo padidėjęs apetitas, o tai, jos manymu, buvo ženklas, kad medžiagų apykaita, kuri skaido maistą organizme, kad sukurtų energiją, suaktyvėjo ir kūnas pradėjo deginti riebalus. Ji jautėsi alkanesnė, pradėjo anksčiau vakarieniauti.

Aktyvi medžiagų apykaita svarbi metant svorį

Ekspertai teigia, kad šis gėrimas didina energijos lygį ir protinį susikaupimą, gerina virškinimą ir aktyvina medžiagų apykaitą. Taip pat nustatyta, kad šioje arbatoje gausu polifenolių – galingų junginių, kurie, kai kurių tyrimų duomenimis, taip pat greitina medžiagų apykaitą.

Greitesnė medžiagų apykaita reiškia, kad organizmas sparčiau degina kalorijas, o tai padeda numesti daugiau svorio, nes atsiranda didesnis kalorijų deficitas. Kai organizmas sudegina daugiau kalorijų nei gauna, jis pradeda naudoti sukauptus riebalus energijai gauti, todėl mažėja svoris.

Greita medžiagų apykaita taip pat reiškia, kad žmogus turi suvartoti daugiau kalorijų, kad išlaikytų savo svorį, todėl lengviau pavyks numesti nereikalingus kilogramus, jei išlaikomas kalorijų deficitas.

Be to, mokslininkų teigimu, arbatos lapuose taip pat yra daug ksantinų, kurie degina didelį kiekį sukauptų riebalų ir generuoja šilumą organizme.

Tai leidžia organizmui paversti sukauptus riebalus energijai gauti skirtomis riebalų rūgštimis ir numesti svorio.

Be to, moteris teigė pastebėjusi, kad tapo daug žvalesnė, po pietų darbe nebenorėdavo miego ir per dieną išgerdavo tik puodelį kavos.

„Antrosios savaitės pabaigoje šiek tiek kartokas skonis man tapo įprastas, o virškinimas gerokai pagerėjo – tai buvo problema, nuo kurios kenčiau didžiąją gyvenimo dalį.

Po dviejų savaičių mano svoris nukrito iki 59 kilogramų, nepaisant to, kad nekeičiau savo mitybos ar fizinio aktyvumo rutinos.

Trečiąją savaitę mano energija padidėjo dar labiau, o darbe buvau žymiai produktyvesnė“, – įžvalgomis apie iššūkį dalijosi ji.

Gėrime gausu kofeino, suteikiančio energijos

Papildomą energijos pliūpsnį galėjo lemti arbatoje esantis kofeino kiekis. Viename puodelyje Yerba Mate arbatos yra 80 miligramų kofeino, taigi, maždaug tiek pat, kiek puodelyje kavos.

Pasak dietologo dr. Duane’o Melloro iš Astono universiteto Birmingeme, Jungtinėje Karalystėje, šios arbatos poveikį lieknėjimui taip pat gali lemti kofeinas, nes jis didina adrenalino kiekį, o tai skatina riebalų ląstelių skaidymą.

Ekspertai teigia, kad ši arbata gali sumažinti cholesterolio kiekį kraujyje ir uždegimą širdyje, pagerinti plaučių funkciją ir padidinti kaulų tankį.

Tačiau taip pat yra įrodymų, kad daugiau nei litras, arba 4–8 puodeliai, per dieną gali būti pavojingi sveikatai. Per didelis kofeino kiekis gali sukelti kofeino perdozavimą.

Arbata taip pat gali sukelti dehidrataciją ir virškinamojo trakto problemas, pavyzdžiui, viduriavimą ir skrandžio spazmus.

Galiausiai ji pasidalijo savo iššūkio rezultatais – per tris savaites arbata padėjo pagerinti virškinimą, sumažino pilvo pūtimą. Taip pat ji numetė du kilogramus, nekeisdama mitybos ir nedarydama jokių papildomų pratimų.

Vis tik moteris pažymi, kad nors gėrimas padėjo numesti svorio, tai nėra ilgalaikis sprendimas, tik pagalbinė priemonė.