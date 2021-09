Šis gėrimas numuša cukraus kiekį kraujyje per 15 minučių: išbandykite

2 tipo cukrinis diabetas yra blogos insulino gamybos kasoje rezultatas. Insulinas yra hormonas, reguliuojantis cukraus kiekį kraujyje ‒ tai pagrindinė cukraus rūšis, randama kraujyje. Pagal šį reguliavimo mechanizmą padidėja cukraus kiekis kraujyje, o tai savo ruožtu sukelia daugybę problemų.

Laimei, jūs galite padidinti insulino tiekimą ir vėliau reguliuoti cukraus kiekį kraujyje laikydamiesi sveiko gyvenimo būdo. Vienas daug žadantis būdas yra gerti granatų sultis, rašo express.co.uk.

Žurnale „Current Developments in Nutrition“ paskelbtame tyrime buvo tiriamas vienos 220 gramų arba aštuonių uncijų granatų sulčių dozės vartojimo poveikis cukraus kiekiui kraujyje. Buvo tirta dvidešimt vienas sveikas, normalaus svorio asmuo.

Savanoriams atsitiktinai buvo paskirta išgerti vieną dozę vandens, granatų sulčių arba vandens su 18,6 g gliukozės ir 18,3 g fruktozės, kad atitiktų granatų sulčių cukraus kiekį. Cukraus kiekis kraujyje nevalgius buvo tirtas prieš gėrimą ir 15, 30, 60, 90, 120, 150 ir 180 minučių po gėrimo. Visiems tiriamiesiems vandens suvartojimas nepakeitė cukraus kiekio kraujyje.

Padeda granatų sulčių vartojimas

Tačiau mokslininkai pastebėjo, kad sveikiems asmenims, kurių insulino kiekis yra mažas, gliukozės koncentracija sumažėjo 15 minučių ir 30 minučių po granatų sulčių vartojimo, lyginant su saldinto vandens vartojimu.

Be to, išgėrus granatų sulčių, pastebėtas žymiai didesnis insulino kiekis per 15 ir 30 minučių, nei išgėrus saldinto vandens. Kitur atlikti tyrimai patvirtino granatų sulčių gėrimo naudą. Izraelyje atliktas tyrimas atskleidė, kad granatų sultys gali suteikti papildomos naudos diabetikams.

Granatų sultyse esantis cukrus neturėjo neigiamos įtakos

Sultys buvo išbandytos nedidelėje žmonių tyrimo grupėje „Rappaport“ šeimos medicinos mokslų tyrimų institute kartu su „Ramban“ medicinos centru Haifoje, Izraelyje. Pagrindinė išvada buvo ta, kad granatų sultyse esantis cukrus, nors ir savo savybėmis panašus į kitose vaisių sultyse esantį cukrų, neturėjo neigiamos įtakos diabeto parametrams.

Net buvo nustatyta, kad sultys sumažina aterosklerozės riziką ‒ o tai gali būti rimta būklė, kai arterijos užsikemša riebalinėmis medžiagomis, vadinamomis plokštelėmis, arba ateroma.

2 tipo diabetas – kokie jo simptomai

Daugelis žmonių nesuvokia, kad serga 2 tipo cukriniu diabetu. Taip yra todėl, kad simptomai nebūtinai sukelia blogą savijautą. 2 tipo diabeto simptomai yra šie:

Šlapinasi dažniau nei įprastai, ypač naktį; Visą laiką jaučia troškulį; Jaučiasi labai pavargę; Svoris krenta nesistengiant; Niežėjimas aplink varpą ar makštį arba nuolatinė pienligė; Įpjovimai ar žaizdos gyja ilgiau; Neryškus matymas.

Pasak NHS, turėtumėte kreiptis į bendrosios praktikos gydytoją, jei turite kokių nors 2 tipo diabeto simptomų arba nerimaujate, kad gali būti didesnė rizika susirgti 2 tipo cukriniu diabetu ir jums bus paskirtas kraujo tyrimas.