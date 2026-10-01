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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Šiems Zodiako ženklams – magiškas laikas: turtus trauksite kaip magnetas

2026-10-01 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 10:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Merkurijus spalio mėnesį pradeda įžengęs į Skorpiono ženklą, o astrologijoje šis tranzitas siejamas su paslaptimis, nutylėjimais ir tuo, kas ilgą laiką slėpėsi po paviršiumi. Šįkart ypač išryškėja finansų tema – 5 Zodiako ženklams gali tekti iš naujo pažvelgti į savo pajamas, išlaidas, skolas ar net netikėtai atsiveriančias galimybes.

Merkurijus spalio mėnesį pradeda įžengęs į Skorpiono ženklą, o astrologijoje šis tranzitas siejamas su paslaptimis, nutylėjimais ir tuo, kas ilgą laiką slėpėsi po paviršiumi. Šįkart ypač išryškėja finansų tema – 5 Zodiako ženklams gali tekti iš naujo pažvelgti į savo pajamas, išlaidas, skolas ar net netikėtai atsiveriančias galimybes.

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Astrologai teigia, kad šis laikotarpis gali paskatinti ne tik daugiau uždirbti, bet ir geriau suprasti, kur dingsta turimi pinigai, rašoma people.com.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Zodiako ženklai

1. Avinas

Avinams Merkurijus Skorpione išryškina bendrų finansų ir intymumo temą. Gali tekti atviriau pasikalbėti apie bendrą sąskaitą, išlaidas ar finansinius įsipareigojimus.

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Jeigu pastaruoju metu atrodė, kad kažkas su pinigais ne taip, kaip norėtųsi, šis laikotarpis astrologiškai laikomas tinkamu metu užduoti nepatogius klausimus.

Kartu tai gali būti laikotarpis, kai atsiveria naujų finansinių galimybių ir pajamų gali netikėtai padaugėti.

Kai kuriems Avinams gali paaiškėti informacija, apie kurią anksčiau nebuvo kalbama.

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