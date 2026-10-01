Šiems Zodiako ženklams – magiškas laikas: turtus trauksite kaip magnetas

Astrologai teigia, kad šis laikotarpis gali paskatinti ne tik daugiau uždirbti, bet ir geriau suprasti, kur dingsta turimi pinigai, rašoma people.com.
1. Avinas
Avinams Merkurijus Skorpione išryškina bendrų finansų ir intymumo temą. Gali tekti atviriau pasikalbėti apie bendrą sąskaitą, išlaidas ar finansinius įsipareigojimus.
Jeigu pastaruoju metu atrodė, kad kažkas su pinigais ne taip, kaip norėtųsi, šis laikotarpis astrologiškai laikomas tinkamu metu užduoti nepatogius klausimus.
Kartu tai gali būti laikotarpis, kai atsiveria naujų finansinių galimybių ir pajamų gali netikėtai padaugėti.
Kai kuriems Avinams gali paaiškėti informacija, apie kurią anksčiau nebuvo kalbama.
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